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vörös hús

Megdöbbentő dolgot találtak a vörös húsban, komoly bajt okozhat

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Összefüggést mutattak ki a vörös húsban található egyik cukormolekula fogyasztása és a 2-es típusú cukorbetegség között. Egy közel 90 ezer ember bevonásával készült tanulmány szerint a vörös húsból származó Neu5Gc nevű vegyület nagyobb mennyiségű bevitele 63 százalékkal növelte a diabétesz kialakulásának kockázatát. A kutatók egyelőre még vizsgálják a pontos ok-okozati kapcsolatot.
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vörös hús2-es típusú cukorbetegséghúscukorbetegség

A szakértők a francia NutriNet-Santé kutatás 89 953 résztvevőjének adatait elemzve mutattak rá a vörös hús korábban ismeretlen, kedvezőtlen hatására. Azt vizsgálták, miként függ össze a különböző élelmiszerekben jelen lévő N-glikolilneuraminsav (Neu5Gc) mennyisége a 2-es típusú cukorbetegség megjelenésével. Az átlagosan 7,2 éves követési időszak alatt 966 résztvevőnél alakult ki a betegség.

A vörös hús fogyasztása összefüggést mutatott a 2-es típusú cukorbetegség megnövekedett veszélyével
A vörös hús fogyasztása összefüggést mutatott a 2-es típusú cukorbetegség megnövekedett veszélyével
Fotó: PHILIPPE HUGUEN / AFP

Miért lehet veszélyes a vörös húsban található cukormolekula?

A Neu5Gc egy olyan cukormolekula, amelyet a legtöbb emlős szervezete természetes módon előállít, az emberi szervezet viszont egy ősi genetikai változás miatt már nem képes erre. Ennek ellenére az étkezéseink során – főként a marha- és bárányhús fogyasztásával – rendszeresen bevisszük a szervezetünkbe, de kisebb mennyiségben a tejtermékekben is megtalálható.

A szervezetbe kerülő Neu5Gc beépülhet az emberi szövetekbe, az immunrendszer azonban idegen anyagként azonosítja, és ellenanyagokat termel ellene. Ez tartós immunreakcióhoz és gyulladáshoz vezethet.

A kutatók feltételezése szerint az így kialakuló krónikus gyulladás az inzulintermelő sejteket, valamint az inzulinra érzékeny szöveteket is károsíthatja, ami hozzájárulhat a cukorbetegség kialakulásához.

Ezt a működési mechanizmust ugyanakkor közvetlenül még nem sikerült bizonyítani.

Akár 63 százalékkal is magasabb lehet a cukorbetegség kockázata

A résztvevőket a húsból származó Neu5Gc fogyasztása alapján öt csoportba sorolták. Az eredmények azt mutatták, hogy a legkevesebbet fogyasztókhoz képest a legtöbbet fogyasztó csoportban 63 százalékkal, a második legnagyobb beviteli csoportban pedig 41 százalékkal volt magasabb a 2-es típusú cukorbetegség kockázata. Fontos kiemelni, hogy ezek a számok relatív kockázatnövekedést jelentenek, és nem azt, hogy a résztvevők ekkora hányada betegedett meg.

Az összefüggés azután is fennmaradt, hogy a kutatók figyelembe vették az életkort, a nemet, a fizikai aktivitást, a dohányzást és az étrend általános minőségét. A testtömegindex (BMI) beszámítása ugyan gyengítette a kapcsolatot, de az továbbra is statisztikailag szignifikáns maradt.

Amikor viszont a teljes vöröshús-fogyasztást is bevonták az elemzésbe, az összefüggés megszűnt statisztikailag szignifikánsnak lenni. 

Ez arra utal, hogy egyelőre nem különíthető el egyértelműen a Neu5Gc hatása a hús egyéb összetevőinek szerepétől.

Érdekes módon a tejtermékekből származó Neu5Gc esetében nem mutattak ki kapcsolatot a cukorbetegség kockázatával. A kutatók ezt főként azzal magyarázzák, hogy a tej jóval kisebb koncentrációban tartalmazza a vegyületet, mint a marha- vagy a bárányhús.

Mi a következő lépés?

A kutatás eredményeit az Európai Diabétesz Társaság (EASD) éves kongresszusán ismertették. A megállapítások egyelőre előzetes jellegűek, így nem bizonyítják, hogy a Neu5Gc közvetlenül cukorbetegséget okozna.

  • A szakemberek a jövőben azt szeretnék tisztázni, hogy a vegyület bevitelének csökkentésével mérsékelhető-e a betegség kialakulásának esélye. Ennek egyik gyakorlati módja a marha- és bárányhús részleges helyettesítése baromfihússal vagy növényi fehérjeforrásokkal. 
  • A kutatók emellett a Neu5Gc ellen termelődő antitesteket is tovább vizsgálják, hogy pontosabban megértsék az immunrendszer szerepét.

 

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