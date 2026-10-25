Tudósok kongatják a vészharangot: egy óriási vulkánkitörés romba döntheti a civilizációt

A Cambridge-i Egyetem friss tanulmánya komor figyelmeztetést fogalmazott meg azzal kapcsolatban, milyen veszélyekkel nézhet szembe a világ egy rendkívül nagy erejű vulkánkitörés esetén. A kutatók szerint az emberiség „súlyosan alábecsüli” az ilyen katasztrófák jelentette kockázatot.

Óriási vulkánkitörés jöhet – súlyos veszélyre figyelmeztetnek a Cambridge kutatói

Fotó: Johan ORDONEZ / AFP

Egy a hathoz az esélye egy 7-es magnitúdójú vulkánkitörésnek a következő száz évben

Egy ilyen katasztrófa hatása egy kilométeres aszteroida becsapódásához lehetne mérhető

A kitörés globális lehűlést, terméskiesést és súlyos ellátási zavarokat idézhetne elő

A kutatók szerint több tucat veszélyes vulkánról akár még nem is tudhatunk

A tudósok arra figyelmeztetnek, hogy a világ nincs megfelelően felkészülve egy ekkora katasztrófára

Óriási vulkánkitörés jöhet – súlyos veszélyre figyelmeztetnek a Cambridge kutatói

Arra is felhívták a figyelmet, hogy egy pusztító erejű vulkánkitörés bekövetkezésének esélye jóval nagyobb lehet, mint sokan gondolnák. Számításaik szerint egy a hathoz az esélye annak, hogy még ebben az évszázadban bekövetkezik egy 7-es magnitúdójú, rendkívül nagy erejű kitörés. Egy ilyen esemény súlyosan megzavarhatná a globális ellátási láncokat, jelentős hatással lehetne az éghajlatra, és az élelmiszer-termelést is komoly veszélybe sodorhatná.

A Cambridge-i Egyetem kutatócsoportja szerint egy ekkora vulkánkitörés következményei ahhoz lennének mérhetők, mintha egy egy kilométer átmérőjű aszteroida csapódna a Földbe – azzal a lényeges különbséggel, hogy a nagy vulkánkitörések bekövetkezésének valószínűsége sokkal nagyobb. Ennek ellenére a kormányok világszerte százmilliókat költenek az esetleges aszteroida-becsapódásokra való felkészülésre, miközben a nagyszabású vulkánkitörések jelentette veszély kezelésére ehhez képest alig jut forrás.

A Nature folyóiratban megjelent tanulmány szerzői szerint megfelelő óvintézkedésekkel jelentősen mérsékelni lehetne egy ilyen katasztrófa következményeit. A vulkánok fokozott megfigyelése, a lakosság megfelelő tájékoztatása, valamint akár a magma mozgásának befolyásolására szolgáló módszerek is segíthetnek elkerülni a legsúlyosabb, globális pusztítással járó forgatókönyvet.