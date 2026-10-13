Olyasmire is képes a savanyú uborka, amire nem is gondoltunk – ilyet még nem láttál

Régóta ismert bemutatókísérlet, hogy az elektromos áramnak kitett savanyú uborka egyik vége sárgás-narancssárga fényt kezd kibocsátani. A jelenség látványos, de rendkívül veszélyes, ezért otthon semmiképpen sem szabad kipróbálni.

Végre megfejthették a világító savanyú uborka rejtélyét. Fotó: Shutterstock

Ezért világít narancssárgán az elektromosságnak kitett savanyú uborka

Joshua Méndez Harper, a Portlandi Állami Egyetem villamosmérnöke a 2026-os Electrostatics Society of America júniusi konferenciáján ismertette a lehetséges magyarázatot.

A kutató szerint két, korábban egymással versengőnek tekintett folyamat együttesen okozhatja a különös ragyogást.

Az elektromos melegítés hatására az uborkában lévő folyadék forrni kezd, és gázzal teli üregek alakulnak ki. Ezek átmenetileg szigetelőréteget képeznek, így megszakad az áram útja. Amikor az uborka lehűl, az üregek összezsugorodnak, a sós lé pedig ismét az elektróda felé áramlik. Ekkor apró elektromos ív, vagyis szikra keletkezhet.

Közben elektrolízis is történik: az elektromosság a vizet oxigénre és rendkívül gyúlékony hidrogénre bontja. A kutató szerint nem egyszerűen az elektródák hője lobbantja be a hidrogént, hanem a kialakuló szikra.

A fényt tehát apró hidrogénrobbanások okozhatják az uborka belsejében.

A jellegzetes sárgás-narancssárga színt a nátriumatomok gerjesztése adja. Hasonló folyamat határozza meg egyes tűzijátékok színét is. Méndez Harper szerint másfajta só használatakor az adott elemekre jellemző eltérő szín jelenhetne meg.

Arra is van lehetséges magyarázat, hogy miért csak az uborka egyik oldala világít. Elképzelhető, hogy azon a részen több sós lé gyűlik össze, ami kedvez az elektromos folyamatoknak.