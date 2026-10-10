Valóban igaz a bibliai teremtéstörténet? A Hold kialakulása választ adhat

Egy, a Föld Holdjának kialakulásával kapcsolatos új tudományos eredmény olyan állításokat váltott ki, miszerint a Biblia teremtéstörténete igazolást nyert.

Valóban a bibliai teremtéstörténetet igazolja a Hold kialakulása. (Képünk illusztráció) Fotó: HANDOUT / NASA

Valóban a bibliai teremtéstörténetet igazolja a kutatók új felfedezése

A tudósok a hónap elején bejelentették, hogy fejlett számítógépes szimuláció segítségével modellezték a fiatal Föld és egy Mars méretű bolygó, a Theia ütközését, amely körülbelül 4,5 milliárd évvel ezelőtt történt. A korábbi modellekkel ellentétben a szimuláció figyelembe vette azt is, hogy a bolygók belső hőmérséklete miként befolyásolta a bennük található kőzetek és fémek szilárdságát. Amikor a kutatók ezeket a tulajdonságokat is figyelembe vették, a szimulációban egy már kialakult Hold jelent meg a Föld körüli pályán mintegy öt órával az ütközés után.

A megdöbbentően rövid időtartam párhuzamokat váltott ki a Teremtés könyvével, amely beszámol arról, hogyan teremtette Isten az eget és a földet néhány nap alatt. A közösségi médiában többen úgy fogalmaztak, hogy a kutatók eredménye igazolta azt, ami évezredek óta szerepel a Szentírásban.

Mások szerint az ötórás időtartam a Teremtés negyedik napjára utalhat, amikor Isten a "kisebb világosságot" az égre helyezte. A bibliai beszámoló a Teremtés könyve 1:14–19-ben található. Eszerint Isten a teremtés negyedik napján két nagy világítótestet helyezett az égboltra. A "nagyobb világosságot" hagyományosan a Nappal, míg a "kisebb világosságot" a Holddal azonosítják, amely azért adatott, hogy "uralja az éjszakát".

A tanulmányra reagáló hívők számára a legfontosabb részlet az volt, milyen gyorsan jelent meg a Hold a szimulációban. Többen úgy fogalmaztak: "Isten bármit megteremthet, bármennyi idő alatt."

A kutatók azonban nem a Teremtés könyvének tesztelésére törekedtek

A The Astrophysical Journal Letters című folyóiratban megjelent tanulmányuk azt vizsgálta, hogy mi történt azután, hogy a Theia ütközött a Földdel.

A tudósok sokáig úgy vélték, hogy az erőteljes ütközés olvadt kőzetet és törmeléket juttatott a Föld körüli pályára, ahol az fokozatosan összeállt, létrehozva a Holdat. A korábbi szimulációk azonban a Földet és a Theiát lényegében hatalmas folyadékcseppekként kezelték, mivel a becsapódás során várhatóan mindkét égitest anyagának jelentős része megolvadt vagy elpárolgott.