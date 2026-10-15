Megdöbbentő dolgot találtak a vörös húsban, komoly bajt okozhat

A szakértők a francia NutriNet-Santé kutatás 89 953 résztvevőjének adatait elemzve mutattak rá a vörös hús korábban ismeretlen, kedvezőtlen hatására. Azt vizsgálták, miként függ össze a különböző élelmiszerekben jelen lévő N-glikolilneuraminsav (Neu5Gc) mennyisége a 2-es típusú cukorbetegség megjelenésével. Az átlagosan 7,2 éves követési időszak alatt 966 résztvevőnél alakult ki a betegség.

A vörös hús fogyasztása összefüggést mutatott a 2-es típusú cukorbetegség megnövekedett veszélyével

Fotó: PHILIPPE HUGUEN / AFP

Miért lehet veszélyes a vörös húsban található cukormolekula?

A Neu5Gc egy olyan cukormolekula, amelyet a legtöbb emlős szervezete természetes módon előállít, az emberi szervezet viszont egy ősi genetikai változás miatt már nem képes erre. Ennek ellenére az étkezéseink során – főként a marha- és bárányhús fogyasztásával – rendszeresen bevisszük a szervezetünkbe, de kisebb mennyiségben a tejtermékekben is megtalálható.

A szervezetbe kerülő Neu5Gc beépülhet az emberi szövetekbe, az immunrendszer azonban idegen anyagként azonosítja, és ellenanyagokat termel ellene. Ez tartós immunreakcióhoz és gyulladáshoz vezethet.

A kutatók feltételezése szerint az így kialakuló krónikus gyulladás az inzulintermelő sejteket, valamint az inzulinra érzékeny szöveteket is károsíthatja, ami hozzájárulhat a cukorbetegség kialakulásához.

Ezt a működési mechanizmust ugyanakkor közvetlenül még nem sikerült bizonyítani.

Akár 63 százalékkal is magasabb lehet a cukorbetegség kockázata

A résztvevőket a húsból származó Neu5Gc fogyasztása alapján öt csoportba sorolták. Az eredmények azt mutatták, hogy a legkevesebbet fogyasztókhoz képest a legtöbbet fogyasztó csoportban 63 százalékkal, a második legnagyobb beviteli csoportban pedig 41 százalékkal volt magasabb a 2-es típusú cukorbetegség kockázata. Fontos kiemelni, hogy ezek a számok relatív kockázatnövekedést jelentenek, és nem azt, hogy a résztvevők ekkora hányada betegedett meg.

Az összefüggés azután is fennmaradt, hogy a kutatók figyelembe vették az életkort, a nemet, a fizikai aktivitást, a dohányzást és az étrend általános minőségét. A testtömegindex (BMI) beszámítása ugyan gyengítette a kapcsolatot, de az továbbra is statisztikailag szignifikáns maradt.