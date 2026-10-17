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stroke

Egyre több fiatal kap stroke-ot, és fogalmunk sincs, miért

40 perce
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Az elmúlt közel három évtizedben 83 százalékkal nőtt az agyi érkatasztrófák előfordulása a 20–54 évesek körében az Egyesült Államok egyes térségeiben. Egyelőre nem tudni, mi áll az esetszám emelkedésének hátterében. Jó hír ugyanakkor, hogy az érintettek nagyobb eséllyel élik túl a stroke-ot, mint korábban.
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strokeagyi érkatasztrófafiatal

A Cincinnati Egyetem kutatói olyan fiatalabb felnőttek adatait elemezték, akik 1993 és 2020 között estek át életük első stroke-ján. A vizsgálatban összesen 2076 ember adatait dolgozták fel. A kutatás Cincinnati városára és Kentucky állam északi részére terjedt ki. A Neurology folyóiratban közölt eredmények alapján ezért nem állapítható meg, hogy országos jelenségről van-e szó, vagy a probléma csak az említett térségek lakosságát érinti.

Nem tudni, miért egyre gyakoribb a stroke a fiatalok körében
Nem tudni, miért egyre gyakoribb a stroke a fiatalok körében
Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Elsősorban az érelzáródás okozta stroke lett gyakoribb

A növekedés elsősorban az úgynevezett iszkémiás stroke gyakoribbá válásából adódott, amelynek előfordulása csaknem megkétszereződött. Ilyenkor az agyat ellátó erek egyike elzáródik, így az érintett agyszövet nem jut elegendő oxigénhez és tápanyaghoz. Ennek következtében az agysejtek már perceken belül károsodni kezdenek. A vérzéses stroke két formájánál ugyanakkor nem tapasztaltak hasonló növekedést.

A stroke-on átesett fiatalabb felnőttek körében gyakoribb volt a magas vérnyomás, a cukorbetegség és a pitvarfibrilláció. Figyelemre méltó az is, hogy az érintettek körében jelentősen, 4,6 százalékról 40,2 százalékra nőtt a dokumentált marihuánahasználat aránya. A hiányzó összehasonlító adatok miatt azonban a kutatók nem tudták bizonyítani, hogy ezek a változások okozták az esetszám emelkedését.

Többen túlélik, de a következmények tartósak lehetnek

A stroke-ot követő 30 napon belül elhunyt betegek aránya az életkor, a nem és a rassz szerinti különbségek figyelembevételével 11,7 százalékról 9,4 százalékra csökkent. A túlélés azonban nem feltétlenül jelent teljes felépülést: a stroke-on átesetteknél tartós mozgás-, beszéd- és memóriazavarok maradhatnak fenn. Az esetek számának emelkedése miatt egyre több fiatalabb felnőttnek kell akár évtizedeken át együtt élnie ezekkel a nehézségekkel. A szakértők ezért a kockázati tényezők korai felismerésének és kezelésének fontosságát hangsúlyozzák.

 

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