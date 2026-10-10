Veszélyes TikTok-trend terjed, ezt soha ne tedd alváskor

Az interneten újabb csodamódszer hódít: egy szájtapasz, amely azt ígéri, hogy segítségével jobban alszunk és kevésbé horkolunk majd, sőt, még az arcunk formája is előnyösen változhat. Valóban egy apró ragacsos papír lehet a szépítő alvás titka, vagy az egészségünket áldozzuk fel egy TikTok-trend oltárán?

A szájtapasz egyes esetekben kifejezetten kockázatos lehet.

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• Futótűzként terjednek a közösségi médiában a videók, amelyeken influenszerek egy apró tapasszal a szájukon mutatják be esti rutinjukat.

• Egy úgynevezet speciális mouth tape-et, vagyis szájtapaszt ragasztanak fel lefekvés előtt, amely állításuk szerint hozzásegíti őket egy jobb minőségű alváshoz.

• Azt hirdetik, hogy az éjszakai szájtapasz használata több energiát, kevesebb horkolást és egészségesebb légzést eredményez.

• A módszer azonban korántsem olyan ártalmatlan, mint amilyen egyszerűnek tűnik. Dr. Gaál Veronika szomnológus, fül-orr-gégész szakorvos segít elválasztani a tényeket a tévhitektől!

Az elmélet a szájtapasz mögött

A mouth taping kiindulópontja az az élettani tény, hogy az emberi szervezet alapvetően orrlégzésre van berendezkedve. Olyannyira ez a természetes működési formánk, hogy életünk kezdetén kizárólag erre vagyunk képesek.

– Ha egy újszülöttnél valami akadálya van az orrlégzésnek, az komoly légzési elégtelenségbe torkollhat, hiszen annyira obligát orrlégzők vagyunk, hogy a pici babák nem tudják még, hogy ha nem kapnak az orrukon levegőt, akkor kinyithatják a szájukat és úgy is lélegezhetnek. Az orrlégzés a fiziológiás légzés. Megvannak a speciális funkciói, amelyek szájlégzés esetén kiesnek. Az előbbi felmelegíti és párásítja a beszívott levegőt, illetve megszűri a nagyobb szennyeződéseket és az allergéneket is. Az utóbbi ezzel szemben hajlamosíthat bizonyos fogászati és felső légúti problémákra. Így az orrlégzés mindenképpen egészségesebb – magyarázza a szakorvos. A kérdés tehát nem az, hogy valóban érdemes-e az orrunkon át venni a levegőt, hanem az, hogy ennek megfelelő eszköze lehet-e egy szájtapasz?

Mit mondanak a szájtapasz vélemények?

Dr. Gaál Veronika szerint a módszer korántsem veszélytelen, egyes esetekben kifejezetten kockázatos lehet.

– Ha valakinek a felső légútjaiban és főleg az orrában bármiféle elzáródásos betegsége vagy problémája van – akár csak egy krónikus allergiás gyulladás, egy orrpolip vagy egy orrsövényferdülés – akkor a száj letapasztásával többet árthat, mint amennyit használ – a szomnológus szerint a trend különösen kockázatos lehet azok számára, akik horkolásgátlásra használnák, pedig rengeteg videó úgy mutatja be a szájtapaszt, mint a hortyogás egyszerű, gyors és könnyen elérhető ellenszerét.