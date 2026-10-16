A tigrisnek nem kell éhesnek lennie ahhoz, hogy gyilkoljon – szakértők magyarázták el, miért

Megdöbbentő tragédia rázta meg október 10-én Nagy-Britanniát: a húszas éveiben járó William Chapman minden biztonsági szabályt áthágva egy pihenő amuri tigris közelébe férkőzött a Doncaster közelében működő Yorkshire Wildlife Parkban. A férfinek sikerült bejutnia az állat kifutójába, ahol videózni kezdte a nagymacskát. Nem kellett sok ahhoz, hogy a ragadozó agresszívvá váljon és támadásba lendüljön. A szemtanúk beszámolója szerint a férfi a tigristámadás során többször is azt kiáltotta: „Állj!” A dolgozók közbeléptek, a férfi életét azonban a kiérkező mentők sem tudták megmenteni. Az állat nem sérült meg, a vadasparkot a tragédia után kiürítették és ideiglenesen bezárták.
Egy tigristámadás anatómiája: mi zajlik a ragadozó fejében, ha idegen téved a területére?
Az állatkertek és a cirkuszok az állattartás céljaiban és módszereiben sok tekintetben különböznek. A tigrisek tartásáról és viselkedéséről azonban mindkét területen rengeteg tapasztalat gyűlt össze, ezért egy állatkerti és egy cirkuszi szakember nézőpontját is bemutatjuk.
„Valószínűtlen, hogy ilyen helyzetben zsákmánynak tekinti az embert, hiszen az állatkerti nagymacskák rendesen kapnak enni. Inkább betolakodót lát benne”
– magyarázta a tigris viselkedését az Origónak Hanga Zoltán.
A Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője szerint az állat számára ilyenkor az a lényeg, hogy valaki felborította a megszokott nyugalmát. Fel kell mérnie, mi került a területére, kell-e tartania tőle, és hogyan kerülhet ismét biztonságba.
A tigris nem minden helyzetben reagál ugyanúgy. Reakciója függhet a hangulatától és attól is, hogyan viselkedik az ember. Az állatot az elején a puszta kíváncsiság is vezérelheti, de már ez a szituáció sem veszélytelen: érdeklődésének tárgyát általában a karmaival és fogaival vizsgálja, ami komoly sérüléseket okozhat. Ha pedig úgy dönt, hogy a saját biztonsága érdekében ártalmatlanná teszi a betolakodót, az ember rendkívül kiszolgáltatott helyzetbe kerül. A kíváncsiság hamar átfordulhat agresszióba.
Hanga szerint az állat viselkedését már a legapróbb dolgok is drasztikusan megváltoztathatják.
A látogatók számára kijelölt helyen álló ember a megszokott környezet része lehet, ha viszont átlép a külső védőkorláton, a tigris felfigyelhet rá, és úgy érzékelheti, valami szokatlan történik. Ez a korlát nem azonos a kifutó rácsával. Arra szolgál, hogy a látogató ne kerüljön az állat hatókörébe, hiszen a tigris valamennyire képes keresztülnyúlni a rácsokon.
Donnert Márta artistaművész hosszú időn át dolgozott tigrisekkel. Tapasztalatai alapján az állat és a számára ismerős ember között kialakuló kapcsolat jelentőségét emelte ki. Úgy tapasztalta, az idomított állat ösztönei valamelyest tompulhatnak, de nem tűnnek el. Ha nincs a számára megszokott idomár a közelben, könnyen rátámadhat az idegenekre.
Megmenthet a kiabálás a tigristámadástól?
A brit férfi kiabálással próbálta meghátrálásra késztetni a nagymacskát, de ez nem mentette meg az életét. Hanga Zoltán szerint az emberi hang vagy a határozott fellépés elbizonytalaníthat egy tigrist, de erre nem lehet biztos módszerként támaszkodni. Ami az egyik helyzetben visszatartja az állatot, az egy másikban éppen védekező támadást válthat ki.
A szóvivő szerint különösen veszélyes olyasmit tenni, ami azt az érzést erősíti a tigrisben, hogy fenyegetik. Sarokba szorítani például semmiképpen sem szabad. Ebből azonban nem következik, hogy létezne minden körülmények között követhető túlélési recept.
„Nem lehet általános érvényű útmutatást adni arra, hogy mit csináljunk, ha szembekerülünk egy tigrissel. A legjobb, amit tehetünk, hogy nem megyünk be hozzá.”
Márta a saját tapasztalatai alapján jóval kategorikusabban fogalmazott arról, leállítható-e szóbeli utasítással az ugrásra kész állat.
„Ha egy tigris támadni akar, még az idomárja is csak nehezen tudja leállítani. Ilyenkor nem hall, nem lát, kizárólag erre összpontosít.”
Az sem segít, ha az ember halottnak tetteti magát. Ezért a tigrisekkel végzett munka során nem a támadás utólagos megfékezésére, hanem a veszélyes helyzet megelőzésére törekedett.
Sokkoló felvétel a nagy-britannia tigristámadásról.
Honnan tudhatjuk, hogy a tigris támadásra készül?
Hanga Zoltán több egyértelmű figyelmeztető jelzést is felsorolt.
- A tigris moroghat,
- vicsoroghat,
- megmutathatja a fogait,
- majd a mellső mancsával az ember felé nyúlhat.
Donnert Márta tapasztalatai szerint az agresszívvá váló tigris szemei másként fénylenek, mint nyugalmi állapotban. Ilyenkor a ragadozó teste megfeszül, pupillái kitágulnak. Farkát megemeli, fülét hátracsapja, és mereven figyelni kezdi a célpontot. A jelzések azonban nem mindig egyértelműek. A farokcsapkodás például egyszerű izgatottságot is jelezhet, a merev tekintet pedig nem feltétlenül utal közelgő támadásra: előfordulhat, hogy a tigris csak méregeti a vele szemben állót, és felméri a helyzetet. A már támadásba lendült tigrist viszont megfékezhetetlennek tartja.
Hozzászoktathatjuk az emberhez, de a vadállatot nem űzhetjük ki belőle
Mennyivel kiszámíthatóbb egy állatkerti tigris, mint egy vadon élő? Hanga szerint lehet különbség a viselkedésükben, de nem feltétlenül akkora, mint sokan feltételezik. Régebben az állatkertekben is törekedtek arra, hogy a nagymacskák szelídek legyenek, vagy legalább a gondozójuk bemehessen hozzájuk. A szóvivő azonban hangsúlyozta:
az emberrel való barátkozás nem része a tigris természetes viselkedésének.
Elmondása szerint a korszerű állatkertekben – így Budapesten és a Yorkshire Wildlife Parkban is – inkább az állatok természetes viselkedésének megőrzése a cél. A kölyköket lehetőség szerint az anyjuk neveli, és tigrisek társaságában nőnek fel. Emberi nevelésre csak a legszükségesebb esetben kerül sor, például akkor, ha az anya nem tud gondoskodni a kölykéről. A természetes viselkedés megtartása nem egyeztethető össze azzal az elvárással, hogy az állat barátságos legyen az emberrel.
Ez nem jelenti azt, hogy a nagymacskának ne lenne kapcsolata a gondozóival. Tőlük kapja az ennivalót, és tréningeken is részt vehet: például megtanulhat odamenni egy kezelőrácshoz, ahol az állatorvosi vizsgálat során biztonságosan hozzáférhetnek a testéhez. Ehhez nem kell közös térben tartózkodnia az emberrel. Az állat számára tehát egészen más helyzet a megszokott gondozóval való együttműködés, mint egy idegen váratlan megjelenése a kifutóban. Utóbbira Hanga szerint egy állatkerti tigris nagyon hasonlóan reagálhat, mint egy vadon élő.
Márta nagyon eltérő természetű tigrisekre emlékszik.
„Ahány tigris, annyiféle személyiség. Van félősebb és agresszívebb is”
– mondta.
Egy tigris szorosan kötődhet az idomárjához, miközben egy másik tigrissel nem tud kijönni. A természetük változatosságát a csíkozásuk egyediségéhez hasonlította. Az állatokat nemcsak a mintázatuk alapján lehetett megkülönböztetni: a testalkatuk, a fejformájuk, a szemállásuk és a fülük is különbözött. Márta szerint a nevelésnek nagy szerepe van abban, milyen lesz egy állat, de egy tigris ösztöneit nem lehet szimplán kikapcsolni; soha nem lesz belőle békésen doromboló házimacska.
Mit tehetne az állatkert egy hasonló helyzetben?
Arra a kérdésre, milyen lehetőségek lennének, ha a brit esethez hasonló történne Budapesten, Hanga Zoltán nem nevezett meg minden helyzetben alkalmazható módszert. Megoldást jelenthet a tigris behívása a kifutóból a belső férőhelyére. Az állatokat rendszerint hozzászoktatják, hogy érdemes bemenniük a kinyíló ajtón, mert odabent ennivaló várhatja őket. Ha a tigris bevonul, és a gondozók rázárják az ajtót, el lehet választani a kifutóban lévő embertől. Ez az állatot is megnyugtathatja, hiszen megszűnik a benne bizonytalanságot keltő helyzet.
Felmerülhet eszközökkel történő beavatkozás is, de az altatópuska nem úgy működik, ahogyan azt sokan elképzelik. Nem elég eltalálni az állatot ahhoz, hogy az rögtön összeessen.
Idő kell, míg a készítmény hatni kezd; egy tigris esetében nagyjából 15 percre van szükség ahhoz, hogy elbóduljon. Ezalatt bármi történhet, ráadásul az állatot a fecskendő becsapódása még agresszívebbé teheti.
Ha az ember és a tigris közvetlenül egymás mellett vannak, vagy már össze is gabalyodtak, mind az altatópuska, mind a golyós lőfegyver használata erősen kockázatos. Az ember is a lövés útjába kerülhet, a tigris elaltatásához elegendő adag pedig az ember számára túl nagy lehet. Hanga más beavatkozási lehetőséget is említett: egy erős, például tűzoltófecskendőből érkező vízsugárral közbe lehet avatkozni. Azt is hozzátette, náluk nem fordult még elő olyan eset, hogy fegyveres beavatkozásra lett volna szükség.
A korlátok nem díszből vannak
A megelőzésnek ugyanakkor két oldala van: az állatkertnek megfelelő akadályokat kell kialakítania, a látogatóknak pedig tiszteletben kell tartaniuk a szabályokat. Hanga felidézte, hogy a mostanihoz hasonló esetek nagyjából egy-két évente történnek. Bár hátterük különböző, az állatkertek számára alapvető üzenet, hogy a védőberendezések és az elválasztókorlátok a látogatók biztonságát szolgálják.
Budapesten nagyjából húsz éve kezdték a régi, hegesztett vascsőkorlátokat más kialakításúakra cserélni. A korábbi szerkezeteken úgy lehetett kapaszkodni, akár egy mászókán. A szóvivő által ismertetett megoldásnál függőleges faoszlopok között négy, egymás fölött futó sodronyszál alkotja a korlátot. Ezeken nehezebb fogást találni, és az is szempont, hogy egy kisgyerek se tudjon egyszerűen átszaladni a korlát alatt.
Az akadályokkal a szándékos bemászást is igyekeznek megnehezíteni, de Hanga szerint a legeltökéltebb szabályszegőket elég nehéz megállítani. A fizikai védelmet nem lehet a végtelenségig fokozni.
„Nem elég kihelyezni a korlátokat, azokat a látogatóknak is figyelembe kell venniük”
– hangsúlyozta. Aki átlép rajtuk, nem egyszerűen egy szabályt hagy figyelmen kívül, hanem azt a biztonságos távolságot adja fel, amely elválasztja a vadállattól.
Életmentő alkalmazkodás
Donnert Márta számára a tigrisek közelsége nem elméleti kérdés volt. Férjével együtt nevelték az állatokat, próbáltak és szerepeltek velük.
„Nekünk a tigriseink olyanok voltak, mint a gyerekeink”
– idézte fel.
Különösen kötődtek azokhoz az egyedekhez, amelyek náluk születtek és az ő kezük alatt cseperedtek fel. Emlékei szerint annyira összeszoktak, hogy a tigrisek még az ágyukban is aludtak, miközben a kutyának a kertben volt a helye. Ez a közelség azonban az ő elmondása szerint sem jelentette azt, hogy ne kellett volna folyamatosan figyelniük.
„Nálunk nem fordulhatott elő kiszámíthatatlanság. Mindig az volt a mottónk, hogy egy lépéssel az állat előtt járunk. Előre kell látnunk, hogy mit akar csinálni. Nem jutottunk el odáig, hogy már támadni akarjon, és azt kelljen megakadályoznunk.”
Márta szerint kulcsfontosságú az alkalmazkodás.
„Ha rossz napja van, beteg, vagy valami nincs rendben vele, nekünk is alkalmazkodnunk kell hozzá. Ezzel az állatot is védjük.”
Egy próbán különösen sokat számított ez az összhang. Mártának és férjének egy saját maguk által nevelt és idomított fiatal és még tapasztalatlan egyeddel kellett dolgozniuk. Az állat viselkedése egy ponton drámaian megváltozott: mereven nézett Donnert Károlyra, aki időben felismerte, hogy gond van, ezért igyekezett végig mozdulatlan maradni. Szerencsére az összeszokottság és a lélekjelenlét segített megoldani a feszült helyzetet.
„Odamentem a tigrishez, megsimogattam, beszéltem hozzá, és eltereltem a figyelmét, hogy a férjem meg tudjon mozdulni”
– mesélte Márta. Úgy véli, ha a férje idő előtt megmoccan, a tigris rárontott volna. Ez a technika azonban csak akkor alkalmazható, ha a ragadozó és az idomárok jól ismerik egymást.
Nem az állat a hibás, ha megtörténik a baj
A Yorkshire Wildlife Park a halálos támadás után közölte, hogy nem fogják elaltatni az állatot. Hanga Zoltán ezt helyes döntésnek tartja.
„Semmit nem oldanánk meg azzal, ha utólag elaltatjuk a tigrist.”
Szerinte más az, amikor egy közvetlen életveszélyben lévő embert kell azonnali beavatkozással megmenteni, és más az állat utólagos elpusztítása. A férfit ezzel már nem lehetne visszahozni az életbe, az állat pedig úgy viselkedett, ahogyan az egy tigristől várható.
Márta is az ember és az állat találkozását lehetővé tevő körülményekre irányítaná a figyelmet.
„Nem a tigris a hibás, hiszen a fiú ment be a kifutóba. Inkább azt kellene vizsgálni, hogyan történhetett meg ez a tragikus eset.”
Az ilyen balesetek mögött szerinte emberi hiba áll, akár egy látogató, akár egy idomár kerül veszélybe.
Hanga arra is figyelmeztetett, hogy hajlamosak vagyunk túlságosan emberi tulajdonságokkal felruházni az állatokat.
„Attól, hogy egy rajzfilmben aranyos volt, vagy a YouTube-on láttunk emberekkel barátkozó példányokat, még nem lesz minden tigris jó pajtás. Vadállatokról van szó, amik vadállat módjára viselkednek.”
Az állatkert szóvivője szerint a legfontosabb tanulság, hogy a tigrist kizárólag a látogatóknak kijelölt területről lehet biztonságosan megfigyelni.