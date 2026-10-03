Figyelmeztető jeleket találtak a vérben: 10 évvel előre jelezhetik a gyilkos kórt

Az Advanced Science folyóiratban közzétett kutatás során olyan tárolt vérmintákat vizsgáltak, amelyeket a résztvevőktől még a tüdőrák diagnózisa előtt vettek le. A tudósok arra keresték a választ, hogy a rákra utaló molekuláris jelek (mérhető biológiai elváltozások) kimutathatók-e a vérből már évekkel a betegség tényleges megjelenése előtt.

Vérben található RNS-molekulákkal jelezhetik előre a tüdőrák veszélyét

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Mi jelezheti előre a tüdőrák kialakulásának veszélyét?

A megtalált molekulák a kisméretű, úgynevezett nem kódoló RNS-ek csoportjába tartoznak. Ezeket a kutatók biológiai jelzőként – más néven biomarkerként – építették be egy számítógépes modellbe, amely a tesztelés során 95 százalékos általános pontossággal működött.

Az RNS-alapú kockázati pontszám szoros összefüggést mutatott a későbbi tüdőrákos megbetegedéssel.

Ez még akkor is igaz maradt, amikor az elemzés során a résztvevők életkorát, nemét, etnikai hovatartozását és dohányzási múltját is figyelembe vették. Az összefüggés már öt-tíz évvel a klinikai diagnózis felállítása előtt is egyértelműen kimutatható volt.

Vérvizsgálat segítheti a kockázat felmérését

A jövőben egy vérvizsgálaton alapuló módszer is elegendő lehet a tüdőrák hosszú távú kockázatának becslésére. Így már jóval azelőtt azonosíthatnák a fokozottan veszélyeztetett embereket, mielőtt a daganatot bármilyen klinikai vizsgálattal igazolnák.

A kutatócsoport jelenleg szabadalmi oltalmat szeretne szerezni a felfedezett biomarker-panelre és annak jövőbeli klinikai alkalmazására.