A tigrisnek nem kell éhesnek lennie ahhoz, hogy gyilkoljon – szakértők magyarázták el, miért

Megdöbbentő tragédia rázta meg október 10-én Nagy-Britanniát: a húszas éveiben járó William Chapman minden biztonsági szabályt áthágva egy pihenő amuri tigris közelébe férkőzött a Doncaster közelében működő Yorkshire Wildlife Parkban. A férfinek sikerült bejutnia az állat kifutójába, ahol videózni kezdte a nagymacskát. Nem kellett sok ahhoz, hogy a ragadozó agresszívvá váljon és támadásba lendüljön. A szemtanúk beszámolója szerint a férfi a tigristámadás során többször is azt kiáltotta: „Állj!” A dolgozók közbeléptek, a férfi életét azonban a kiérkező mentők sem tudták megmenteni. Az állat nem sérült meg, a vadasparkot a tragédia után kiürítették és ideiglenesen bezárták.

A tigristámadás könnyen végzetes lehet: a ragadozó hatalmas szemfogai és ereje miatt az ember rendkívül kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet

Fotó: RYO AOKI / Yomiuri

Egy tigristámadás anatómiája: mi zajlik a ragadozó fejében, ha idegen téved a területére?

Az állatkertek és a cirkuszok az állattartás céljaiban és módszereiben sok tekintetben különböznek. A tigrisek tartásáról és viselkedéséről azonban mindkét területen rengeteg tapasztalat gyűlt össze, ezért egy állatkerti és egy cirkuszi szakember nézőpontját is bemutatjuk.

„Valószínűtlen, hogy ilyen helyzetben zsákmánynak tekinti az embert, hiszen az állatkerti nagymacskák rendesen kapnak enni. Inkább betolakodót lát benne”

– magyarázta a tigris viselkedését az Origónak Hanga Zoltán.

A Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője szerint az állat számára ilyenkor az a lényeg, hogy valaki felborította a megszokott nyugalmát. Fel kell mérnie, mi került a területére, kell-e tartania tőle, és hogyan kerülhet ismét biztonságba.

A tigris nem minden helyzetben reagál ugyanúgy. Reakciója függhet a hangulatától és attól is, hogyan viselkedik az ember. Az állatot az elején a puszta kíváncsiság is vezérelheti, de már ez a szituáció sem veszélytelen: érdeklődésének tárgyát általában a karmaival és fogaival vizsgálja, ami komoly sérüléseket okozhat. Ha pedig úgy dönt, hogy a saját biztonsága érdekében ártalmatlanná teszi a betolakodót, az ember rendkívül kiszolgáltatott helyzetbe kerül. A kíváncsiság hamar átfordulhat agresszióba.

Hanga szerint az állat viselkedését már a legapróbb dolgok is drasztikusan megváltoztathatják.

A látogatók számára kijelölt helyen álló ember a megszokott környezet része lehet, ha viszont átlép a külső védőkorláton, a tigris felfigyelhet rá, és úgy érzékelheti, valami szokatlan történik. Ez a korlát nem azonos a kifutó rácsával. Arra szolgál, hogy a látogató ne kerüljön az állat hatókörébe, hiszen a tigris valamennyire képes keresztülnyúlni a rácsokon.