Rejtélyes csontokat találtak egy kőkoporsóban – most azonosíthatták a halottat

Az Arkeonews beszámolója szerint a Westminster-apátság római szarkofágját eredetileg egy Valerius Amandinus nevű, negyedik századi londoni férfi számára készítették. Évszázadokkal később keresztet faragtak a fedelére, majd egy fontos angolszász egyházi személy temetéséhez használták fel.

Római szarkofág rejtélye: egy ezeréves apát nyugodhatott benne. (Illusztráció.) Fotó: VicVa / Shutterstock

Római szarkofág őrizhette egy angolszász apát testét

Warwick Rodwell, a Westminster-apátság régészeti tanácsadója két lehetséges személyt nevezett meg.

Az egyik Ælfwig, aki 993-tól vezette a kolostort, és 1020 körül halt meg. A másik utódja, Wulnoth, aki 1049-ben hunyt el.

Mindkettejüket Westminsterben temethették el, életkoruk pedig összeegyeztethető a csontváz vizsgálati eredményeivel.

Rodwell valamivel valószínűbbnek tartja Ælfwig személyét, mivel már apáttá választása előtt is a közösség tagja volt. Közvetlen bizonyíték azonban egyik jelölt mellett sincs.

A kőkoporsóra először 1820-ban bukkantak rá munkások, akik hat darabra törték a fedelét. Az 1869-es feltárás után egy ideig azt feltételezték, hogy a benne talált csontváz elveszett, ám 2016-ban csaknem teljes állapotban fedezték fel a szarkofág belsejében.

A vizsgálatok egy 35–49 éves, körülbelül 175 centiméter magas férfi maradványait azonosították. A radiokarbonos kormeghatározás szerint az illető 987 és 1052 között halt meg, mintegy hétszáz évvel a római szarkofág elkészítése után.

A halottat először fakoporsóba helyezhették, majd azt tették az ókori kőkoporsóba. A fa elkorhadt, de a temetéskor használt mész megőrizte a belső koporsó téglalap alakú lenyomatát.

Rodwell szerint a sírt eredetileg az angolszász apátsági templom keleti részén alakíthatták ki. A szarkofágot III. Henrik nagyszabású átépítése idején, feltehetően 1258 körül helyezték át a sekrestye udvarába. Jelenleg a Westminster-apátság Queen’s Diamond Jubilee Galleries kiállításán látható.