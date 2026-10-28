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világegyetem

Kétmilliárd évet utazhatunk vissza a világegyetem múltjába – lenyűgöző felvételek készültek

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A tudósok minden eddiginél részletesebben rekonstruálták, hogyan emelkedett ki az univerzum az ősi sötétségből, és miként születtek meg az első csillagok és galaxisok. A világegyetem kialakulását követő első kétmilliárd évet bemutató számítógépes szimulációról látványos videók is készültek.
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világegyetemgalaxiscsillaguniverzum
  • Hogyan jött létre a világegyetem?
  • Galaxisok és csillagok kialakulásának folyamata.

Az amerikai Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT), a Harvard Egyetem és más kutatóintézetek szakemberei létrehozták a Lumina nevű szimulációt, amely példátlan részletességgel mutatja be a világegyetem korai fejlődését. A kutatás segítségével a tudósok azt is vizsgálhatják, hogyan ért véget az univerzum titokzatos sötét korszaka – olvasható az MIT oldalán.

A világegyetem kialakulása új szimuláción elevenedik meg: a Lumina lenyűgöző videókon mutatja be az első csillagok, galaxisok és a fény születését.
A világegyetem kialakulása új szimuláción elevenedik meg: a Lumina lenyűgöző videókon mutatja be az első csillagok, galaxisok és a fény születését. (illusztráció)
Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA


Mi történt a világegyetemmel az ősrobbanás után?

Az ősrobbanást követően az univerzum rendkívül forró és sűrű volt. Ahogy tágult és lehűlt, a részecskék fokozatosan atomokká álltak össze. Körülbelül 380 ezer évvel az ősrobbanás után kialakultak a semleges hidrogénatomok, és kezdetét vette az úgynevezett kozmikus sötét korszak.

Ekkor még nem léteztek csillagok és galaxisok, amelyek megvilágíthatták volna a világűrt. A semleges hidrogén ráadásul elnyelte a nagy energiájú sugárzás bizonyos formáit.

A Lumina az ősrobbanás után mintegy 45 millió évvel kezdi követni az eseményeket, majd kétmilliárd évnyi kozmikus fejlődést modellez, bemutatva az első égitestek megszületését és a hatalmas galaxisrendszerek kialakulását.

Hogyan alakultak ki az első csillagok és galaxisok?

A szimulációban megfigyelhető, ahogy a sötét anyag és a gáz fokozatosan összesűrűsödik. A gravitáció hatására létrejövő anyagcsomókban megszületnek az első galaxisok, majd bennük felragyognak az első csillagok.

A Lumina különlegessége, hogy a tudósok egyszerre követhetik az univerzum hatalmas térségeinek fejlődését és egyetlen galaxis kialakulásának apró részleteit.

A szimuláció mintegy 1,6 milliárd fényév széles térrészt fog át, és körülbelül félbillió számítási elemmel dolgozik. A rendkívüli számítási teljesítményt az Egyesült Államokban működő Frontier szuperszámítógép biztosította.

A kutatók a Lumina projekt hivatalos oldalán közzétett videókon is bemutatják az univerzum átalakulását. Az egyik látványos animációban a hatalmas kozmikus térből egészen egy korai galaxisig közelíthetünk, míg egy másikon kétmilliárd év változásait követhetjük végig. A felvételek természetesen nem valódi korabeli képek, hanem a fizika törvényein alapuló számítógépes rekonstrukciók.

Mi vetett véget a világegyetem sötét korszakának?

A Lumina egyik legfontosabb eredménye, hogy részletesen bemutatja, miként alakította át az első csillagok sugárzása a környező világűrt. Az újonnan született csillagokból érkező ultraibolya sugárzás elektronokat szakított le a semleges hidrogénatomokról. Ezt a folyamatot hidrogén-reionizációnak nevezik, és kulcsszerepet játszott abban, hogy az univerzum egyre átláthatóbbá vált a sugárzás számára.

A kutatók azt is modellezték, hogyan zajlott le a hélium újraionizációja. Ebben már az aktív, szupernagy tömegű fekete lyukak rendkívül erős sugárzása játszhatott meghatározó szerepet.

Az új modell segítségével a csillagászok a jövőben összevethetik a számítógépes eredményeket a modern űrtávcsövek megfigyeléseivel. Így pontosabban megérthetik, hogyan született meg a ma ismert világegyetem galaxisainak és kozmikus szerkezeteinek sokasága.

 

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