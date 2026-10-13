Mindenki konyhájában ott van: elképesztő dolgot derítettek ki róla a kutatók

A Flinders Egyetem kutatói azt vizsgálták, hogyan lehetne a széles körben használt, viszonylag olcsón előállítható vegyületet orvosi készítményekben alkalmazni. Az eredmények ígéretesek, de a vanillinre épülő kezelések hatékonyságát és biztonságosságát még további vizsgálatokkal, valamint klinikai tesztekkel kell igazolni.

Vanília: meglepő felfedezés, új lehetőséget hozhat a sebgyógyításban Fotó: Pexels

A vanillin a sebgyógyulást is segítheti

A vanillin a természetes vaníliarúdban található egyik legfontosabb íz- és illatanyag, de ipari úton is előállítható, például szegfűszegolajból származó alapanyagok felhasználásával vagy más szintetikus eljárásokkal. Bár leginkább az élelmiszerek ízesítéséről ismert, kémiai tulajdonságai miatt az orvosi kutatásokban is felkeltette a szakemberek figyelmét.

A Flinders Egyetem Orvosbiológiai Nanoanyag-fejlesztési Laboratóriumának kutatói arra jutottak, hogy a vegyület antioxidáns, gyulladáscsökkentő és antibakteriális tulajdonságai együttesen lehetnek hasznosak a sebkezelésben. Ez különösen a krónikus sebek és fekélyek esetében lehet fontos, amelyek gyógyulását gyakran a tartós gyulladás, a bakteriális fertőzések és az oxidatív stressz is hátráltatja.

Az oxidatív stressz akkor alakul ki, amikor a szervezetben felhalmozódó reaktív molekulák meghaladják a sejtek természetes védekezőrendszerének kapacitását. Ez károsíthatja a sejteket, és lassíthatja a szövetek regenerációját. Egy olyan anyag, amely egyszerre több ilyen folyamatra is hatással lehet, új lehetőségeket kínálhat a sebkezelő készítmények fejlesztésében.

Krasimir Vasilev professzor, a Flinders Egyetem orvosbiológiai nanotechnológiával foglalkozó szakembere szerint a vanillin széles körű felhasználása, kémiai stabilitása és hosszú élelmiszeripari alkalmazási múltja előnyt jelenthet az új felhasználási területek vizsgálatakor.

Olcsó alapanyagból készülhetnek új sebkezelő készítmények

A kutatók szerint a vanillin nemcsak biológiai tulajdonságai, hanem kémiai szerkezete miatt is érdekes. Képes ugyanis különböző anyagok összekapcsolásában részt venni, így úgynevezett dinamikus térhálósítóként is alkalmazható. Ez lehetővé teheti olyan speciális anyagok létrehozását, amelyek gyógyszerhatóanyagokat hordozhatnak, vagy támogathatják a sérült szövetek helyreállítását.