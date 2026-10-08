Alkoholt találtak az űrben, az élet eredetéhez is köze lehet

Nemzetközi csillagászcsoport vizsgálja, miként alakulnak ki az űrben azok a szerves molekulák, amelyek később bolygókra kerülhetnek, és akár az élet kialakulásának feltételeit is befolyásolhatják.

Alkoholt találtak az űrben.

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Rádiójelekkel árulta el magát az űrben rejtőző metanol

Az ALMA COMPASS program keretében 11 közeli, a Naphoz hasonló fiatal csillagot tanulmányoznak. A kutatáshoz több mint százórányi megfigyelési időt használnak fel az Atacama Large Millimeter/submillimeter Array teleszkóprendszerrel.

Az ALMA legfeljebb 66 antennájának jeleit egyesítve képes érzékelni a szerves molekulák rendkívül halvány „ujjlenyomatait”. A műszer azt is feltérképezi, hogyan oszlanak el ezek az anyagok a fiatal csillagok körül, a Naprendszerhez hasonló mérettartományban.

A program első eredményeit hét tanulmányban közölték. A kutatók szerint a születő csillagokat a vártnál jóval összetettebb kémiai környezet veszi körül.

Kiemelt figyelmet kapott a metanol, a legegyszerűbb alkohol, amely fontos szerepet játszik nagyobb szerves molekulák kialakulásában. A kutatók metanol által létrehozott természetes rádiójeleket, úgynevezett mézeremissziót észleltek a vizsgált fiatal csillagok több mint felénél. Ez arra utal, hogy a jelenség a csillagfejlődés korai szakaszában jóval gyakoribb lehet, mint korábban gondolták.

A felmérés során először mutatták ki az űrben a teljesen deuterált metanolt, a CD₃OD molekulát is. Ebben a ritka változatban a metanol összes hidrogénatomját a hidrogén nehezebb változata, a deutérium helyettesíti.

A molekulát az IRAS 4A2 jelű fiatal csillag körül fedezték fel a Perseus molekulafelhőben, mintegy ezer fényévre a Földtől.

A teljes adathalmaz elemzése még tart. A kutatók arra keresik a választ, hogy a fiatal csillagok kémiai összetételének különbségeit születési környezetük vagy a csillagkeletkezés során zajló fejlődési folyamatok okozzák-e.