Megcáfolták a sötét energia funkcióját? A tudósok szerint csak egy illúzió az egész

A sötét energia - amelyet nem szabad összekeverni a sötét anyaggal - egy olyan, az egész világegyetemet átható jelenség, amelynek tulajdonítják az univerzum gyorsuló tágulását. A kutatók évtizedek óta próbálják megérteni, pontosan mi is áll mögötte, de a sötét energia természetét továbbra is rengeteg rejtély övezi.

Egy új tanulmány teljesen megkérdőjelezi a sötét energia hatását az univerzumra. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Most azonban egy új tanulmány megkérdőjelezi azt az elképzelést, hogy valóban a sötét energia miatt gyorsul az univerzum tágulása. A kutatók szerint ugyanis elképzelhető, hogy az eddigi megfigyeléseket másképp kell értelmezni.

Több mint 1700 szupernóvát vizsgáltak újra a kutatók

A mumbai Tata Alapkutatási Intézet kutatói, Subir Sarkar professzorral, az Oxfordi Egyetem munkatársával együtt, a modern kozmológia egyik alapvető feltevését vizsgálták meg. Arra keresték a választ, hogy valóban egyre gyorsabban tágul-e az univerzum, és ha igen, valóban a sötét energia okozza-e ezt.

A kutatók a Pantheon+ nevű adatbázist elemezték, amely több mint 1700 Ia típusú szupernóva megfigyelését tartalmazza. Az Ia típusú szupernóvák különösen fontosak a kozmológusok számára. Ezeknek a robbanásoknak a fényessége alapján ugyanis meg lehet becsülni, milyen messze vannak, és ezáltal azt is, hogyan változott az univerzum tágulása az idők során.

Az ilyen megfigyelések kulcsszerepet játszottak annak a felfedezésében, hogy az univerzum tágulása látszólag gyorsul. Ezért a felfedezésért 2011-ben fizikai Nobel-díjat is adtak. Sarkar és csapata azonban egy fontos tényezőt is figyelembe vett: az Ia típusú szupernóvákat létrehozó csillagok életkorát.

Lehet, hogy a szupernóvák félrevezettek minket?

Egyre több bizonyíték utal arra, hogy a szupernóvák fényessége nem teljesen független attól, milyen idős volt az a csillagrendszer, amelyben létrejöttek. Ez azért fontos, mert ha a csillagok életkorának hatását nem vesszük figyelembe, könnyen arra a következtetésre juthatunk, hogy az univerzum tágulása gyorsul, miközben valójában más hatás okozza a megfigyelt eltéréseket.

Ha ezt a hatást nem vesszük figyelembe, az ahhoz a téves következtetéshez vezethet, hogy a tágulási ütem gyorsul

- magyarázta Sarkar professzor.