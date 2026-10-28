Kétmilliárd évet utazhatunk vissza a világegyetem múltjába – lenyűgöző felvételek készültek

Hogyan jött létre a világegyetem?

Galaxisok és csillagok kialakulásának folyamata.

Az amerikai Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT), a Harvard Egyetem és más kutatóintézetek szakemberei létrehozták a Lumina nevű szimulációt, amely példátlan részletességgel mutatja be a világegyetem korai fejlődését. A kutatás segítségével a tudósok azt is vizsgálhatják, hogyan ért véget az univerzum titokzatos sötét korszaka – olvasható az MIT oldalán.

A világegyetem kialakulása új szimuláción elevenedik meg: a Lumina lenyűgöző videókon mutatja be az első csillagok, galaxisok és a fény születését. (illusztráció)

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA



Mi történt a világegyetemmel az ősrobbanás után?

Az ősrobbanást követően az univerzum rendkívül forró és sűrű volt. Ahogy tágult és lehűlt, a részecskék fokozatosan atomokká álltak össze. Körülbelül 380 ezer évvel az ősrobbanás után kialakultak a semleges hidrogénatomok, és kezdetét vette az úgynevezett kozmikus sötét korszak.

Ekkor még nem léteztek csillagok és galaxisok, amelyek megvilágíthatták volna a világűrt. A semleges hidrogén ráadásul elnyelte a nagy energiájú sugárzás bizonyos formáit.