Létezik élet a halál után? Furcsa eredményre jutott egy kutatás

Érdekes eredményeket hozott egy reinkarnációval foglalkozó kutatás. A Virginiai Egyetem munkatársai 2254 olyan esetet elemeztek, amelyben gyermekek azt állították, hogy emlékeik vannak egy korábban élt ember életéről. A szakemberek megpróbáltak olyan elhunyt személyeket azonosítani, akiknek az élettörténete egybevágott a beszámolókban szereplő részletekkel. Az esetek 74 százalékában találtak ilyen személyt. Ezután azt vizsgálták, mennyi idő telt el az elhunyt halála és a hozzá kapcsolt gyermek születése között. A megállapításokat a Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice című tudományos folyóiratban közölték.

A reinkarnációra egyelőre nem sikerült tudományos bizonyítékot találni

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Feltételezett reinkarnáció: rövidebb idő telt el a váratlan halálesetek után

A kutatók egy 1988-ban megjelent tanulmány megállapításait szerették volna ellenőrizni. A 326 esetet feldolgozó vizsgálat szerint az erőszakos halált halt emberek esetében általában rövidebb idő telt el a haláluk és a hozzájuk kapcsolt gyermekek születése között, mint a természetes halállal elhunytaknál.

Az új kutatás hasonló eredményre jutott. A vizsgált beszámolókban az elhunyt személy halála és a hozzá kapcsolt gyermek születése között eltelt idő mediánja 16 hónap volt. Váratlan haláleseteknél ez az időszak körülbelül 40 százalékkal rövidebbnek bizonyult.

A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a kimutatott összefüggés meglehetősen gyenge. A halál körülményei ugyanis csak nagyon kis mértékben befolyásolták a haláleset és a gyermek születése között eltelt időt. Az időtartamok közötti eltéréseknek mindössze 2–3 százaléka volt összefüggésbe hozható azzal, hogyan halt meg az érintett személy.

A kapcsolat ennek ellenére statisztikailag szignifikáns, vagyis nem valószínű, hogy pusztán a véletlen okozta.

A szakértők társadalmi és pszichológiai tényezőkkel is próbálták magyarázni a jelenséget, de nem jártak sikerrel.

Bizonyíték lehet mindez a reinkarnációra?

A kutatók hangsúlyozzák, hogy az eredmények nem igazolják a reinkarnáció létezését. A gyermekek beszámolóira ugyanis más magyarázatok is elképzelhetők.