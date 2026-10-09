Ijesztő felfedezés: emberi DNS-t találtak egy fertőző vírusban

A Molluscum contagiosum vírus apró bőrelváltozásokat okoz az emberben. A kutatók a kórokozó genetikai állományában két, a BC200 génből származó DNS-szekvenciát azonosítottak. Egyik sem tartalmazza a teljes gént, csupán annak bizonyos szakaszait. A Science folyóiratban megjelent tanulmány szerint a genetikai anyag két különálló esemény során kerülhetett át a vírusba.
Miért különleges a vírusban azonosított BC200 gén?
A BC200 a legtöbb géntől eltérően nem fehérjét kódol, hanem egy rövid RNS-molekulát hoz létre, amely nagy mennyiségben fordul elő az idegsejtekben. Laboratóriumi kísérletek alapján ez az RNS részt vehet a fehérjetermelés szabályozásában, pontos élettani szerepe azonban még nem ismert.
A gén egy úgynevezett mozgékony genetikai elemből származik. Az ilyen DNS-szakaszokat „ugráló géneknek” is nevezik, mert képesek a genetikai állomány más pontjaira átkerülni. Bizonyos típusaik önmagukról másolatokat készítenek, amelyek új helyekre épülhetnek be, miközben az eredeti szakasz a helyén marad.
A BC200 elődje nagyjából 35–55 millió évvel ezelőtt jelent meg a majmok és az emberszabásúak közös ősében. Körülbelül 40 millió éve a sejtek működésében is szerepet kapott, ám szokatlan módon megőrizte mozgékonyságát.
Hogyan kerülhetett emberi DNS-szakasz a vírusba?
A folyamatban egy másik mozgékony genetikai elem, a LINE-1 játszhatott kulcsszerepet. Ez képes biztosítani azt a molekuláris gépezetet, amely az RNS-ről DNS-másolatot készít (reverz transzkripció), majd beépíti azt a genomba. A BC200 nem rendelkezik saját, ehhez szükséges gépezettel, ezért a LINE-1 segítségére szorul.
A vírus genetikai állományában azonosított nyomok alátámasztják ezt a magyarázatot, az átkerülés folyamatát azonban a kutatók nem figyelték meg közvetlenül.
Bár a BC200 elsősorban az idegsejtekben aktív, az általa létrehozott RNS kisebb mennyiségben a bőrben is termelődik. A kutatók laboratóriumban tenyésztett emberi sejteket fertőztek meg a vírussal, és azt tapasztalták, hogy fokozódott a gén aktivitása. Ez arra utal, hogy a fertőzés kedvező feltételeket teremthet a genetikai anyag átkerüléséhez.
Az emberi DNS-ben is megtalálták a génmozgás nyomait
A kutatócsoport 908 ember genetikai adatait is vizsgálta, és nyolc, a BC200-ból származó beépülést azonosított.
- Közülük kettő széles körben elterjedt volt a vizsgált népességcsoportokban, ami ősi eredetre utal.
- Más beépülések viszont rendkívül ritkának bizonyultak: négyet mindössze egy-egy embernél mutattak ki, ami azt jelenti, hogy a genetikai elemek mozgása a közelmúltban is folytatódhatott.
A kutatók más főemlősök genetikai állományát is elemezték, és több száz hasonló beépülést azonosítottak.
Az eredmények alapján a BC200-ból származó DNS-szakaszok évmilliókon keresztül képesek voltak új helyekre vándorolni.
Veszélyesebbé válhatott a vírus?
Egyelőre nem világos, hogy a megszerzett genetikai anyag jelent-e bármilyen előnyt a vírus számára. A kutatók kimutatták, hogy a beépült DNS-szekvenciákról RNS íródik át, amely elméletileg befolyásolhatja a megfertőzött sejtek fehérjetermelését. Ezt a feltételezést azonban további kísérletekkel kell igazolni.
A tanulmány nem bizonyítja, hogy az emberi eredetű DNS-szakaszok megszerzése veszélyesebbé tette volna a vírust.