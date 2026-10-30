Féktelen vágyak hajtották a királyt: hat feleség sem volt elég neki

Amy Licence történész szerint VIII. Henrik szeretői közül Elizabeth „Bessie” Blount és Mary Boleyn kapcsolata tekinthető biztosan dokumentáltnak. Több más udvarhölgyet is hírbe hoztak a királlyal, ezekhez a történetekhez azonban nem maradt fenn egyértelmű bizonyíték.

VIII. Henrik és hat felesége. Fotó: Bridgeman Images

VIII. Henrik szeretői közül két nőről tudunk biztosan

A király első ismert szeretője Bessie Blount volt, aki tizenévesen került Aragóniai Katalin udvarába. Kapcsolatukból 1519 körül megszületett Henry FitzRoy, VIII. Henrik egyetlen hivatalosan elismert törvénytelen gyermeke. A várandós nőt titokban vidékre vitték, a gyermek később jelentős címeket kapott.

Bessie néhány évvel később férjhez ment Gilbert Tailboyshoz. Későbbi gyermekeinek bizonytalan születési időpontjai miatt felmerült, hogy közülük másnak is VIII. Henrik lehetett az apja, ezt azonban nem sikerült bizonyítani.

Mary Boleyn, Boleyn Anna testvére az 1520-as évek elején lehetett a király szeretője.

Két gyermekét, Catherine-t és Henry Careyt időnként szintén az uralkodónak tulajdonítják, de hivatalosan férje, William Carey gyermekeinek számítottak. VIII. Henrik és Mary kapcsolata azért vált ismertté, mert a királynak felmentést kellett kérnie ahhoz, hogy később feleségül vehesse Mary testvérét.

Más nőket – köztük Anne Hastingst, Margaret Sheltont és egy ismeretlen, „császárpárti hölgyként” emlegetett udvarhölgyet – szintén kapcsolatba hoztak az uralkodóval. John Perrot, Thomas Stukeley és Audrey Malte esetében pedig azt feltételezték, hogy VIII. Henrik törvénytelen gyermekei lehettek. Ezek az állítások azonban korabeli pletykákon, közvetett utalásokon vagy későbbi történeteken alapulnak.

A történész szerint a források hiányossága és a király magánéletét övező titkolózás miatt valószínűleg sosem lehet pontosan megállapítani, hány házasságon kívüli kapcsolata volt VIII. Henriknek.