Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
spacex

Űrmedúza jelent meg az égen a SpaceX rakétájának indítása után

31 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Medúzára emlékeztető, fénylő alakzatot figyelhettek meg az Egyesült Államok keleti partvidékén egy rakétaindítást követően. A különleges látványt a SpaceX rakétájából kiáramló gázcsóva és az azt megvilágító hajnali napfény együttes hatása hozta létre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
spacexfalcon 9rakéta

Az „űrmedúza” október 13-án, a SpaceX CRS–35 jelű utánpótlási küldetésének indításakor tűnt fel az égen – számolt be a Space.com.

A SpaceX rakétája által létrehozott "űrmedúza"
A SpaceX rakétája által létrehozott "űrmedúza"
Fotó: Northfoto /  / SWNS

A Falcon 9 rakéta magyar idő szerint 12 óra 35 perckor emelkedett a magasba a floridai Cape Canaveralről, fedélzetén a Dragon teherűrhajóval. Mivel az eszköz a keleti partvonal mentén északi irányba haladt, több millió ember válhatott a látványos fényjelenség szemtanújává.

Hogyan alakult ki a SpaceX űrmedúzája?

Ahogy az űreszköz egyre magasabbra ért és belépett a ritkább légrétegekbe, a hajtóműveiből kiáramló gázcsóva tágulni kezdett, így jóval szélesebbé vált magánál a rakétánál. Ezt a szétterülő gázfelhőt világította meg a hajnali napfény, ami megadta a jelenség jellegzetes medúzaalakját. A NASA Kennedy Űrközpontjának tájékoztatása szerint a hasonló látványosságok elsősorban a napkelte vagy napnyugta környékén végrehajtott indításoknál figyelhetők meg.

A Dragon teherűrhajó 2860 kilogramm rakományt szállít a Nemzetközi Űrállomásra, ahová várhatóan október 15-én, magyar idő szerint 17 óra körül dokkol majd. Az űrhajó teljesen önállóan kapcsolódik az állomás Harmony moduljának dokkolónyílásához.

Galéria: Űrmedúza látható a SpaceX floridai indításakor
1/11
SpaceX floridai indításából származó űrmedúza látható Elon Musk SpaceX tegnap reggel indította el legújabb teherszállító űrhajóját a Nemzetközi Űrállomásra

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!