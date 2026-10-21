Mikor válik károssá a megszakítás nélküli üldögélés? Figyelmeztetnek a kutatók

A Swinburne Műszaki Egyetem kutatói több mint 7000 ülési időszakot vizsgáltak a résztvevők mindennapjaiban. A kutatás során speciális, vezetőképes anyagból készült ruházatba épített érzékelőkkel mérték az izmok elektromos aktivitását.

Nemcsak az üléssel töltött idő számít, hanem az is, hogy közben mennyit mozgunk - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Az eredmények szerint a megszakítás nélküli, 25 percnél tovább tartó ülés alacsonyabb izomaktivitással járt együtt.

A kutatók szerint ez azért fontos, mert a tartós inaktivitás a véráramlás csökkenésével és a vércukor felvételének mérséklődésével is összefügghet.

Ezek a folyamatok hozzájárulhatnak a szívbetegségek és a 2-es típusú cukorbetegség kockázatához – írja a Medical Xpress.

Az apró mozdulatok is számítanak

A kutatók szerint nemcsak az számít, mennyi ideig ülünk, hanem az is, hogy közben mennyit mozgunk.

Az olyan tevékenységek, mint a beszélgetés, az íróasztalnál végzett munka vagy akár a vezetés, apró izommozgásokkal járhatnak, ezért eltérhetnek a teljesen passzív, hosszan tartó üléstől.

Christian Brakenridge, a vizsgálat vezető szerzője, arra hívta fel a figyelmet, hogy a hosszú ülési időszakok megszakítása segíthet növelni az izmok aktivitását. Már az is hasznos lehet, ha időnként felállunk, sétálunk néhány percet, vagy más rövid mozgást iktatunk be.

Napi 10 óra ülésnél különösen fontos a szünet

A kutató egy példával is szemléltette a rendszeres mozgásszünetek lehetséges hatását: ha valaki naponta összesen 10 órát tölt ülve, és körülbelül 25 percenként megszakítja ezt valamilyen aktivitással, az akár másfél órával is növelheti az izmok aktívabb működésével töltött időt az ülési időszakok során.

Ez az ébren töltött idő alatti izom-inaktivitás mintegy 10 százalékos csökkenésének felelhet meg.

A szakemberek ezért azt javasolják, hogy különösen az ülőmunkát végzők tervezzék be a rendszeres mozgásszüneteket a napjukba.

Nem feltétlenül van szükség hosszú edzésre: az is segíthet, ha felállunk egy pohár vízért, vagy rövid időre megszakítjuk a képernyő előtti munkát.

Napi 10 perc mozgás is segíthet a pihentetőbb alvásban

Már napi tíz perc intenzívebb mozgás is összefügghet a pihentetőbb éjszakai pihenéssel egy amerikai kutatás szerint. Az alvás minőségét a rendszeres testmozgás mellett a napközbeni séta és az ülőmunka megszakítása is kedvezően befolyásolhatja, miközben a kutatók szerint a mozgás gyakorisága legalább olyan fontos lehet, mint az edzésre fordított idő.