Áldásos hatása van az olívaolajnak – így reagál rá a szervezet

Nemcsak az számíthat, mit eszünk, hanem az is, milyen sorrendben fogyasztjuk el az egyes tápanyagokat – erre utal a Kiotói Egyetem nemzetközi kutatócsoportjának egereken végzett vizsgálata. Korábbi klinikai kutatások szerint a zöldségek, fehérjék vagy zsírok szénhidrát előtti elfogyasztása mérsékelheti az étkezés utáni vércukorszint emelkedést.

Nem mindegy, mit eszünk meg először: így változhat a vércukorszint

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Lassabban emelkedett a vércukorszint

Az új tanulmány azt vizsgálta, milyen hormonális és idegi folyamatok állhatnak a jelenség mögött.

Az éjszakai koplalást követően az egerek egyik csoportja vizet, majd glükózt, a másik olívaolajat, 15 perccel később pedig glükózt kapott. A harmadik csoportnál megfordították a sorrendet: előbb glükózt, utána olívaolajat adtak nekik.

Az olívaolaj glükóz előtti fogyasztása csökkentette a vércukorszint korai emelkedését, és lassította a gyomor ürülését. Emellett fokozta a glukagon, a GIP és a GLP-1 nevű hormonok korai termelődését. A hatás 2-es típusú cukorbetegséggel és súlyos inzulinhiánnyal élő egereknél is megmaradt.

A glukagon leginkább vércukorszint-emelő hormonként ismert, a kísérlet azonban arra utalt, hogy a GLP-1-gyel együtt a kedvező válaszhoz is hozzájárulhat. A bolygóideget érintő vizsgálatok szerint idegi útvonalak is szerepet játszanak a folyamatban.

A kutatók szerint a tápanyagok bélbe jutásának sorrendje összehangolt hormonális és idegi reakciót válthat ki, amely megváltoztatja, milyen gyorsan kerül a glükóz a gyomorból a belekbe.

Az eredmények egyelőre állatkísérletekből származnak, ezért embereken végzett vizsgálatok szükségesek annak tisztázásához, alkalmazható-e a módszer a vércukorszint szabályozására.