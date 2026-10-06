Furcsa dolog történik az átültetett szívvel egy fiatalabb testben

A Harvard Medical School kutatói, Jesse Poganik molekuláris biológus vezetésével egereken, valamint szívátültetésen átesett betegek szövetmintáin vizsgálták a jelenséget. Eredményeik azt mutatják, hogy egy szerv biológiai korát nemcsak a saját kora határozza meg, hanem az a szervezet is, amelyben dobog. A kutatás egyelőre szakmai bírálat előtt áll, és a bioRxiv szerverén olvasható.

A szívátültetés váratlan hatása: megfiatalodhat az idős donorszív, ha fiatal recipiensbe kerül

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Szívátültetés után a szerv a befogadóhoz igazodik

A kronológiai életkor csupán azt mutatja, hány év telt el a születés óta, míg a biológiai életkor a szervezetben zajló, az idő múlását kísérő molekuláris és élettani változásokat jelzi. Ennek mérésére a tudósok úgynevezett epigenetikai órákat használnak, amelyek a DNS-hez kapcsolódó kémiai markerek, a metilcsoportok mintázatait (DNS-metiláció) vizsgálják.

A kutatók arra keresték a választ, mi történik ezekkel a molekuláris jelekkel, ha a szív egy jóval fiatalabb vagy idősebb szervezetbe kerül.

Az egérkísérletek során egy bevált eljárást alkalmaztak, amelynek során a befogadó állat megtartotta saját szívét, miközben a donorszívet a nyaki erekhez csatlakoztatták. Fiatal állatok szívét idős egerekbe, az idős állatokét pedig fiatalokba ültették.

Négy-hat hónap elteltével megvizsgálták az átültetett szerv, valamint az eredeti szív, a máj és a vér DNS-metilációját.

Az eredmények alapján az idősebb szívek megfiatalodtak a fiatal egerekben, míg a fiatal szívek gyorsabb öregedésnek indultak az idős állatokban.

A hatás alapvetően egyirányú volt: csak az átültetett szív alkalmazkodott a befogadóhoz, míg a recipiens saját szerveinek (például az eredeti szívének, a májának és a vérének) biológiai kora nem változott.

Embereknél is hasonló folyamat játszódhat le

A szakemberek 11 szívátültetett páciens szövetmintáit elemezték. Bár a transzplantáltak és a donorok életkora között esetenként hatalmas, több évtizedes különbségek is voltak, az eredmények igazolták a korábbi egérkísérleteket.

Bebizonyosodott: az átültetett szervek biológiai állapota a befogadóhoz igazodott.

Több száz érintett egyéves kontrolladatait áttekintve világossá vált: a szív szerkezete és működése is az új gazdához alkalmazkodik.