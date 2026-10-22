Valósággá vált horrorfilm: vérszívó vámpírmadarak élnek ezen a szigeten

A vámpírpintyek (Geospiza septentrionalis) kizárólag a Galápagos-szigetcsoporthoz tartozó Wolf és Darwin szigetén fordulnak elő. Daniel Baldassarre zoológus és kutatótársai természetes környezetükben figyelték meg ezeket a madarakat. A pintyek éles csőrükkel sebeket ejtenek a náluk jóval nagyobb testű Nazca-szulákon, majd a sérülésekből szivárgó vért isszák. A Popular Science magazin szerint a kutatók egyszerre több tucat vérszívó madarat figyeltek meg.
Miért táplálkoznak vérrel a vámpírpintyek?
A vér nem a legegyszerűbben megemészthető táplálék, az állatok csak nehezen tudják kinyerni belőle a szükséges tápanyagokat, emiatt viszonylag kevés faj specializálódott vérfogyasztásra.
Baldassarre szerint a vámpírpintyek esetében a vérivás célja inkább a folyadékpótlás, mivel élőhelyükön rendkívül kevés édesvíz áll rendelkezésre.
A vámpírpintyek étlapja azonban jóval változatosabb: egy publikálásra váró tanulmány szerint étrendjüknek mindössze 10 százalékát teszi ki a vér. A faj leginkább magvakkal, rovarokkal és tengeri madarak feltört tojásaival táplálkozik. Elképzelhető, hogy szélsőséges szárazság idején gyakrabban isznak vért, de ennek igazolásához további adatokra van szükség.
Hogyan alakult ki a különös táplálkozási szokás?
A kutatók feltételezése szerint a vámpírpintyek ősei eredetileg a szulák tollazatában és bőrén élő parazitákat fogyasztották, ami mindkét madár számára előnyös volt: a pintyek táplálékhoz jutottak, a szulák pedig megszabadultak az élősködőktől. Idővel azonban a pintyek az élősködők eltávolítása közben sebeket ejthettek a nagyobb madarakon, és fokozatosan áttértek a vérfogyasztásra.
Az evolúció során csőrük formája is a vámpíréletmódhoz alkalmazkodott, így egyre alkalmasabbá vált a bőr felsértésére, emésztőrendszerük pedig adaptálódott az egyedi étrendhez.
Bélmikrobiomjuk, vagyis a bélrendszerükben élő mikroorganizmusok közössége ma jelentősen eltér a vért nem fogyasztó galápagosi pintyekétől.
Miért tűrik a szulák a vérszívó madarakat?
Érdekes módon a Nazca-szulák többnyire passzívan tűrik, hogy a vámpírpintyek belőlük táplálkozzanak.
Ennek több oka is lehet:
- az egyik, hogy a kisebb madarak által ejtett sebek nem elég súlyosak az erőteljesebb védekezés kiváltásához.
- A szulák emellett éberen őrzik költőhelyüket, nem szívesen hagyják el azt.
- Végül, de nem utolsósorban a pintyek a nehezen hozzáférhető testrészeket, például a faroktollak tövét veszik célba.
A szakemberek ritkán ugyan, de megfigyeltek olyan eseteket is, amikor a vámpírpintyek szulafiókákat öltek meg, de a vérszívás a legtöbb esetben nem okoz jelentős károsodást a gazdamadaraknak. Baldassarre szerint a vámpírpintyek viselkedése ezért leginkább a szúnyogok vérszívásához hasonlítható.