Valóban igaz a bibliai teremtéstörténet? A Hold kialakulása választ adhat

Egy, a Föld Holdjának kialakulásával kapcsolatos új tudományos eredmény olyan állításokat váltott ki, miszerint a Biblia teremtéstörténete igazolást nyert.
Valóban a bibliai teremtéstörténetet igazolja a kutatók új felfedezése
A tudósok a hónap elején bejelentették, hogy fejlett számítógépes szimuláció segítségével modellezték a fiatal Föld és egy Mars méretű bolygó, a Theia ütközését, amely körülbelül 4,5 milliárd évvel ezelőtt történt. A korábbi modellekkel ellentétben a szimuláció figyelembe vette azt is, hogy a bolygók belső hőmérséklete miként befolyásolta a bennük található kőzetek és fémek szilárdságát. Amikor a kutatók ezeket a tulajdonságokat is figyelembe vették, a szimulációban egy már kialakult Hold jelent meg a Föld körüli pályán mintegy öt órával az ütközés után.
A megdöbbentően rövid időtartam párhuzamokat váltott ki a Teremtés könyvével, amely beszámol arról, hogyan teremtette Isten az eget és a földet néhány nap alatt. A közösségi médiában többen úgy fogalmaztak, hogy a kutatók eredménye igazolta azt, ami évezredek óta szerepel a Szentírásban.
Mások szerint az ötórás időtartam a Teremtés negyedik napjára utalhat, amikor Isten a "kisebb világosságot" az égre helyezte. A bibliai beszámoló a Teremtés könyve 1:14–19-ben található. Eszerint Isten a teremtés negyedik napján két nagy világítótestet helyezett az égboltra. A "nagyobb világosságot" hagyományosan a Nappal, míg a "kisebb világosságot" a Holddal azonosítják, amely azért adatott, hogy "uralja az éjszakát".
A tanulmányra reagáló hívők számára a legfontosabb részlet az volt, milyen gyorsan jelent meg a Hold a szimulációban. Többen úgy fogalmaztak: "Isten bármit megteremthet, bármennyi idő alatt."
A kutatók azonban nem a Teremtés könyvének tesztelésére törekedtek
A The Astrophysical Journal Letters című folyóiratban megjelent tanulmányuk azt vizsgálta, hogy mi történt azután, hogy a Theia ütközött a Földdel.
A tudósok sokáig úgy vélték, hogy az erőteljes ütközés olvadt kőzetet és törmeléket juttatott a Föld körüli pályára, ahol az fokozatosan összeállt, létrehozva a Holdat. A korábbi szimulációk azonban a Földet és a Theiát lényegében hatalmas folyadékcseppekként kezelték, mivel a becsapódás során várhatóan mindkét égitest anyagának jelentős része megolvadt vagy elpárolgott.
Az új modell egy olyan tényezőt is figyelembe vett, amelyet korábban nagyrészt figyelmen kívül hagytak: az ütköző bolygókban található kőzet és fém szilárdságát. A kutatók a hőmérsékletet is figyelembe vették, mivel a melegebb bolygóanyag gyengébb és könnyebben deformálódhatott, mint a hidegebb, merevebb kőzet.
Miután ezeket a reálisabb anyagtulajdonságokat is beépítették a modellbe, egyes szimulációk továbbra is egy hatalmas törmelékgyűrű kialakulását eredményezték, amely lassan összeállt a Holddá. Egy másik forgatókönyv szerint azonban egy már kialakult Hold körülbelül öt órán belül pályára állt.
Amikor ugyanazokat a paramétereket használtuk, mint az eredeti becsapódási modellezésnél - egészen a mindkét égitestben található, azonos hőmérsékletű struktúrákig -, körülbelül öt órán belül egy ép Hold bukkant fel
- magyarázta a vezető kutató, Dr. Adeene Denton.
Ez az eredmény táplálta a bibliai összehasonlításokat, mert azt sugallta, hogy a Föld történetének egyik legfontosabb eseménye órákon belül, nem pedig egy hatalmas időtartam alatt bontakozhatott ki.
A Teremtés könyve azonban nem határozza meg, hogy mennyi ideig tartott a Hold fizikai kialakulása, és a számítógépes modell is csak az ősi ütközés egyik lehetséges kimenetelét mutatja be. A szimuláció tehát tudományosan nem bizonyítja, hogy Isten a negyedik napon teremtette a Holdat - írta a Daily Mail.