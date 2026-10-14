Valami nem stimmel a világegyetemmel - zavarba ejtő felfedezést tett a James Webb

Az XLSSC 122 galaxishalmaz a Földtől mintegy 10,4 milliárd fényévre található, és egy olyan korból származik, amikor a hasonló rendszerek még csak születőfélben voltak. Éppen matuzsálemi kora miatt meglepő, hogy mérete és rendezett struktúrája kifejezetten fejlett. A James Webb-űrtávcső új megfigyelései lehetővé tették, hogy a szakértők részletesebben feltérképezzék a benne található sötét anyag eloszlását. Az eredmények több ponton is eltérnek a kozmológiai modellek előrejelzéseitől.

Az XLSSC 122 galaxishalmaz, amelynek belsejében a sötét anyag szokatlanul oszlik el

Fotó: Caltech/IPAC-SELab

Hogyan sikerült kimutatni a láthatatlan anyagot?

A kutatók a gravitációs lencsehatás néven ismert jelenség segítségével vizsgálták az XLSSC 122-t. Ennek lényege, hogy a galaxishalmaz óriási tömege elhajlítja a mögötte található, még távolabbi galaxisok fényét. A James Webb jellegzetes, ívelt fényalakzatokat örökített meg, amelyek révén a csillagászok meghatározhatták a halmaz tömegeloszlását. A torzulások legnagyobb részéért a sötét anyag felel, amely közvetlenül nem látható, gravitációs hatása viszont mérhető.

Az XLSSC 122 az eddigi legtávolabbi galaxishalmaz, amelynél gravitációs lencsehatást mutattak ki.

A mérések alapján a galaxishalmaz centrumában szokatlanul nagy mennyiségű anyag koncentrálódik.

A jelenség azért lehet meglepő, mert az XLSSC 122 mintegy 10 milliárd évvel ezelőtt, az intenzív csillagkeletkezés időszakában már létezett. Márpedig a jelenleg érvényben lévő kozmológiai modellek alapján az ilyen gigászi struktúráknak később, fokozatosan kellett volna kialakulniuk. A kutatók a gravitációs lencsehatás vizsgálatát röntgen- és rádiómegfigyelésekkel is kiegészítették. Az eredmények arra utalnak, hogy a galaxishalmazban a megfigyelt időszakban a galaxisok összeolvadása továbbra is zajlott.

A csillagok fénye is elárulhatja, hol rejtőzik a sötét anyag

A James Webb-űrtávcső egy másik érdekes jelenséget is megfigyelt: olyan galaxisok halvány fényeit azonosította, amelyek már nem kötődnek egyetlen galaxishoz sem. Ezek a „hajléktalan” csillagok feltehetően a galaxisok kölcsönhatásai és ütközései során szakadtak ki a szülőrendszerükből.

A halmaz központi részén a szanaszét szóródott csillagok fényének eloszlása szorosan követi a sötét anyag eloszlását. Emiatt a halvány csillagfény a jövőben segíthet a láthatatlan anyag feltérképezésében.

A felfedezés megkérdőjelez számos dolgot a Világegyetem korai fejlődésével kapcsolatban. Ha más ősi galaxishalmazokban is hasonlóan nagy tömegkoncentrációt találnak, az arra utalhat, hogy a gigantikus kozmikus struktúrák gyorsabban alakultak ki, mint azt a jelenlegi elméletek feltételezik. A kutatók ezért további több tucat, hasonló korú galaxishalmaz vizsgálatát tervezik. Az adatok segíthetnek eldönteni, hogy az XLSSC 122 különleges esetnek számít-e, vagy egy általánosabb kozmikus jelenségről van szó.