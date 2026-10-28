Különleges eszköz adott időt az orvosoknak a 20 éves Gábor megmentésére

Az ELTE harmadéves közgazdászhallgatója szeptember 24-én egy edzőteremben lett rosszul. A jelenlévők azonnal megkezdték az életmentést, és a mentők is nyolc percen belül a helyszínre érkeztek. Mivel Gábor keringését a helyszínen nem sikerült helyreállítani, folyamatos gépi mellkaskompresszió mellett a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikára szállították. Az út során a mellkas ütemes összenyomását a LUCAS nevű berendezés biztosította. A katéteres szívpumpa beültetéséig még napok teltek el; ezalatt az orvosok a beteg állapotának stabilizálásán dolgoztak.

A katéteres szívpumpa, az Impella mellett komoly szerepe volt a beteg megmentésében a testen kívüli keringéstámogatásnak (ECMO-kezelés) és a mellkas ütemes összenyomását lehetővé tevő LUCAS berendezésnek

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A szívpumpa beültetését megelőző kritikus napok

A klinikán azonnal ECMO-kezelést indítottak. Ez a testen kívül működő rendszer oxigénnel dúsítja a vért, majd visszapumpálja az artériás keringésbe. Segítségével átmenetileg támogatták Gábor szívének és tüdejének munkáját, valamint stabilizálták a keringését. A vizsgálatok ezután egy olyan fejlődési rendellenességet mutattak ki, amellyel a fiatal születése óta együtt élt.

A szívizomnak folyamatos vérellátásra van szüksége; erről a koszorúerek gondoskodnak. Dr. Édes István Ferenc, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika klinikai főorvosa az esetet bemutató sajtótájékoztatón elmondta, hogy Gábor bal koszorúere a főverőér, vagyis az aorta helyett a tüdőverőérből eredt. Ez kedvezőtlenül befolyásolta a szívizom vér- és oxigénellátását, ám Gábor szervezete hosszú ideig részben ellensúlyozni tudta az eltérést: a szabályos helyről eredő jobb koszorúér jelentősen kitágult, és segítette a szívizom vérellátását. Gábor így különösebb tünetek nélkül érhette meg a felnőttkort, nem is sejtve, hogy folyamatosan óriási veszélyben van.

Az orvosok szerint ilyen szívfejlődési rendellenesség mintegy 300 ezer élveszületésből egy esetben fordul elő. Még ritkább, hogy gyermekkorban nem ismerik fel, és csak egy felnőttkori rosszullét után derül rá fény. Gábornál csak a szívmegállás után derült ki, hogy a szívét ellátó egyik ér rendellenes helyről ered. Az anatómiai eltérés megszüntetéséhez műtétre volt szükség, ehhez azonban először stabilizálni kellett az állapotát.