A kutatók is megdöbbentek: különös sír rejtette apja és fia holttestét

Egy véres viking rajtaütés áldozatai lehettek azok az emberek, akiket mintegy 1200 éve temettek közös sírba Lettországban – állapította meg egy új kutatás. A sírban négy férfi, egy fiú és egy lány maradványait találták meg. A genetikai vizsgálat kimutatta, hogy a fiú az egyik férfi gyermeke volt, egy másik férfi pedig harmadfokú rokonságban állt velük: akár első unokatestvér vagy dédnagybácsi is lehetett.

Kis híján lefejezték az egyik áldozatot: rejtélyes sírt vizsgáltak meg

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Egy apa, a fia és négy társuk: DNS-vizsgálat fedte fel a sír titkát

Az apa, a rokon és egy harmadik férfi éles fegyvertől származó sérülések következtében halt meg. A sebeket fejsze vagy kard okozhatta. Az egyik férfi karján és kezén védekezésre utaló vágásokat találtak, egy másiknak egy csapás szétzúzta az állkapcsát, a harmadikat pedig csaknem lefejezték.

A negyedik férfi és a két gyermek halálának oka nem állapítható meg. A kutatók szerint olyan lágyrészsérüléseket szenvedhettek, amelyeknek nem maradt nyomuk a csontokon.

A radiokarbonos kormeghatározás alapján a sír a 9. század második feléből, a korai viking korból származik. A Čunkāni–Dreņģeri temetőben találták meg, a Rigai-öböl közelében. A lelőhelyen a 7. és a 11. század között temetkeztek.

A hat embert nem sietve dobták közös gödörbe. Testüket gondosan elrendezték, és hagyományos sírmellékleteket is helyeztek melléjük. Ez arra utalhat, hogy egy megbecsült közösség tagjai voltak, és ugyanabban az időben haltak meg.

A genetikai eredmények szerint valamennyien helyi balti származásúak, a vaskori szemgall néphez tartoztak. Két férfi nem állt rokonságban a többiekkel, de ugyanazon közösség vagy nagyobb háztartás tagja lehetett.

A kutatók hangsúlyozták, hogy nem lehet biztosan megállapítani, kik ölték meg őket. Helyi vagy szomszédos közösségek közötti összecsapás is történhetett, de a sír kora és a sérülések alapján egy viking rajtaütés lehetősége sem zárható ki.