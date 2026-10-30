Ilyen sem történik minden nap: véletlenül több ezer éves kincsekre bukkantak

Lehetséges szkíta leletek kerültek elő a lengyelországi Wierzbicában. A bronzból készült tárgyak a késő bronzkorból vagy a vaskor kezdetéről származhatnak.

Szkíta leletek rejtőztek a földben. Fotó: VicVa / Shutterstock

A felfedezést a Lubycza Królewskában működő, az 1. Határvédelmi Hadtest Gyalogezredének emlékét ápoló egyesület tagjai tették. A kutatók eredetileg az alakulat 1939. szeptemberi harcainak útvonalát próbálták rekonstruálni.

A keresést hivatalos műemlékvédelmi engedéllyel végezték, ám a második világháborús emlékek helyett több ezer éves tárgyakat találtak.

Szkíta leletek kerülhettek elő Lengyelországban

A leletek különlegességét növeli, hogy nem valamelyik korábban ismert régészeti lelőhely területén kerültek elő. A tárgyak pontos helyzetét GPS-koordinátákkal rögzítették, ami megkönnyítheti a későbbi vizsgálatokat.

A felfedezett tárgyak között háromélű, bronzból készült nyílhegyek találhatók. A legnagyobb megközelítőleg négy centiméter hosszú, a többi darab 2,5 és 3,3 centiméter közötti.

Ez a kialakítás a szakemberek szerint több, szkíták által használt nyílhegyre is jellemző. A kapcsolat azonban egyelőre előzetes feltételezés, amelyet további régészeti vizsgálatoknak kell megerősíteniük.

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Ékszereket is találtak a szkíta leletek között

A nyílhegyek mellett egy vékony bronzlemezből készült karperec is előkerült. A tárgyat háromszög alakzatokat formázó apró bemélyedések díszítik.

A leletek között egy gyűrű alakú tárgy, valamint egy fémdrótdarab is található, amely egy tű vagy ruhakapcsoló része lehetett.

A kutatók több bronz halántékkarikát, vagyis a fül közelében viselt ékszert is felfedeztek. Egy csoportban egy teljes darab és további öt ékszer töredékei kerültek elő. Bronzdrótból készített karperecek maradványait is megtalálták.

Egy bronztőr is előkerült

Különálló leletként egy bronztőrt fedeztek fel Kornie településen, ugyancsak Lubycza Królewska község területén. A fegyver körülbelül 15 centiméter hosszú, markolatának tövénél pedig 2,4 centiméter széles.

A tőr pengéje a háromszög alakú hegy felé fokozatosan elkeskenyedik. A tárgy erősen sérült: szélein törések és hiányok, felületén pedig lepattogzások és karcolások láthatók.