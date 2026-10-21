Alaszkától Chiléig mindent elpusztíthat a rekorderejű szuper El Niño

A Daily Mail beszámolója szerint a NASA műholdjai a Csendes-óceán keleti részén helyenként 30–40 centiméteres eltérést észleltek az átlagos tengerszinthez képest. A jelenséget a nyugatról kelet felé haladó, rendkívül meleg víztömegekkel hozzák összefüggésbe. Thomas Monahan, az Oxfordi Egyetem óceánkutatója szerint Mexikó és Ecuador partvidékén a 2026–2027-es szuper El Niño egyetlen évszak alatt akkora ideiglenes vízszint-emelkedést idézhet elő, amekkora a hosszú távú előrejelzések alapján négy-öt évtized alatt következne be.

Alaszkától Chiléig pusztíthat a rekorderejű szuper El Niño.

Fotó: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Akár 40 centiméterrel is megemelheti a tengerszintet a szuper El Niño

A legnagyobb változásokat az Egyenlítő közelében várják. A Galápagos-szigeteknél 24–40, Peru és Ecuador egyes partszakaszain pedig akár 33 centiméterrel is magasabb lehet a vízszint a megszokottnál. Monahan számításai szerint a szélsőségesen magas vízállások kockázata a tízszeresére nőhet.

Kaliforniában szintén rekordközeli értékek alakulhatnak ki, különösen akkor, ha a magasabb alapszinthez viharhullámok és dagály társul. A vízszint várhatóan novemberben vagy decemberben tetőzhet.

A cikk szerint az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal októberi előrejelzése 83 százalékos esélyt adott arra, hogy a mostani legyen az 1950 óta feljegyzett legerősebb El Niño.