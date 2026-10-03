Portugália méretű lyuk nyílt az Antarktisznál

A Breid-öböl felszínét júliusban és augusztusban általában összefüggő jégréteg borítja, ám idén a műholdfelvételek egy hatalmas, tengeri jéggel körülvett nyílt vízfelületet mutattak ki. Ezt a ritka jelenséget a szakértők políniának hívják. A nyílás legnagyobb kiterjedésekor elérte a 89 121 négyzetkilométert, így alig maradt el Portugália területétől.

Portugália méretével vetekszik az a lyuk, ami a tengeri jég visszahúzódása miatt alakult ki az Antarktisznál

Fotó: DORIANE LETEXIER / Hans Lucas

Szélsőséges időjárás akadályozta a tengeri jég képződését

A Jeebanjyoti Swain vezette kutatócsoport megállapította, hogy a különleges eseményt több szélsőséges időjárási és óceáni hatás együttesen idézte elő. 2024 júliusa és augusztusa között hat erős légköri folyó érte el a térséget. Ezek a keskeny sávok hatalmas mennyiségű meleg és nedves levegőt szállítottak az alacsonyabb szélességi körökről az Antarktisz felé, és az eddigi legerősebb télközépi nedvességáramlások közé tartoztak.

A melegebb levegő felmelegítette a légkört, így több hő jutott az óceánba, ami lassította a tengeri jég kialakulását. Emellett a tartós déli szél a már meglévő jeget is a sarkvidék felé sodorta.

Melegebb víz került a felszín közelébe

Az erős szelek fokozták az úgynevezett Ekman-szívást, amelynek során az elmozduló felszíni víz helyére a mélyből áramlik fel víztömeg. Ennek hatására a Breid-öbölben viszonylag meleg víz jutott a felszín közelébe, ami tovább növelte az óceán felső rétegének hőmérsékletét. Ezzel egy időben tartós tengeri hőhullámok is kialakultak, így a víz még nehezebben tudott megfagyni.

A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy az éghajlatváltozás miatt a jövőben egyre gyakrabban fordulhatnak elő hasonló políniák. A felmelegedés ugyanis erősítheti a légköri folyókat, gyakoribbá és hosszabbá teheti a levegőben és az óceánban jelentkező hőhullámokat, valamint tovább melegítheti a Déli-óceán felszínközeli vizeit.

Miért fontos az antarktiszi tengeri jég?

Az elmúlt évek mérései alapján az Antarktisz körüli tengeri jég kiterjedése drasztikusan lecsökkent. Az eddigi négy legalacsonyabb értéket éppen az elmúlt négy évben mérték, a negatív rekord pedig 2023-ban dőlt meg.