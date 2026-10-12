Megcáfolták a sötét energia funkcióját? A tudósok szerint csak egy illúzió az egész

A sötét energia - amelyet nem szabad összekeverni a sötét anyaggal - egy olyan, az egész világegyetemet átható jelenség, amelynek tulajdonítják az univerzum gyorsuló tágulását. A kutatók évtizedek óta próbálják megérteni, pontosan mi is áll mögötte, de a sötét energia természetét továbbra is rengeteg rejtély övezi.
Most azonban egy új tanulmány megkérdőjelezi azt az elképzelést, hogy valóban a sötét energia miatt gyorsul az univerzum tágulása. A kutatók szerint ugyanis elképzelhető, hogy az eddigi megfigyeléseket másképp kell értelmezni.
Több mint 1700 szupernóvát vizsgáltak újra a kutatók
A mumbai Tata Alapkutatási Intézet kutatói, Subir Sarkar professzorral, az Oxfordi Egyetem munkatársával együtt, a modern kozmológia egyik alapvető feltevését vizsgálták meg. Arra keresték a választ, hogy valóban egyre gyorsabban tágul-e az univerzum, és ha igen, valóban a sötét energia okozza-e ezt.
A kutatók a Pantheon+ nevű adatbázist elemezték, amely több mint 1700 Ia típusú szupernóva megfigyelését tartalmazza. Az Ia típusú szupernóvák különösen fontosak a kozmológusok számára. Ezeknek a robbanásoknak a fényessége alapján ugyanis meg lehet becsülni, milyen messze vannak, és ezáltal azt is, hogyan változott az univerzum tágulása az idők során.
Az ilyen megfigyelések kulcsszerepet játszottak annak a felfedezésében, hogy az univerzum tágulása látszólag gyorsul. Ezért a felfedezésért 2011-ben fizikai Nobel-díjat is adtak. Sarkar és csapata azonban egy fontos tényezőt is figyelembe vett: az Ia típusú szupernóvákat létrehozó csillagok életkorát.
Lehet, hogy a szupernóvák félrevezettek minket?
Egyre több bizonyíték utal arra, hogy a szupernóvák fényessége nem teljesen független attól, milyen idős volt az a csillagrendszer, amelyben létrejöttek. Ez azért fontos, mert ha a csillagok életkorának hatását nem vesszük figyelembe, könnyen arra a következtetésre juthatunk, hogy az univerzum tágulása gyorsul, miközben valójában más hatás okozza a megfigyelt eltéréseket.
Ha ezt a hatást nem vesszük figyelembe, az ahhoz a téves következtetéshez vezethet, hogy a tágulási ütem gyorsul
- magyarázta Sarkar professzor.
A kutatók ezért korrigálták az adatokat a csillagok életkora alapján, majd újra megvizsgálták, mit mutatnak a szupernóvák. Eredményeik szerint a kép jelentősen megváltozott.
Lehet, hogy nem gyorsul, hanem lassul az univerzum?
A kutatók arra jutottak, hogy a korrigált adatok már nem egy minden irányban egyformán gyorsuló univerzum képét mutatják. Sőt, elemzésük szerint az univerzum tágulása összességében inkább lassulhat, mint gyorsulhat.
A kutatók egy másik érdekes lehetőséget is megvizsgáltak: mi van akkor, ha a látszólagos gyorsulás nem minden irányban ugyanolyan? Ezt nevezik anizotrópiának. Egyszerűbben fogalmazva arról van szó, hogy elképzelhető-e: az univerzum tágulása attól is függ, hogy az égbolt melyik irányába nézünk. Ez azért lenne rendkívül fontos, mert a modern kozmológia egyik alapfeltevése szerint az univerzum nagy léptékben minden irányban nagyjából ugyanúgy viselkedik.
Sarkar és munkatársai szerint az adatok arra utalhatnak, hogy a látszólagos gyorsulás elsősorban egy bizonyos irányhoz kapcsolódik, és a hatás a távolsággal gyengül. Ha ez valóban így van, az nehezen egyeztethető össze a sötét energiával. A sötét energiának ugyanis - ha valóban a vákuum energiájához kapcsolódó, az egész univerzumot kitöltő jelenségről van szó - nem kellene egyetlen irányt előnyben részesítenie.
A kutatók szerint a szupernóvák életkorára vonatkozó korrekció ezt a képet tovább erősíti: az adatok egy része szerint az univerzum tágulása inkább lassuló tendenciát mutat.
Nem mindenkit győztek meg az eredmények
Fontos megjegyezni azonban, hogy a tanulmány eredményei egyáltalán nem jelentik azt, hogy a sötét energiát sikerült megcáfolni. A kérdés ugyanis jelenleg is vitatott, és más kutatók ugyanazokat vagy hasonló adatokat vizsgálva más következtetésre jutottak.
Maria Vincenzi professzor, az Oxfordi Egyetem kutatója például úgy véli, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok továbbra is alátámasztják azt az elképzelést, hogy az univerzum tágulása gyorsul. Szerinte a szupernóvák környezetének és a csillagok fejlődésének hatásait már egyre jobban értjük, és ezek figyelembevétele után is megmaradnak olyan megfigyelések, amelyek a gyorsuló tágulás mellett szólnak.
Vagyis jelenleg két eltérő értelmezés áll egymással szemben: az egyik szerint a szupernóvák adatainak újraértelmezése megkérdőjelezi a kozmikus gyorsulást és ezzel a sötét energia szerepét is, míg a másik szerint a gyorsuló tágulás bizonyítékai továbbra is meggyőzőek.
Egy obszervatórium segíthet a sötét energia vitájának eldöntésében
A következő években azonban minden eddiginél több adat állhat majd a kutatók rendelkezésére.
A Rubin Obszervatórium Legacy Survey of Space and Time (LSST) programja várhatóan több százezer szupernóváról gyűjt majd adatokat. Ez a hatalmas minta lehetővé teszi, hogy a kutatók sokkal pontosabban megvizsgálják, valóban gyorsul-e az univerzum tágulása - és emögött a sötét energia állhat-e - írta a Science Daily.