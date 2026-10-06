Furcsa dolog történik az átültetett szívvel egy fiatalabb testben

A Harvard Medical School kutatói, Jesse Poganik molekuláris biológus vezetésével egereken, valamint szívátültetésen átesett betegek szövetmintáin vizsgálták a jelenséget. Eredményeik azt mutatják, hogy egy szerv biológiai korát nemcsak a saját kora határozza meg, hanem az a szervezet is, amelyben dobog. A kutatás egyelőre szakmai bírálat előtt áll, és a bioRxiv szerverén olvasható.
Szívátültetés után a szerv a befogadóhoz igazodik
A kronológiai életkor csupán azt mutatja, hány év telt el a születés óta, míg a biológiai életkor a szervezetben zajló, az idő múlását kísérő molekuláris és élettani változásokat jelzi. Ennek mérésére a tudósok úgynevezett epigenetikai órákat használnak, amelyek a DNS-hez kapcsolódó kémiai markerek, a metilcsoportok mintázatait (DNS-metiláció) vizsgálják.
A kutatók arra keresték a választ, mi történik ezekkel a molekuláris jelekkel, ha a szív egy jóval fiatalabb vagy idősebb szervezetbe kerül.
Az egérkísérletek során egy bevált eljárást alkalmaztak, amelynek során a befogadó állat megtartotta saját szívét, miközben a donorszívet a nyaki erekhez csatlakoztatták. Fiatal állatok szívét idős egerekbe, az idős állatokét pedig fiatalokba ültették.
Négy-hat hónap elteltével megvizsgálták az átültetett szerv, valamint az eredeti szív, a máj és a vér DNS-metilációját.
Az eredmények alapján az idősebb szívek megfiatalodtak a fiatal egerekben, míg a fiatal szívek gyorsabb öregedésnek indultak az idős állatokban.
A hatás alapvetően egyirányú volt: csak az átültetett szív alkalmazkodott a befogadóhoz, míg a recipiens saját szerveinek (például az eredeti szívének, a májának és a vérének) biológiai kora nem változott.
Embereknél is hasonló folyamat játszódhat le
A szakemberek 11 szívátültetett páciens szövetmintáit elemezték. Bár a transzplantáltak és a donorok életkora között esetenként hatalmas, több évtizedes különbségek is voltak, az eredmények igazolták a korábbi egérkísérleteket.
Bebizonyosodott: az átültetett szervek biológiai állapota a befogadóhoz igazodott.
Több száz érintett egyéves kontrolladatait áttekintve világossá vált: a szív szerkezete és működése is az új gazdához alkalmazkodik.
Nőhet az alkalmas donorszervek száma
A felfedezés fontos lehet a jövőbeli szívátültetések szempontjából. Bár a szívdonoroknak hivatalosan nincs felső korhatára, az orvosok általában a fiatalabb szerveket részesítik előnyben. A kutatók szerint azonban, ha egy idősebb szív a fiatalabb szervezetben képes biológiailag megfiatalodni, akkor a donor kronológiai kora önmagában nem feltétlenül mutatja meg a szerv valós potenciálját.
Hosszabb távon ez lehetőséget adhat arra, hogy gyakrabban használjanak idősebb donoroktól származó szíveket fiatalabb betegeknél, ami növelhetné az elérhető donorszervek szűkös számát.
Az eredményeket egyelőre óvatosan kell kezelni. A vizsgálat mindössze 11 betegen alapult, és még kérdéses, milyen gyors vagy tartós a biológiai fiatalodás, illetve hogy hosszú távon ténylegesen javítja-e az átültetett szív működését és a betegek esélyeit.
Egyelőre az is rejtély, hogy pontosan mi irányítja ezt a változást.
- Az egérkísérletek alapján a sejtek energiaközpontjai (mitokondriumok)
- és az anyagcsere-folyamatok játszhatnak benne fontos szerepet.
További kutatásokra van szükség ahhoz is, hogy kiderüljön: más átültetett szerveknél is megfigyelhető-e hasonló alkalmazkodás.