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űrrepülőgép

Elképesztő fotón kapták le Kína szigorúan titkos űrrepülőjét

16 perce
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Az amerikai Védelmi Hírszerző Ügynökség nyilvánosságra hozott egy 2024-es fotót a Senlung űrrepülőgépről. Azonban továbbra is rejtély, hogy pontosan milyen küldetéseket hajtott végre Kína titkos űrjárműve.
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űrrepülőgépűrkutatásKína

Egy amerikai katonai hírszerző ügynökség közzétett egy hihetetlen új fényképet Kína titkos űrrepülőgépéről, amelyen látható, hogy az egy másik, pályára állított űrhajóhoz dokkolt.

Elképesztő fotón kapták le Kína szigorúan titkos űrrepülőjét
Elképesztő fotón kapták le Kína szigorúan titkos űrrepülőjét. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A fényképet 2024-ben készítette a Vantor WorldView 3 műholdja, 90 kilométeres távolságból. Nem ez az első alkalom, hogy lefotózták a Senlung (Shenlong) űrrepülőgépet, azonban ilyen felbontásban korábban még nem láthattuk. A kép szerepelt a Védelmi Hírszerző Ügynökség (DIA) által kiadott új jelentésben, amely az űrben lévő ellenséges fenyegetések mértékét és szélességét értékeli.

A képen a robot Senlung űrrepülőgép egy másik, napelemekkel felszerelt - egyelőre nem azonosított - műholdhoz dokkolva látható. A fotón az űrrepülőgép raktérajtói is láthatóak, nyitott állapotban.

Továbbra is rejtély, hogy pontosan milyen küldetéseket hajtott végre Kína titkos űrrepülőgépe

Ezek az ajtók fontos nyomokat adhatnak azzal kapcsolatban, hogy mit csinál a Senlung a 2026 februárjában indított negyedik küldetésén. A kínai űrügynökség csupán annyit közölt, hogy az űrrepülőgép olyan technológiák tesztelésében segít, amelyek "utat nyitnak a kényelmesebb és megfizethetőbb oda-vissza utazási módszerek előtt az űr békés célú felhasználásában a jövőben". A megfigyelők azonban látták, hogy a Senlung más objektumokat is kibocsátott keringés közben, például 2026 júniusában a LeoLabs nevű amerikai űrkutatási hírszerző vállalat jelentette, hogy egy új objektumot észlelt az űrrepülőgép közelében

Hasonló esemény történt a Senlung harmadik küldetése során is, amely 2024-ben ért véget. A 2023-as második küldetésén az űrrepülőgép szintén kibocsátott egy objektumot, és vélhetően úgynevezett közeli és dokkolási műveleteket hajtott végre, amelyek során két űreszköz egymás közelében manőverezik. Lehetséges azonban, hogy az űrhajó leszállás előtt csak felesleges hardvereket bocsátott ki.

Mint minden katonai űrrel kapcsolatos dolog, a Senlung műveleteiről is kevés részletet hoztak nyilvánosságra - írta a Space.com.

 

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