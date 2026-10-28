Különleges eszköz adott időt az orvosoknak a 20 éves Gábor megmentésére

Az ELTE harmadéves közgazdászhallgatója szeptember 24-én egy edzőteremben lett rosszul. A jelenlévők azonnal megkezdték az életmentést, és a mentők is nyolc percen belül a helyszínre érkeztek. Mivel Gábor keringését a helyszínen nem sikerült helyreállítani, folyamatos gépi mellkaskompresszió mellett a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikára szállították. Az út során a mellkas ütemes összenyomását a LUCAS nevű berendezés biztosította. A katéteres szívpumpa beültetéséig még napok teltek el; ezalatt az orvosok a beteg állapotának stabilizálásán dolgoztak.
A szívpumpa beültetését megelőző kritikus napok
A klinikán azonnal ECMO-kezelést indítottak. Ez a testen kívül működő rendszer oxigénnel dúsítja a vért, majd visszapumpálja az artériás keringésbe. Segítségével átmenetileg támogatták Gábor szívének és tüdejének munkáját, valamint stabilizálták a keringését. A vizsgálatok ezután egy olyan fejlődési rendellenességet mutattak ki, amellyel a fiatal születése óta együtt élt.
A szívizomnak folyamatos vérellátásra van szüksége; erről a koszorúerek gondoskodnak. Dr. Édes István Ferenc, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika klinikai főorvosa az esetet bemutató sajtótájékoztatón elmondta, hogy Gábor bal koszorúere a főverőér, vagyis az aorta helyett a tüdőverőérből eredt. Ez kedvezőtlenül befolyásolta a szívizom vér- és oxigénellátását, ám Gábor szervezete hosszú ideig részben ellensúlyozni tudta az eltérést: a szabályos helyről eredő jobb koszorúér jelentősen kitágult, és segítette a szívizom vérellátását. Gábor így különösebb tünetek nélkül érhette meg a felnőttkort, nem is sejtve, hogy folyamatosan óriási veszélyben van.
Az orvosok szerint ilyen szívfejlődési rendellenesség mintegy 300 ezer élveszületésből egy esetben fordul elő. Még ritkább, hogy gyermekkorban nem ismerik fel, és csak egy felnőttkori rosszullét után derül rá fény. Gábornál csak a szívmegállás után derült ki, hogy a szívét ellátó egyik ér rendellenes helyről ered. Az anatómiai eltérés megszüntetéséhez műtétre volt szükség, ehhez azonban először stabilizálni kellett az állapotát.
Értékes időt nyertek az Impella beültetésével
Az életmentést követő napokban Gábor szíve továbbra is nagyon gyengén működött, és életveszélyes ritmuszavarok nehezítették a helyzetét. Az elhúzódó újraélesztés mellkasi sérülésekkel járt, ráadásul tüdőgyulladás és vérzéses szövődmények is felléptek, így ebben az állapotban még nem lehetett elvégezni a koszorúér-rendellenességet korrigáló szívműtétet.
Az orvosok olyan átmeneti keringéstámogatást kerestek, amely mellett Gábor felébreszthető, mozgatható és felkészíthető a műtétre. Ezért döntöttek az Impella alkalmazása mellett.
A szeptember 29-i beültetést érsebészek, szívsebészek és kardiológusok összehangolt munkával végezték el. A kulcscsont alatt kis metszést ejtettek, majd egy műeret varrtak a kar felé futó artériára. A műéren keresztül vezették be az eszközt a szív bal kamrájába.
„A pumpa innen kiszívja azt a vért, amelyet a szív nem tud megfelelően kipumpálni, és továbbítja a keringési rendszerbe”
– mutatta be a műszív működését az Origónak Dr. Benke Kálmán, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika osztályvezető szívsebésze.
A szakember rámutatott: az eljárás egyik előnye, hogy az Impella behelyezéséhez nem kell megnyitni a mellkast. A pumpa működése közben a beteg felébreszthető, így a keringéstámogatás mellett megkezdődhet a műtétre való felkészítése is.
Gábor esetében az volt a cél, hogy a szíve, a tüdeje és többi szerve a helyreállító beavatkozás előtt a lehető legjobb állapotba kerüljön.
A működő szívpumpával már sétálhatott is a beteg
Az Impella elindítása után eltávolíthatták az ECMO-t. Gábort felébresztették, és levették a lélegeztetőgépről. A pumpa továbbra is támogatta a keringését, miközben ő már segítséggel felülhetett, sőt sétálhatott is.
„A működő szívpumpával a betegünk két héten keresztül ébren volt, sétált, végezte a mindennapi teendőit, beszélgetett és tartotta a kapcsolatot a családjával”
– emelte ki dr. Benke Kálmán.
Gábor a rosszullét napjára és az azt követő, mélyaltatásban töltött időszakra nem emlékszik. Első emlékei az intenzív osztályhoz kötődnek.
Az ébrenlét és a mozgás fontos része volt a műtét előtti felkészítésnek. Két héten keresztül intenzív kezeléssel javították Gábor szerveinek állapotát, közben pedig megtervezték a helyreállító műtétet. A keringést segítő eszköz időt adott a felkészítéshez.
Az Impella használatának is vannak kockázatai. Dr. Benke Kálmán elmondása szerint az eszköz bevezetése a kar artériájánál keringési zavart okozhat, ezért nagyobb erek felől juttatják be a pumpát. Vérrögképződés is előfordulhat, amelynek esélye a használat időtartamával nő. A szívsebész jelezte:
négy hetet szoktak maximális használati időként megadni, de az eszközt lehetőség szerint csak addig alkalmazzák, ameddig valóban szükség van rá.
A kezelés költsége körülbelül húszmillió forint. Dr. Benke Kálmán hangsúlyozta: az elért állapotjavulás és a műtétre való sikeres felkészítés miatt a terápia minden ráfordítást megért.
Sikerült helyreállítani a szív vérellátását
A kéthetes intenzív felkészítés után, október 13-án elvégezhették a dr. Hartyánszky István vezette szívműtétet. A beavatkozás megtervezését Gábor érviszonyainak háromdimenziós rekonstrukciója is segítette.
A sebészek a rendellenesen eredő bal koszorúeret átültették a főverőérre, és ezzel helyreállították a megfelelő koszorúér-keringést.
Ezzel a lépéssel megszüntették azt az anatómiai eltérést, amely kis híján a fiatal életét követelte.
A felépülés gyorsan indult: Gábort még a műtét estéjén újra levették a lélegeztetőgépről. Ezután további négy napot töltött az intenzív osztályon, majd a klinika kórházi osztályán erősödött tovább.
Az ellátásban résztvevő szakemberek az egymásra épülő lépések jelentőségét hangsúlyozták.
- A helyszíni újraélesztés,
- a mentők munkája,
- a Városmajorban nyújtott keringéstámogatás,
- az intenzív terápia
- és a szívsebészeti beavatkozás együtt tette lehetővé, hogy Gábor megmeneküljön és megkezdődhessen a felépülése.
„Én azt hiszem, hogy ez egy mérföldkő Magyarországon a szívgyógyászatban és a szívsebészetben”
– mondta dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója az első hazai Impella-beültetésről. Hozzátette: a mostani sikeres kezelés hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövőben újabb betegeknek tudjanak segíteni.
Újra sportolna és befejezné az egyetemet
Gábor jelenleg háromhetes rehabilitációra készül. A sikeres műtét után a sebek gyógyulása és a fokozatos megerősödés következik.
„Ha begyógyulnak a sebei és összeforr a mellkasi csont, teljes életet élhet”
– emelte ki Dr. Benke Kálmán.
A szívsebész szerint a rekonstrukciós beavatkozás miatt Gábor az első három hónapban vérhígítót kap, amelyet később el lehet majd hagyni. A koszorúér-keringése helyreállt, ez ad alapot a kedvező kilátásokra.
Miután Gáborról kiderült, hogy veleszületett rendellenességgel él, elővigyázatosságból a testvéreit is megvizsgálták, de szerencsére egyiküknél sem találtak kóros eltérést. Az egyetemista a teljes felépülése után szeretne visszatérni a korábbi életéhez: újra sportolna, befejezné a tanulmányait, a diploma megszerzése után pedig akár mesterképzésen is továbbtanulna.