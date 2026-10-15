Űrmedúza jelent meg az égen a SpaceX rakétájának indítása után

Az „űrmedúza” október 13-án, a SpaceX CRS–35 jelű utánpótlási küldetésének indításakor tűnt fel az égen – számolt be a Space.com.

A SpaceX rakétája által létrehozott "űrmedúza"

Fotó: Northfoto / / SWNS

A Falcon 9 rakéta magyar idő szerint 12 óra 35 perckor emelkedett a magasba a floridai Cape Canaveralről, fedélzetén a Dragon teherűrhajóval. Mivel az eszköz a keleti partvonal mentén északi irányba haladt, több millió ember válhatott a látványos fényjelenség szemtanújává.

Hogyan alakult ki a SpaceX űrmedúzája?

Ahogy az űreszköz egyre magasabbra ért és belépett a ritkább légrétegekbe, a hajtóműveiből kiáramló gázcsóva tágulni kezdett, így jóval szélesebbé vált magánál a rakétánál. Ezt a szétterülő gázfelhőt világította meg a hajnali napfény, ami megadta a jelenség jellegzetes medúzaalakját. A NASA Kennedy Űrközpontjának tájékoztatása szerint a hasonló látványosságok elsősorban a napkelte vagy napnyugta környékén végrehajtott indításoknál figyelhetők meg.

A Dragon teherűrhajó 2860 kilogramm rakományt szállít a Nemzetközi Űrállomásra, ahová várhatóan október 15-én, magyar idő szerint 17 óra körül dokkol majd. Az űrhajó teljesen önállóan kapcsolódik az állomás Harmony moduljának dokkolónyílásához.