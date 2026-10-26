Közel 50 éve indult, most történelmet írhat a Voyager–1

A Voyager–1 várhatóan 2026. november 18-án éri el az egy fénynapos távolságot, vagyis azt a pontot, ahonnan a fénynek pontosan egy napra van szüksége ahhoz, hogy eljusson a Földre. Bár az esemény nem jár különösebb fizikai változással, jól érzékelteti a világűr hatalmas méreteit. A közelgő mérföldkő alkalmából a NASA már egy visszaszámlálót is elindított.

A Voyager–1 várhatóan 2026. november 18-án éri el az egy fénynapos távolságot

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

A Voyager–1 útja

A Voyager–1-nek és testvérszondájának, a Voyager–2-nek köszönhető, hogy jelentősen bővültek az ismereteink a Naprendszer külső bolygóiról. Megfigyeléseik révén derült ki többek között, hogy a Jupiter Io nevű holdján aktív vulkánok működnek, az Europa jégpáncélja alatt pedig az élet számára megfelelő körülményeket biztosító globális óceán rejtőzhet. Miután megközelítette a Szaturnuszt, a Voyager–1 a Naprendszer külső területei felé vette az irányt. Végleges távozása előtt még elkészítette a Földről azt a legendás felvételt, amelyen bolygónk csupán egy halványkék pöttynek látszik.

A Voyager–1 legendás felvétele, a "Halványkék Pötty"

Fotó: Wikimedia Commons/NASA

Mit fedezett fel a Voyager–1 a csillagközi térben?

A Voyager–1 2012-ben lépte át a heliopauzát, vagyis azt a határt, ahol a napszél által létrehozott térség véget ér, és kezdődik a csillagközi tér. A szonda mérései megmutatták, hogy ez a környezet korántsem teljesen üres. A kozmikus határátlépés után például a szonda műszerei nyolcvanszor több elektront észleltek, mint korábban.

A Voyager-szondák azt is megállapították, hogy a csillagközi anyag sűrűsége nem mindenütt egyforma. Mérőeszközeik hullámjelenségeket is érzékeltek, és kimutatták, hogy a Napból kiinduló nagy erejű kitörések hatása még a heliopauzán túl is észlelhető.

Bár egyes műszereik meghibásodtak, másokat pedig energiatakarékossági okokból kikapcsoltak, a még működő berendezések továbbra is értékes adatokat küldenek a Földre.

Mikor hagyja el végleg a Naprendszert?

A Voyager–1 már a csillagközi térben jár, ez azonban nem jelenti azt, hogy teljesen elhagyta a Naprendszert. Annak külső határát ugyanis a legtávolabbi üstökösök pályájáig számítják.

A szonda várhatóan jóval azelőtt elnémul, hogy elérné ezt a vidéket.

A mostani mérföldkő ugyanakkor segít megérteni a csillagközi távolságokat. A Voyager–1-nek 49 évre volt szüksége ahhoz, hogy egyetlen fénynapnyi távolságra jusson, miközben a Naphoz legközelebbi csillag mintegy 4,3 fényévre található. Mindez jól mutatja, milyen hosszú utazásra lenne szükség ahhoz, hogy egy ember alkotta űreszköz elérjen egy másik csillagot.