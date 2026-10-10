Veszélyes TikTok-trend terjed, ezt soha ne tedd alváskor

Az interneten újabb csodamódszer hódít: egy szájtapasz, amely azt ígéri, hogy segítségével jobban alszunk és kevésbé horkolunk majd, sőt, még az arcunk formája is előnyösen változhat. Valóban egy apró ragacsos papír lehet a szépítő alvás titka, vagy az egészségünket áldozzuk fel egy TikTok-trend oltárán?
• Futótűzként terjednek a közösségi médiában a videók, amelyeken influenszerek egy apró tapasszal a szájukon mutatják be esti rutinjukat.
• Egy úgynevezet speciális mouth tape-et, vagyis szájtapaszt ragasztanak fel lefekvés előtt, amely állításuk szerint hozzásegíti őket egy jobb minőségű alváshoz.
• Azt hirdetik, hogy az éjszakai szájtapasz használata több energiát, kevesebb horkolást és egészségesebb légzést eredményez.
• A módszer azonban korántsem olyan ártalmatlan, mint amilyen egyszerűnek tűnik. Dr. Gaál Veronika szomnológus, fül-orr-gégész szakorvos segít elválasztani a tényeket a tévhitektől!
Az elmélet a szájtapasz mögött
A mouth taping kiindulópontja az az élettani tény, hogy az emberi szervezet alapvetően orrlégzésre van berendezkedve. Olyannyira ez a természetes működési formánk, hogy életünk kezdetén kizárólag erre vagyunk képesek.
– Ha egy újszülöttnél valami akadálya van az orrlégzésnek, az komoly légzési elégtelenségbe torkollhat, hiszen annyira obligát orrlégzők vagyunk, hogy a pici babák nem tudják még, hogy ha nem kapnak az orrukon levegőt, akkor kinyithatják a szájukat és úgy is lélegezhetnek. Az orrlégzés a fiziológiás légzés. Megvannak a speciális funkciói, amelyek szájlégzés esetén kiesnek. Az előbbi felmelegíti és párásítja a beszívott levegőt, illetve megszűri a nagyobb szennyeződéseket és az allergéneket is. Az utóbbi ezzel szemben hajlamosíthat bizonyos fogászati és felső légúti problémákra. Így az orrlégzés mindenképpen egészségesebb – magyarázza a szakorvos. A kérdés tehát nem az, hogy valóban érdemes-e az orrunkon át venni a levegőt, hanem az, hogy ennek megfelelő eszköze lehet-e egy szájtapasz?
Mit mondanak a szájtapasz vélemények?
Dr. Gaál Veronika szerint a módszer korántsem veszélytelen, egyes esetekben kifejezetten kockázatos lehet.
– Ha valakinek a felső légútjaiban és főleg az orrában bármiféle elzáródásos betegsége vagy problémája van – akár csak egy krónikus allergiás gyulladás, egy orrpolip vagy egy orrsövényferdülés – akkor a száj letapasztásával többet árthat, mint amennyit használ – a szomnológus szerint a trend különösen kockázatos lehet azok számára, akik horkolásgátlásra használnák, pedig rengeteg videó úgy mutatja be a szájtapaszt, mint a hortyogás egyszerű, gyors és könnyen elérhető ellenszerét.
Mikor ajánlott és mikor nem a szájtapasz alváshoz?
– Amennyiben valaki alvási apnoéban szenved, rendkívül sokat ronthat a helyzeten a szája letapasztásával, hiszen ebben az esetben valahol a felső légutakban egy elzáródás, szűkület jön létre, az ember szája pedig azért nyílik ki, hogy javíthassa a légzést. Ha ezt egy tapasszal megakadályozza, akkor nagyobb oxigénszint-csökkenésre és komolyabb komplikációkra is számíthat – figyelmeztet a fül-orr-gégész szakember, majd hozzáteszi, még akkor sem ez az elsődlegesen ajánlott megoldás, ha a horkolás mögött nem áll komolyabb betegség.
– Jóindulatú horkolásnál, amikor gyakorlatilag csak a szövetek rezonanciája történik, és akár egy fül-orr-gégész, akár egy szomnológus, már megállapította, hogy másról valóban nincsen szó, abban az esetben, esetleg kiegészítő kezelésként szóba jöhet egy ilyen szájtapasztásos megoldás. Általánosságban tehát, ha valakinek nincs felső légúti betegsége vagy nem akadályozott a légvétele, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy előnyös és hasznos lehet az orrlégzés gyakorlása, forszírozása. Ehhez azonban nem feltétlen van szükség szájtapaszra.
Hogyan lehet mouth tape nélkül az orrlégzést elősegíteni?
Amennyiben valaki egészségügyi okokból szeretné elősegíteni az orrlégzést, annak sem feltétlenül kell a tapaszokhoz nyúlnia.
– Lehet végezni légzéstréningeket és gyakorolni, fejleszteni a légzéstechnikákat, de ezeket is csak felső légúti egészség mellett! Meg kell bizonyosodni arról, hogy a felső légutakban kóros elváltozás nincsen, és ha ennek ellenére valaki azt érzi, hogy gyakrabban végez szájlégzést, akkor esetében a légzéstechnikák, de akár még a szájtapaszok is segíthetnek – javasolja a szakember.
Nem a horkolás elleni szájtapasz az egyetlen megoldás
Horkolás esetén pedig van lehetőségünk olyan megoldásokhoz nyúlni, amelyek jóval biztonságosabbak és célzottabban hatnak.
– Léteznek olyan orrtapaszok, amelyek a porcos orrvázat hivatottak egy kicsit tágítani, ezek hatásosabbak a szájtapaszoknál. Illetve, ma már hatékony, speciális horkolásgátló párnákat is kaphatunk. Enyhe, jóindulatú horkolás esetén kiegészítő kezelésként inkább ezeket ajánlanám – árulja el a szomnológus.
A 21. század egyik csodája és átka egyben, hogy az ilyen és ehhez hasonló egészségügyi vagy épp szépségtrükkök egyik pillanatról a másikra terjedhetnek el a világban. Egy TikTok-videó ugyanis sosem helyettesíthet egy személyre szabott orvosi tanácsot. Ami az egyik embernél működni látszik, az másnál akár komoly kockázatot is jelenthet. Mielőtt belevágnánk egy újabb internetes praktikába, mindenképp járjunk utána, és tárjuk fel problémáink valódi okát, ahelyett hogy egy sokat ígérő, egyszerű eszközzel vagy gyakorlattal próbáljuk elfedni azokat.
A szájtapasz még az arcunkat is átformálhatja?
A tapasz mellett szóló érvek nem állnak meg a horkolásgátlásnál és az alvásminőség javításánál. Egyes influenszerek szerint a rendszeres orrlégzéssel egy karakteresebb állvonalat, definiáltabb arcformát érhetünk el. Dr. Gaál Veronika szerint az összefüggésnek van alapja, mondta el a Fanny magazinnak.
– Mivel valóban úgy vagyunk kitalálva, hogy alapvetően az orrunkon át vegyük a levegőt, ezért a normál anatómiai struktúrák és az izomműködés akkor jó és koordinált, ha csukott szájjal lélegzünk. Akkor van a nyelvünk megfelelő pozícióban, akkor vannak a garat, a nyelv és a szájpad izmai megfelelő tónusban. Ha a szájlégzés tartóssá válik, akkor ezek az izmok elrenyhülnek, a nyelv rossz pozícióba kerül, és ennek látható anatómiai elváltozásai lehetnek, akár el is tud torzulni egy arc. Ezért egy szebb anatómiai külsőt tud elérni az, aki tartósan orrlégző, mint az, aki tartósan szájlégző.