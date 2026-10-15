Megdöbbentő dolgot találtak a vörös húsban, komoly bajt okozhat

A szakértők a francia NutriNet-Santé kutatás 89 953 résztvevőjének adatait elemzve mutattak rá a vörös hús korábban ismeretlen, kedvezőtlen hatására. Azt vizsgálták, miként függ össze a különböző élelmiszerekben jelen lévő N-glikolilneuraminsav (Neu5Gc) mennyisége a 2-es típusú cukorbetegség megjelenésével. Az átlagosan 7,2 éves követési időszak alatt 966 résztvevőnél alakult ki a betegség.
Miért lehet veszélyes a vörös húsban található cukormolekula?
A Neu5Gc egy olyan cukormolekula, amelyet a legtöbb emlős szervezete természetes módon előállít, az emberi szervezet viszont egy ősi genetikai változás miatt már nem képes erre. Ennek ellenére az étkezéseink során – főként a marha- és bárányhús fogyasztásával – rendszeresen bevisszük a szervezetünkbe, de kisebb mennyiségben a tejtermékekben is megtalálható.
A szervezetbe kerülő Neu5Gc beépülhet az emberi szövetekbe, az immunrendszer azonban idegen anyagként azonosítja, és ellenanyagokat termel ellene. Ez tartós immunreakcióhoz és gyulladáshoz vezethet.
A kutatók feltételezése szerint az így kialakuló krónikus gyulladás az inzulintermelő sejteket, valamint az inzulinra érzékeny szöveteket is károsíthatja, ami hozzájárulhat a cukorbetegség kialakulásához.
Ezt a működési mechanizmust ugyanakkor közvetlenül még nem sikerült bizonyítani.
Akár 63 százalékkal is magasabb lehet a cukorbetegség kockázata
A résztvevőket a húsból származó Neu5Gc fogyasztása alapján öt csoportba sorolták. Az eredmények azt mutatták, hogy a legkevesebbet fogyasztókhoz képest a legtöbbet fogyasztó csoportban 63 százalékkal, a második legnagyobb beviteli csoportban pedig 41 százalékkal volt magasabb a 2-es típusú cukorbetegség kockázata. Fontos kiemelni, hogy ezek a számok relatív kockázatnövekedést jelentenek, és nem azt, hogy a résztvevők ekkora hányada betegedett meg.
Az összefüggés azután is fennmaradt, hogy a kutatók figyelembe vették az életkort, a nemet, a fizikai aktivitást, a dohányzást és az étrend általános minőségét. A testtömegindex (BMI) beszámítása ugyan gyengítette a kapcsolatot, de az továbbra is statisztikailag szignifikáns maradt.
Amikor viszont a teljes vöröshús-fogyasztást is bevonták az elemzésbe, az összefüggés megszűnt statisztikailag szignifikánsnak lenni.
Ez arra utal, hogy egyelőre nem különíthető el egyértelműen a Neu5Gc hatása a hús egyéb összetevőinek szerepétől.
Érdekes módon a tejtermékekből származó Neu5Gc esetében nem mutattak ki kapcsolatot a cukorbetegség kockázatával. A kutatók ezt főként azzal magyarázzák, hogy a tej jóval kisebb koncentrációban tartalmazza a vegyületet, mint a marha- vagy a bárányhús.
Mi a következő lépés?
A kutatás eredményeit az Európai Diabétesz Társaság (EASD) éves kongresszusán ismertették. A megállapítások egyelőre előzetes jellegűek, így nem bizonyítják, hogy a Neu5Gc közvetlenül cukorbetegséget okozna.
- A szakemberek a jövőben azt szeretnék tisztázni, hogy a vegyület bevitelének csökkentésével mérsékelhető-e a betegség kialakulásának esélye. Ennek egyik gyakorlati módja a marha- és bárányhús részleges helyettesítése baromfihússal vagy növényi fehérjeforrásokkal.
- A kutatók emellett a Neu5Gc ellen termelődő antitesteket is tovább vizsgálják, hogy pontosabban megértsék az immunrendszer szerepét.