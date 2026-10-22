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vér

Valósággá vált horrorfilm: vérszívó vámpírmadarak élnek ezen a szigeten

29 perce
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Olyan madarak is élnek a Galápagos-szigeteken, amelyek más fajok vérét isszák. A vámpírpintyek horrorfilmbe illő táplálkozási szokása vélhetően egy hosszú evolúciós folyamat során alakult ki.
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vérmadarakvérszívásGalápagos-szigetek

A vámpírpintyek (Geospiza septentrionalis) kizárólag a Galápagos-szigetcsoporthoz tartozó Wolf és Darwin szigetén fordulnak elő. Daniel Baldassarre zoológus és kutatótársai természetes környezetükben figyelték meg ezeket a madarakat. A pintyek éles csőrükkel sebeket ejtenek a náluk jóval nagyobb testű Nazca-szulákon, majd a sérülésekből szivárgó vért isszák. A Popular Science magazin szerint a kutatók egyszerre több tucat vérszívó madarat figyeltek meg.  

Vámpírpinty (Geospiza septentrionalis)
Vámpírpinty (Geospiza septentrionalis)
Fotó: Peter Wilton/Wikimedia Commons

Miért táplálkoznak vérrel a vámpírpintyek?

A vér nem a legegyszerűbben megemészthető táplálék, az állatok csak nehezen tudják kinyerni belőle a szükséges tápanyagokat, emiatt viszonylag kevés faj specializálódott vérfogyasztásra. 

Baldassarre szerint a vámpírpintyek esetében a vérivás célja inkább a folyadékpótlás, mivel élőhelyükön rendkívül kevés édesvíz áll rendelkezésre.

A vámpírpintyek étlapja azonban jóval változatosabb: egy publikálásra váró tanulmány szerint étrendjüknek mindössze 10 százalékát teszi ki a vér. A faj leginkább magvakkal, rovarokkal és tengeri madarak feltört tojásaival táplálkozik. Elképzelhető, hogy szélsőséges szárazság idején gyakrabban isznak vért, de ennek igazolásához további adatokra van szükség. 

Hogyan alakult ki a különös táplálkozási szokás?

A kutatók feltételezése szerint a vámpírpintyek ősei eredetileg a szulák tollazatában és bőrén élő parazitákat fogyasztották, ami mindkét madár számára előnyös volt: a pintyek táplálékhoz jutottak, a szulák pedig megszabadultak az élősködőktől. Idővel azonban a pintyek az élősködők eltávolítása közben sebeket ejthettek a nagyobb madarakon, és fokozatosan áttértek a vérfogyasztásra.  

Az evolúció során csőrük formája is a vámpíréletmódhoz alkalmazkodott, így egyre alkalmasabbá vált a bőr felsértésére, emésztőrendszerük pedig adaptálódott az egyedi étrendhez. 

Bélmikrobiomjuk, vagyis a bélrendszerükben élő mikroorganizmusok közössége ma jelentősen eltér a vért nem fogyasztó galápagosi pintyekétől.

Miért tűrik a szulák a vérszívó madarakat?

Érdekes módon a Nazca-szulák többnyire passzívan tűrik, hogy a vámpírpintyek belőlük táplálkozzanak. 

Ennek több oka is lehet: 

  • az egyik, hogy a kisebb madarak által ejtett sebek nem elég súlyosak az erőteljesebb védekezés kiváltásához. 
  • A szulák emellett éberen őrzik költőhelyüket, nem szívesen hagyják el azt. 
  • Végül, de nem utolsósorban a pintyek a nehezen hozzáférhető testrészeket, például a faroktollak tövét veszik célba.

A szakemberek ritkán ugyan, de megfigyeltek olyan eseteket is, amikor a vámpírpintyek szulafiókákat öltek meg, de a vérszívás a legtöbb esetben nem okoz jelentős károsodást a gazdamadaraknak. Baldassarre szerint a vámpírpintyek viselkedése ezért leginkább a szúnyogok vérszívásához hasonlítható. 

 

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