Ezt idd, ha félted a fogaidat – a fogorvosok új titkos fegyvere lehet ez a népszerű ital

A tőzegáfonyalé kedvezően befolyásolhatja a fogakon képződő lepedék működését. A University of Illinois Chicago fogorvosi karának kutatója, Christine Wu azt vizsgálta, hogy a bogyós gyümölcs természetes összetevői képesek-e visszafogni a szájban élő, fogszuvasodást elősegítő baktériumokat.

Tőzegáfonyalé a fogszuvasodás ellen? Meglepő eredményre jutottak a kutatók. Fotó: GARO / Phanie

A szájüregi mikroorganizmusok az ételekből és italokból származó cukrokkal táplálkoznak. Eközben savakat termelnek, amelyek fokozatosan gyengíthetik a fogzománcot, és hozzájárulhatnak a fogszuvasodás kialakulásához.

A tőzegáfonyában található proantocianidinek megnehezíthetik bizonyos baktériumok megtapadását. Wu ezért arra volt kíváncsi, hogy ezek a természetes vegyületek a fogplakk baktériumaira is hatással lehetnek-e.

A tőzegáfonyalé lassíthatta a fogplakk növekedését

A kisebb vizsgálatban 22 ember, köztük 14 gyermek és nyolc felnőtt vett részt. A kutatók véletlenszerűen három csoportba osztották őket.

Az egyik csoport tiszta, cukrozatlan, százszázalékos tőzegáfonyalevet kapott. A második csoport 27 százalék gyümölcslevet és hozzáadott cukrot tartalmazó koktélt fogyasztott, míg a harmadik csoport vizet ivott.

A résztvevők reggel, az éjszaka során felhalmozódott fogplakkal érkeztek a vizsgálatra. A kutatók először a szájuk egyik oldaláról vettek mintát, majd a résztvevők vízzel öblítettek.

Ezután három kisebb adagot kaptak a kijelölt italból, amelyet lenyelés előtt többször megforgattak a szájukban. Harminc perccel később újabb mintát vettek, ezúttal a korábban nem érintett fogakról.

Kevesebb savat termelt a fogplakk

A tiszta, cukrozatlan tőzegáfonyalével érintkező fogplakk lassabban képződött újra, mint a korábban levett, itallal nem kezelt minta. Az ital emellett a gyermekeknél és a felnőtteknél egyaránt mérsékelte a plakk baktériumainak savtermelését.

Ez azért lehet jelentős, mert a baktériumok által előállított savak károsíthatják a fogzománcot. Az eredmények alapján a tiszta tőzegáfonyalé egyszerre két, a fogszuvasodásban szerepet játszó folyamatot is befolyásolhat: a lepedék növekedését és a savtermelést.