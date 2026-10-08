Szokatlan objektumokat fedeztek fel az űrkutatók, amelyek megoldhatnak két űrbéli rejtélyt

Bár a tudósok már évtizedek óta kutatják és figyelik az űrt, az a mai napig rengeteg rejtélyt és újdonságot tartogat. Az űrkutatók nemrég bejelentették, hogy rejtélyes objektumokat fedeztek fel, amelyek korábban soha nem látott módon viselkednek.

Két űrbéli rejtélyt is megoldhatnak a szokatlan objektumok. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Két űrbéli rejtélyt is megoldhatnak a szokatlan objektumok

A csillagászok azután figyeltek fel az objektumokra, hogy azok alacsony energiájú röntgensugarakat bocsátottak ki, miközben erős ultraibolya-sugárzási kitöréseket produkáltak. A kutatócsoport 84 ilyen, "hiperlágy röntgenforrásnak" nevezett objektumot azonosított hat különálló galaxisban. Az elemzéshez a Chandra űrtávcső nyilvánosan hozzáférhető archív adatait használták fel.

A kutatók feltételezik, hogy a távoli galaxisokban felfedezett objektumok nem egy, hanem két régóta fennálló asztrofizikai rejtély megoldásához is közelebb vihetnek bennünket: mely csillagok válnak végül Ia típusú szupernóvákká, illetve mi okozza az elektronok leválását a csillagok közötti gáz atomjairól bizonyos galaxisokban.

Még soha nem találkoztunk ilyen viselkedésű objektumcsoporttal. Természetesen a következő lépés az volt, hogy megpróbáljuk kitalálni, mik ezek a dolgok. Ezek a rejtett röntgenforrások valójában a galaxisok legenergikusabb objektumai közé tartoznak, és egyszerre két kozmikus rejtélyt is megoldhatnak

- magyarázta Mustafa Muhibullah, az Alabamai Egyetem munkatársa, a kutatás vezetője.

A tudósok úgy vélik, hogy bizonyos fehér törpe rendszerek, amelyek anyagot szívnak el kísérőcsillaguktól, végül szupernóvaként robbanhatnak fel, Ia típusú szupernóvát létrehozva. Ezek az események kulcsfontosságúak az univerzum tágulásának vizsgálatában. Az Ia típusú szupernóvák megfigyelése kulcsszerepet játszott annak felfedezésében is, hogy az univerzum tágulása gyorsul.

A csillagászok évek óta keresik azokat a csillagokat, amelyek később Ia típusú szupernóvává alakulhatnak, de eddig egyetlen ilyen rendszert sem sikerült egyértelműen azonosítani.

Ha találnánk egy módot arra, hogy ezeket az Ia típusú szupernóva-robbanásokat még a felrobbanásuk előtt észleljük, az rendkívül fontos lenne. Jelenleg a robbanásuk után tanulmányozzuk őket, és a csillagászok nehezen értik, hogy pontosan mi is gyullad be

- tette hozzá Jimmy Irwin a tanulmány társszerzője.