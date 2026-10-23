A vártnál is nagyobb veszélyt jelenthet a Végítélet-gleccser

Bár a jégtömb eddig is a globális tengerszint-emelkedés egyik legfőbb mozgatórugója volt, a jövőbeni viselkedését kifejezetten nehéz volt pontosan előrejelezni. Ezen változtatott a NASA JPL, a Kaliforniai Egyetem (Irvine) és a Dartmouth College közös kutatócsoportja, amely egy eddiginél sokkal pontosabb modellel vizsgálta a folyamatot. A Nature Communications szaklapban megjelent tanulmányuk szerint a század végéig drasztikusabban emelkedhet a tengerszint a Végítélet-gleccser miatt, mint amit a korábbi előrejelzések mutattak.

Fotó a Végítélet-gleccserről

Fotó: HANDOUT / NASA

Miért olvadhat gyorsabban a Végítélet-gleccser?

A korábbi modellek egyetlen vonallal jelölték, hol válik el a gleccser jege a szárazföldi kőzetektől, és hol kezd el a tengervízen úszni. Az új vizsgálat azonban kimutatta, hogy ez az átmenet ennél sokkal összetettebb.

A tengervíz ugyanis több kilométer hosszan behatolhat a kőzetaljzaton nyugvó jég alá. Az árapály hatására a víz időnként megemeli a jeget, ami instabillá teheti a gleccsert. A beáramló, viszonylag meleg tengervíz ráadásul felgyorsítja az olvadást.

Az új modell ezért egyetlen határvonal helyett szélesebb átmeneti területekkel, úgynevezett felfekvési zónákkal számol.

Pontosabb előrejelzések készülhetnek

A felfekvési zónák figyelembevételével a kutatók pontosabban tudták modellezni a gleccser visszahúzódását. Az új szimulációk négyszer jobban egyeztek az 1990-es évekig visszanyúló műholdas megfigyelésekkel, mint azok a korábbi modellek, amelyek nem számoltak ezzel a folyamattal.

Az új módszer tehát megbízhatóbb előrejelzéseket tesz lehetővé a gleccserek változásairól és a tengerszint emelkedéséről. Ez különösen azoknak a part menti térségeknek fontos, amelyeket a tengerszint-emelkedés a leginkább veszélyeztet.