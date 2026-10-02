Az emberek nagy része nem is tudja: ez az étel növeli a vastagbélrák kockázatát

A feldolgozott húsok, például a virsli és a kolbász rendszeres fogyasztása kockázati tényező lehet. Egy friss felmérés szerint azonban az amerikaiak 45 százaléka nincs tisztában azzal, hogy ezeknek a húsoknak a fogyasztása összefügg a vastagbélrák és végbélrák fokozott kockázatával.

Vastagbélrák: a feldolgozott húsok rendszeres fogyasztása kockázati tényező lehet

Fotó: Vilnis Husko/Pexels

Vastagbélrák: mekkora kockázatot jelentenek a feldolgozott húsok?

Taylor Janulewicz, daganatos betegségekre és táplálkozásra specializálódott dietetikus szerint nem meglepőek a felmérés eredményei, mert az egészségügyi információk könnyen elveszhetnek a sok egyéb információ között. „Rengeteg téves információ kering az étrendről és az egészségről” – mondta Janulewicz, hozzátéve, hogy az emberek könnyen félreérthetik a valódi kockázatokat.

Mik azok a feldolgozott húsok?

A feldolgozott hús különbözik a friss húsoktól, a különbség az, hogy a feldolgozott húsokat tartósítás vagy az íz fokozása érdekében különféle eljárásoknak vetik alá. Ilyen például a pácolás, füstölés, sózás vagy vegyi tartósítószerek hozzáadása. Ezek az eljárások megváltoztatják a hús eredeti állapotát, meghosszabbítják az eltarthatóságát, és gyakran intenzívebbé teszik az ízét.

Gyakori feldolgozott húsok például:

bacon és egyéb szalonnakészítmények,

pastrami,

szárított marhahús,

sonka,

szalámi,

biltong.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) több mint egy évtizede az 1. csoportba tartozó rákkeltő anyagként tartja számon a feldolgozott húsokat. Ez a besorolás azt jelenti, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre arra, hogy a feldolgozott hús fogyasztása rákot okozhat – konkrétan a vastag- és végbélrák kockázatának növekedésével hozták összefüggésbe.

Az 1. csoportba más ismert rákkeltő tényezők is tartoznak, például a dohányfüst és az azbeszt. Fontos azonban, hogy a WHO besorolása a bizonyítékok erősségét jelzi, nem pedig azt, hogy mekkora maga a kockázat. A kutatások szerint napi 50 gramm feldolgozott hús fogyasztása – ami körülbelül két szelet baconnek vagy egy virslinek felel meg – nagyjából 18%-kal növelheti a vastag- és végbélrák kockázatát. Ez a relatív kockázatnövekedés elsőre ijesztően hangozhat, de az abszolút kockázat növekedése ennél jóval kisebb. Egy átlagos ember élete során körülbelül 5% eséllyel alakul ki vastag- és végbélrák. Egy 18%-os relatív növekedés ezt körülbelül 5,75%-ra emelné, vagyis az abszolút kockázat növekedése kevesebb mint egy százalékpont.