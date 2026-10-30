Ezt idd, ha félted a fogaidat – a fogorvosok új titkos fegyvere lehet ez a népszerű ital

A tőzegáfonyalé kedvezően befolyásolhatja a fogakon képződő lepedék működését. A University of Illinois Chicago fogorvosi karának kutatója, Christine Wu azt vizsgálta, hogy a bogyós gyümölcs természetes összetevői képesek-e visszafogni a szájban élő, fogszuvasodást elősegítő baktériumokat.
A szájüregi mikroorganizmusok az ételekből és italokból származó cukrokkal táplálkoznak. Eközben savakat termelnek, amelyek fokozatosan gyengíthetik a fogzománcot, és hozzájárulhatnak a fogszuvasodás kialakulásához.
A tőzegáfonyában található proantocianidinek megnehezíthetik bizonyos baktériumok megtapadását. Wu ezért arra volt kíváncsi, hogy ezek a természetes vegyületek a fogplakk baktériumaira is hatással lehetnek-e.
A tőzegáfonyalé lassíthatta a fogplakk növekedését
A kisebb vizsgálatban 22 ember, köztük 14 gyermek és nyolc felnőtt vett részt. A kutatók véletlenszerűen három csoportba osztották őket.
Az egyik csoport tiszta, cukrozatlan, százszázalékos tőzegáfonyalevet kapott. A második csoport 27 százalék gyümölcslevet és hozzáadott cukrot tartalmazó koktélt fogyasztott, míg a harmadik csoport vizet ivott.
A résztvevők reggel, az éjszaka során felhalmozódott fogplakkal érkeztek a vizsgálatra. A kutatók először a szájuk egyik oldaláról vettek mintát, majd a résztvevők vízzel öblítettek.
Ezután három kisebb adagot kaptak a kijelölt italból, amelyet lenyelés előtt többször megforgattak a szájukban. Harminc perccel később újabb mintát vettek, ezúttal a korábban nem érintett fogakról.
Kevesebb savat termelt a fogplakk
A tiszta, cukrozatlan tőzegáfonyalével érintkező fogplakk lassabban képződött újra, mint a korábban levett, itallal nem kezelt minta. Az ital emellett a gyermekeknél és a felnőtteknél egyaránt mérsékelte a plakk baktériumainak savtermelését.
Ez azért lehet jelentős, mert a baktériumok által előállított savak károsíthatják a fogzománcot. Az eredmények alapján a tiszta tőzegáfonyalé egyszerre két, a fogszuvasodásban szerepet játszó folyamatot is befolyásolhat: a lepedék növekedését és a savtermelést.
Christine Wu szerint az eredmény azért is meglepő, mert a tőzegáfonyalevet sokan savas és cukros italként tartják számon. A vizsgálatban azonban nem az édesített változat, hanem a tiszta, cukrozatlan gyümölcslé mutatott kedvező hatást.
Egyelőre nem bizonyított, hogy megelőzi a fogszuvasodást
A kutatók hangsúlyozták, hogy az eredményekből még nem lehet arra következtetni, hogy a tőzegáfonyalé rendszeres fogyasztása megelőzi a fogszuvasodást.
A vizsgálatban mindössze 22 ember vett részt, az ital hatását pedig csak harminc percen keresztül követték.
Nagyobb létszámú és hosszabb ideig tartó kutatásokra van szükség annak megállapításához, hogy a fogplakkban észlelt változások tartós védelmet jelenthetnek-e a fogak számára.
Wu szerint a tiszta tőzegáfonyalé alkalmanként akár szájöblítőként is használható lehet. Erősen savanyú íze azonban sokak számára kellemetlen lehet, ezért a kutató megfelelő cukorhelyettesítő alkalmazását vetette fel.
A vizsgálat eredményei a Scientific Reports című tudományos folyóiratban jelentek meg.