Az emberek nagy része nem is tudja: ez az étel növeli a vastagbélrák kockázatát

A feldolgozott húsok, például a virsli és a kolbász rendszeres fogyasztása kockázati tényező lehet. Egy friss felmérés szerint azonban az amerikaiak 45 százaléka nincs tisztában azzal, hogy ezeknek a húsoknak a fogyasztása összefügg a vastagbélrák és végbélrák fokozott kockázatával.
Vastagbélrák: mekkora kockázatot jelentenek a feldolgozott húsok?
Taylor Janulewicz, daganatos betegségekre és táplálkozásra specializálódott dietetikus szerint nem meglepőek a felmérés eredményei, mert az egészségügyi információk könnyen elveszhetnek a sok egyéb információ között. „Rengeteg téves információ kering az étrendről és az egészségről” – mondta Janulewicz, hozzátéve, hogy az emberek könnyen félreérthetik a valódi kockázatokat.
Mik azok a feldolgozott húsok?
A feldolgozott hús különbözik a friss húsoktól, a különbség az, hogy a feldolgozott húsokat tartósítás vagy az íz fokozása érdekében különféle eljárásoknak vetik alá. Ilyen például a pácolás, füstölés, sózás vagy vegyi tartósítószerek hozzáadása. Ezek az eljárások megváltoztatják a hús eredeti állapotát, meghosszabbítják az eltarthatóságát, és gyakran intenzívebbé teszik az ízét.
Gyakori feldolgozott húsok például:
- bacon és egyéb szalonnakészítmények,
- pastrami,
- szárított marhahús,
- sonka,
- szalámi,
- biltong.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) több mint egy évtizede az 1. csoportba tartozó rákkeltő anyagként tartja számon a feldolgozott húsokat. Ez a besorolás azt jelenti, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre arra, hogy a feldolgozott hús fogyasztása rákot okozhat – konkrétan a vastag- és végbélrák kockázatának növekedésével hozták összefüggésbe.
Az 1. csoportba más ismert rákkeltő tényezők is tartoznak, például a dohányfüst és az azbeszt. Fontos azonban, hogy a WHO besorolása a bizonyítékok erősségét jelzi, nem pedig azt, hogy mekkora maga a kockázat. A kutatások szerint napi 50 gramm feldolgozott hús fogyasztása – ami körülbelül két szelet baconnek vagy egy virslinek felel meg – nagyjából 18%-kal növelheti a vastag- és végbélrák kockázatát. Ez a relatív kockázatnövekedés elsőre ijesztően hangozhat, de az abszolút kockázat növekedése ennél jóval kisebb. Egy átlagos ember élete során körülbelül 5% eséllyel alakul ki vastag- és végbélrák. Egy 18%-os relatív növekedés ezt körülbelül 5,75%-ra emelné, vagyis az abszolút kockázat növekedése kevesebb mint egy százalékpont.
Miért növelheti a feldolgozott hús a kockázatot?
Több tényező is magyarázhatja, hogyan járulhat hozzá a feldolgozott hús a vastag- és végbélrák kockázatához.
Az egyik fontos tényező a húsok tartósításához használt nitrátok és nitritek jelenléte. A szervezetbe kerülve a nitritek a gyomor savas környezetében, illetve a bélrendszerben reakcióba léphetnek, és N-nitrozo-vegyületek keletkezhetnek. Ezekről ismert, hogy rákkeltő hatásúak, vagyis károsíthatják a vastagbelet bélelő sejtek DNS-ét. Ha a károsodást a szervezet nem tudja megfelelően kijavítani, olyan mutációk alakulhatnak ki, amelyek idővel daganatos növekedéshez vezethetnek.
Bizonyos elkészítési módszerek, például a füstölés és a pácolás, más káros vegyületek, többek között heterociklusos aminok és policiklusos aromás szénhidrogének kialakulásához is vezethetnek. A kutatások szerint ezek az anyagok károsíthatják a vastag- és végbél falát borító sejteket, ezáltal idővel növelhetik a rák kialakulásának kockázatát.
Egyszerű módszerek a feldolgozott húsok fogyasztásának csökkentésére
Az American Institute for Cancer Research azt javasolja, hogy a vörös hús fogyasztását korlátozzuk legfeljebb heti három adagra, ami körülbelül 340–510 gramm főtt húsnak felel meg, és a feldolgozott húsokból pedig fogyasszunk minél kevesebbet. A szakértők általános tanácsa, hogy a feldolgozott húsokat lehetőleg kerüljük, vagy csak alkalmanként fogyasszuk, ne pedig étrendünk rendszeres részeként.
Néhány egyszerű csere segíthet:
- Készítsünk előre húsokat és hüvelyeseket. A hét elején süssünk nagyobb adagot csirkéből, pulykából, halból, babból, és ezeket használjuk szendvicsekhez, salátákhoz és más ételekhez a feldolgozott vörös húsok helyett.
- Változtassunk a reggeli fehérjeforrásokon. Ha rendszeresen eszünk bacont vagy kolbászt, időnként válasszunk inkább tojást, görög joghurtot vagy babot.
- Csökkentsük a mennyiséget a teljes elhagyás helyett. Például egy pizzára a szokásosnál kevesebb pepperonit tegyünk, és egészítsük ki több zöldséggel.
- Tartsuk meg különleges alkalmakra. A virslit, bacont és hasonló ételeket fogyasszuk inkább születésnapokon vagy más ünnepi alkalmakkor.
A vastag- és végbélrák kockázatának csökkentésére más lehetőségek is vannak. A feldolgozott húsok – valamint az alkohol, amely szintén összefüggésbe hozható a vastag- és végbélrák fokozott kockázatával – fogyasztásának csökkentése mellett érdemes több olyan élelmiszert és tápanyagot beépíteni az étrendbe, amelyek védő hatásúak lehetnek.
A gyümölcsökben, zöldségekben, teljes kiőrlésű gabonákban és élelmi rostokban gazdag étrend szoros összefüggést mutat a vastag- és végbélrák alacsonyabb kockázatával. A védő hatású összetevők között különösen fontos a rost, amely támogatja az emésztést, valamint számos vitamin és ásványi anyag.
A rendszeres testmozgás szintén fontos, és az is, hogy ne hagyjuk ki a rendszeres szűrővizsgálatokat. Fontos kiemelni, hogy az étrend megváltoztatása nem helyettesíti a megfelelő rákszűrést - írja a health.com.