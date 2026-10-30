Ez a jól ismert gyümölcs lehet a fogszuvasodás ellenszere

A tőzegáfonyalé úgynevezett proantocianidineket tartalmaz, amelyek gátolhatják bizonyos baktériumok megtapadását és szaporodását. Korábbi kutatások már bizonyították, hogy ezek az anyagok segíthetnek a húgyúti fertőzések megelőzésében. A Chicagói Illinois-i Egyetem kutatói most arra voltak kíváncsiak, hogy a szájüregben is érvényesülhet-e a kedvező hatásuk. Megállapításaikat a Scientific Reports című tudományos folyóiratban közölték.

A tőzegáfonyalé a mikroorganizmusok szaporodásának akadályozásával gátolhatja a fogszuvasodás kialakulását

Fotó: CHASSENET / BSIP via AFP

Hogyan hat a tőzegáfonyalé a foglepedékre?

A vizsgálatban nyolc felnőtt és tizennégy gyermek vett részt. A résztvevők három különböző italt próbáltak ki eltérő napokon:

tiszta tőzegáfonyalevet,

egy 27 százalékos tőzegáfonyalevet tartalmazó édesített italt,

valamint vizet.

A résztvevők minden vizsgálati alkalom előtt 24 órán át mellőzték a fogmosást és az egyéb szájápolási tevékenységeket. A kutatók ezt követően lepedékmintát vettek a szájüreg egyik oldaláról, majd az önkénteseknek a vizsgált itallal kellett öblögetniük. Fél órával később a szájüreg másik oldaláról is megtörtént a mintavétel.

Az eredmények szerint a tiszta tőzegáfonyalé fogyasztását követően a felnőtteknél 44 százalékkal, a gyermekeknél pedig 33 százalékkal visszaesett a baktériumok szaporodása a kiindulási mintákhoz képest.

Az édesített ital esetében szintén megfigyeltek némi csökkenést, de az eltérés statisztikailag nem volt szignifikáns.

A fogzománcot is védheti?

A kutatók azt is megállapították, hogy a tiszta tőzegáfonyalé jelentősen mérsékelte a foglepedék savtermelését, ami azért fontos, mert a baktériumok által termelt savak károsíthatják a fogzománcot, és hozzájárulhatnak a fogszuvasodás kialakulásához.

A szakemberek feltételezik, hogy a tiszta tőzegáfonyalé nagyobb proantocianidin-tartalmának köszönheti kedvezőbb hatását.

Ennek igazolásához azonban további vizsgálatok szükségesek.

A kutatásnak több korlátja is van. Egyrészt nagyon kevés résztvevővel végezték, másrészt nem vizsgálták, hogy a tőzegáfonyalé rendszeres fogyasztása hosszabb távon valóban csökkenti-e a fogszuvasodás kockázatát. További kérdéseket vet fel az ital magas savtartalma, amely elvileg károsíthatja a fogakat.