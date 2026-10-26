A pszichológus rántotta le a leplet: ezt jelenti, ha valaki nagyon gyorsan sétál

Talán meglepően hangzik, de igaz: a séta tempója is sokat elárulhat a jellemünkről. Az emberi viselkedés szakértői szerint a járásunk a temperamentumunk tükörképe, a sebes mozgás pedig nem feltétlenül az időhiánynak tudható be. Christal Castagnozz, a Thrive Psychology Health Team klinikai pszichológusa volt az, aki elmagyarázta, a mozgásunk dinamikája feltárhatja, hogyan kezeljük az érzelmeinket és a másokkal való interakcióinkat.

A séta tempója: mit árul el a jellemünkről? (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

A séta tempója: mit árul el a jellemünkről?

Azokat az embereket, akik gyorsan és hatékonyan kerülik ki a többi gyalogost, elsősorban magas szintű szervezettség jellemzi.

A lelkiismeretesség a szervezettséggel, a fegyelemmel és a megbízhatósággal összefüggő tulajdonság

– magyarázta el Castagnozz, hozzátéve, az ilyen emberek kiválóan be tudják osztani az idejüket is.

A gyors járás továbbá az extrovertáltak sajátossága, akik a környezetükkel való interakcióból merítik az energiát.

Ezek az egyének jellemzően magasabb szintű aktivitással rendelkeznek, és olyan környezetben fejlődnek, amely fizikailag és mentálisan is leköti őket

– mondta el a szakértő.

Egy másik fontos jellemző az érzelmi stabilitás: azok az emberek ugyanis, akik sebesebben sétálnak, kevesebb időt töltenek aggódással, így több magabiztossággal és könnyedséggel tudnak mozogni. A dinamikus mozgás emellett az új élmények iránti nagyfokú nyitottságból is fakadhat.

Bár nem kapcsolódik közvetlenül a gyaloglás tempójához, az ezt a tulajdonságot jellemző újdonság és izgalom néha nagyobb sebességhez vezethet

- magyarázta el a pszichológus, aki szerint a gyorsan sétálók jellemzően nagyon kellemes személyiségek.

Ez a tulajdonság a melegséggel, az együttérzéssel és az együttműködési hajlandósággal társul

– hangsúlyozta, kiemelve, ezek az egyének képesek a tempójukat ugyan a partnerükhöz igazítani, de amikor a helyzet megkívánja, a hatékonyságot helyezik előtérbe.

Végezetül az asszertivitás és az erős ambíció teszi teljessé a jellemzést.

Az asszertivitás egy olyan személyiségjegy, amely az önbizalommal és a kezdeményezőkészséggel társul

– magyarázta a pszichológus, hozzátéve, az ambíció természetes igényt ébreszt ezekben az egyénekben arra, hogy egy lépéssel mások előtt járjanak, ami a határozott és magabiztos lépéseikben nyilvánul meg.