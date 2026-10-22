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szívinfarktus

Magyar kutatók értek el áttörést, új lehetőség nyílhat a szívinfarktus utáni szövődmények kezelésében

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Jelentős tudományos eredményt értek el magyar kutatók egy nemzetközi együttműködés keretében. A szívinfarktus után kialakuló keringési zavarok kezelésére olyan új hatóanyagot fejlesztettek ki, amely állatkísérletekben ígéretes eredményeket mutatott. A felfedezés a szív mellett a vesék károsodásának mérséklésében is új lehetőségeket nyithat meg.
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szívinfarktusmagyar kutatásELTE

Magyar kutatók olyan új kísérleti hatóanyagot fejlesztettek ki, amely a szívinfarktus után fennmaradó keringési zavarok kezelésében jelenthet előrelépést. Az ELTE és az egyetemről indult Motorpharma Kft. kutatóinak vezetésével, nemzetközi együttműködésben végzett vizsgálatok során a készítmény állatmodellekben helyreállította a hajszálerek véráramlását, csökkentette a szövetkárosodást és javította a túlélést. Az eredményeket a Nature tudományos folyóiratban tették közzé.

A szívinfarktus következtében kialakuló szövetkárosodás mérséklésén dolgoznak a kutatók Fotó: Unsplash
A szívinfarktus következtében kialakuló szövetkárosodás mérséklésén dolgoznak a kutatók
Fotó: Unsplash / Illusztráció

Szívinfarktus után is fennmaradhat a keringési zavar

Szívinfarktus esetén az egyik legfontosabb orvosi beavatkozás az elzáródott koszorúér megnyitása, hogy a vér ismét eljusson a szívizomhoz. A sikeres beavatkozás azonban nem minden esetben állítja helyre teljesen a vérkeringést.

Előfordulhat ugyanis, hogy a nagyobb ér megnyitása után a legkisebb erekben, vagyis a hajszálerekben továbbra sem indul újra megfelelően a véráramlás. Emiatt a szívizom egyes területei nem jutnak elegendő oxigénhez, ami további károsodást okozhat.

Ezt a jelenséget az orvostudomány capillary no-reflow néven ismeri. A probléma célzott kezelésére eddig nem állt rendelkezésre megfelelő terápia.

A magyar kutatók ezért azt vizsgálták, hogyan lehetne közvetlenül helyreállítani a hajszálerek véráramlását.

Új hatóanyagot fejlesztettek ki a magyar kutatók

A kutatócsoport egy CLN-2501 nevű kísérleti hatóanyagot fejlesztett ki, amely a hajszálerek körül található, úgynevezett periciták működésére hat.

Ezek a sejtek részt vesznek az erek átmérőjének szabályozásában. Ha túlságosan összehúzódnak, beszűkíthetik a hajszálereket, és akadályozhatják a vér áramlását.

Az új hatóanyag az izomösszehúzódásban szerepet játszó egyik fehérje, a miozin működését gátolja. Ennek hatására a hajszálereket körülvevő sejtek ellazulhatnak, az erek kitágulhatnak, és helyreállhat a vérkeringés.

A kutatók állatkísérletekben vizsgálták a készítmény hatását. Az eredmények szerint a kezelés gyorsan helyreállította a hajszálerek véráramlását, és ez a kedvező hatás a hatóanyag kiürülése után is fennmaradt.

A vizsgálatok során azt is megfigyelték, hogy a véráramlás helyreállásával a hajszálerekben korábban felhalmozódott, gyulladásos folyamatokban részt vevő fehérvérsejtek is távoztak. Ez azért fontos, mert a keringési zavar és a gyulladás együttesen tovább súlyosbíthatja a szövetkárosodást.

A szívinfarktus a vesék működését is károsíthatja

A kutatás egyik fontos felismerése, hogy a szívinfarktus nemcsak a szív, hanem a vesék hajszálereinek vérkeringését is megzavarhatja.

Az állatkísérletek során a kutatók a vesékben is megfigyelték a hajszálerek tartós keringési zavarát, amelyet az új hatóanyaggal sikerült megszüntetni.

A vizsgálatok arra utalnak, hogy a szív és a vese működési zavarai közötti kapcsolatban a hajszálerek károsodása is fontos szerepet játszhat.

A kutatók mind a szívinfarktus, mind az akut vesekárosodás állatmodelljeiben a túlélés javulását figyelték meg a kezelés hatására. Ez arra utal, hogy a hajszálerek vérkeringésének helyreállítása nemcsak az oxigénellátást javíthatja, hanem a súlyos szövetkárosodással járó állapotok kimenetelét is kedvezően befolyásolhatja.

További vizsgálatokra van szükség az új kezelés alkalmazásához

A Nature folyóiratban megjelent tanulmány a budapesti Motorpharma Kft. és az ELTE Biokémiai Tanszékén működő HUN-REN–ELTE Motor Farmakológiai Kutatócsoport munkájára épül.

A kutatásban többek között a Semmelweis Egyetem, a Bristoli Egyetem, a párizsi Institut Curie, valamint amerikai kutatóintézetek szakemberei is részt vettek.

Az eredmények új lehetőséget kínálhatnak a szívinfarktus és az akut vesekárosodás következtében kialakuló szövetkárosodás mérséklésére.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a CLN-2501 hatóanyagot egyelőre csak állatkísérletes modellekben vizsgálták. További kutatásokra van szükség annak megállapításához, hogy a kezelés embereknél is biztonságosan és hatékonyan alkalmazható-e.

 

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