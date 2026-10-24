Létezik élet a halál után? Furcsa eredményre jutott egy kutatás

Érdekes eredményeket hozott egy reinkarnációval foglalkozó kutatás. A Virginiai Egyetem munkatársai 2254 olyan esetet elemeztek, amelyben gyermekek azt állították, hogy emlékeik vannak egy korábban élt ember életéről. A szakemberek megpróbáltak olyan elhunyt személyeket azonosítani, akiknek az élettörténete egybevágott a beszámolókban szereplő részletekkel. Az esetek 74 százalékában találtak ilyen személyt. Ezután azt vizsgálták, mennyi idő telt el az elhunyt halála és a hozzá kapcsolt gyermek születése között. A megállapításokat a Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice című tudományos folyóiratban közölték.
Feltételezett reinkarnáció: rövidebb idő telt el a váratlan halálesetek után
A kutatók egy 1988-ban megjelent tanulmány megállapításait szerették volna ellenőrizni. A 326 esetet feldolgozó vizsgálat szerint az erőszakos halált halt emberek esetében általában rövidebb idő telt el a haláluk és a hozzájuk kapcsolt gyermekek születése között, mint a természetes halállal elhunytaknál.
Az új kutatás hasonló eredményre jutott. A vizsgált beszámolókban az elhunyt személy halála és a hozzá kapcsolt gyermek születése között eltelt idő mediánja 16 hónap volt. Váratlan haláleseteknél ez az időszak körülbelül 40 százalékkal rövidebbnek bizonyult.
A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a kimutatott összefüggés meglehetősen gyenge. A halál körülményei ugyanis csak nagyon kis mértékben befolyásolták a haláleset és a gyermek születése között eltelt időt. Az időtartamok közötti eltéréseknek mindössze 2–3 százaléka volt összefüggésbe hozható azzal, hogyan halt meg az érintett személy.
A kapcsolat ennek ellenére statisztikailag szignifikáns, vagyis nem valószínű, hogy pusztán a véletlen okozta.
A szakértők társadalmi és pszichológiai tényezőkkel is próbálták magyarázni a jelenséget, de nem jártak sikerrel.
Bizonyíték lehet mindez a reinkarnációra?
A kutatók hangsúlyozzák, hogy az eredmények nem igazolják a reinkarnáció létezését. A gyermekek beszámolóira ugyanis más magyarázatok is elképzelhetők.
Az egyik legnagyobb bizonytalanságot az jelenti, hogy nehéz kizárni a családok és közösségek közötti információáramlást. Előfordulhat például, hogy egy gyermek hallott egy elhunyt személyről, majd később saját emlékeként idézi fel a róla szerzett ismereteket. Tovább nehezíti az értelmezést, hogy az erőszakos halálesetek híre általában szélesebb körben terjed. Ráadásul a gyermekek sokszor csak néhány részletet említenek, amelyek több elhunyt élettörténetéhez is illeszkedhetnek.
Összességében tehát továbbra sincs elegendő tudományos bizonyíték a reinkarnáció létezésére.
A feltárt összefüggés háttere egyelőre tisztázatlan. A kutatók ezért további vizsgálatokkal próbálják kideríteni, mi állhat a beszámolókban megfigyelt mintázatok mögött.