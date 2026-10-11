A világ tiltott helyei: az 51-es körzeten túl is vannak hátborzongató helyszínek

Titkos szigetek, tiltott helyek, a legtöbb ember fantáziáját felcsigázzák ezek a szavak, és bizony nemcsak a filmekben van belőlük jó pár, hanem a valóságban is.

Tiltott helyek: az 51-es körzethez kapcsolódik talán a legtöbb találgatás (A kép illusztráció.)

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Különböző legendák és hátborzongató sztorik keringenek azokról a rejtett, veszélyes vagy szentnek tartott vidékekről, amelyeket teljesen elzártak a kíváncsi szemek elől.

Néhány tiltott helyet a rejtélyes ősi közösségek védelme miatt tettek megközelíthetetlenné, máshol a természet megóvása, a katonai titkok vagy éppen a több ezer éves, különleges műemlékek megőrzése miatt nem engedélyezett a látogatás.

5 tiltott hely a Földön

Az ufólegendák nyomában az 51-es körzetben

Az összeesküvés-elméletek fellegvára a Nevadában, az Amerikai Egyesült Államok nyugati részén található katonai bázis, az 51-es körzet, amit évtizedek óta a világ egyik legtitokzatosabb létesítményeként tartanak számon. Egyesek szerint földönkívüli lényeket rejtegetnek itt, mások úgy vélik, a lezuhant ufók maradványait tanulmányozzák. A CIA ma már hivatalosan is elismeri, hogy a helyszínen többek között felderítőgépeket teszteltek. Az viszont biztos, hogy állandóan zárva van a nyilvánosság előtt, csupán a határáig lehet eljutni az utakon.

A feltáratlan sír rejtélye

Közép-Kínában, a Li-hegy belsejében nyugszik Kína első császára, Csin Si Huang-ti. Kr. e. 210-ben hunyt el, testét a világ másaként megépített föld alatti palotába temették, amelyben a beszámolók szerint higanyból készült folyók szimbolizálták a birodalom vizeit. A központi rész 76 méter magas, amelyben radarmérésekkel egy föld alatti palotát azonosítottak. A régészek fél évszázada elzárkóznak a felnyitásától a mérgező anyagról szóló történetek miatt. A belépést a kormány mindenki számára megtiltotta.

Hawaii tiltott szigete

Niʻihau egy magántulajdonban lévő sziget. Elizabeth Sinclair családja vásárolta meg 1864-ben. Unokája úgy határozott, hogy 1915-től új embereknek nem engedélyezett ide belépni. Később kitört a gyermekbénulás, ami miatt újra tiltották a ki-, és bejárást. Az itt élő őslakos közösség számára a hagyományos életmód, a természet védelme és a nyelv megőrzése kiemelt jelentőségű. Önfenntartóak, és nagy ritkán engednek be egy-egy személyt, de csak szigorúan külön engedéllyel.