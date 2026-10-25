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vulkánkitörés

Tudósok kongatják a vészharangot: egy óriási vulkánkitörés romba döntheti a civilizációt

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Súlyosan alábecsülheti az emberiség a hatalmas vulkánkitörések veszélyét – figyelmeztetnek a Cambridge-i Egyetem kutatói. Számításaik szerint egy a hathoz az esélye annak, hogy a következő száz évben olyan erejű vulkánkitörés következik be, amely világszerte megrázhatja az élelmiszer-ellátást, a kereskedelmet és az éghajlatot.
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vulkánkitörésvilágvégekutatóemberiség

A Cambridge-i Egyetem friss tanulmánya komor figyelmeztetést fogalmazott meg azzal kapcsolatban, milyen veszélyekkel nézhet szembe a világ egy rendkívül nagy erejű vulkánkitörés esetén. A kutatók szerint az emberiség „súlyosan alábecsüli” az ilyen katasztrófák jelentette kockázatot.

Óriási vulkánkitörés jöhet – súlyos veszélyre figyelmeztetnek a Cambridge kutatói
Óriási vulkánkitörés jöhet – súlyos veszélyre figyelmeztetnek a Cambridge kutatói
Fotó: Johan ORDONEZ / AFP
  • Egy a hathoz az esélye egy 7-es magnitúdójú vulkánkitörésnek a következő száz évben
  • Egy ilyen katasztrófa hatása egy kilométeres aszteroida becsapódásához lehetne mérhető
  • A kitörés globális lehűlést, terméskiesést és súlyos ellátási zavarokat idézhetne elő
  • A kutatók szerint több tucat veszélyes vulkánról akár még nem is tudhatunk
  • A tudósok arra figyelmeztetnek, hogy a világ nincs megfelelően felkészülve egy ekkora katasztrófára

Óriási vulkánkitörés jöhet – súlyos veszélyre figyelmeztetnek a Cambridge kutatói

Arra is felhívták a figyelmet, hogy egy pusztító erejű vulkánkitörés bekövetkezésének esélye jóval nagyobb lehet, mint sokan gondolnák. Számításaik szerint egy a hathoz az esélye annak, hogy még ebben az évszázadban bekövetkezik egy 7-es magnitúdójú, rendkívül nagy erejű kitörés. Egy ilyen esemény súlyosan megzavarhatná a globális ellátási láncokat, jelentős hatással lehetne az éghajlatra, és az élelmiszer-termelést is komoly veszélybe sodorhatná.

A Cambridge-i Egyetem kutatócsoportja szerint egy ekkora vulkánkitörés következményei ahhoz lennének mérhetők, mintha egy egy kilométer átmérőjű aszteroida csapódna a Földbe – azzal a lényeges különbséggel, hogy a nagy vulkánkitörések bekövetkezésének valószínűsége sokkal nagyobb. Ennek ellenére a kormányok világszerte százmilliókat költenek az esetleges aszteroida-becsapódásokra való felkészülésre, miközben a nagyszabású vulkánkitörések jelentette veszély kezelésére ehhez képest alig jut forrás.

A Nature folyóiratban megjelent tanulmány szerzői szerint megfelelő óvintézkedésekkel jelentősen mérsékelni lehetne egy ilyen katasztrófa következményeit. A vulkánok fokozott megfigyelése, a lakosság megfelelő tájékoztatása, valamint akár a magma mozgásának befolyásolására szolgáló módszerek is segíthetnek elkerülni a legsúlyosabb, globális pusztítással járó forgatókönyvet.

A kutatók példaként említették a csendes-óceáni Tonga közelében történt kitörést, amely a modern műszerekkel valaha rögzített legerősebb vulkánkitörés volt.

A számítások szerint azonban átlagosan 625 évente bekövetkezhet egy, a tongainál akár 10–100-szor nagyobb erejű kitörés. Ez kétszer olyan gyakori előfordulást jelent, mint amivel a tudósok korábban számoltak.

A legutóbbi 7-es magnitúdójú kitörés 1815-ben történt Indonéziában. A Tambora vulkán katasztrófája mintegy 100 ezer ember életét követelte, a Föld átlaghőmérséklete pedig körülbelül egy Celsius-fokkal csökkent. A lehűlés következtében világszerte súlyos mezőgazdasági károk keletkeztek, amelyeket éhínség, járványok és erőszakos zavargások követtek. A kutatók szerint egy hasonló esemény napjainkban több ezermilliárdos gazdasági károkat okozhatna.

Éppen ezért kulcsfontosságú lenne annak feltérképezése, hogy hol következhetnek be a következő óriási vulkánkitörések. Az elmúlt 60 ezer évből 97 olyan kitörést azonosítottak, amely a vulkáni robbanásossági index (VEI) alapján a rendkívül nagy erejű kategóriába tartozik, ám ezek közül mindössze néhánynak sikerült pontosan meghatározni a helyszínét.

Mindez arra utal, hogy világszerte akár több tucat olyan rendkívül veszélyes vulkán is lehet, amelynek fenyegetéséről jelenleg szinte semmit sem tudunk.

A tanulmány egyik szerzője, Dr. Lara Mani, a Cambridge-i Egyetem egzisztenciális kockázatokat vizsgáló központjának (Centre for the Study of Existential Risk) kutatója szerint a jégmagmintákból származó adatok különösen aggasztó képet festenek.

A jégmagok vizsgálatából származó, több tízezer évre visszanyúló adatok alapján egy a hathoz az esélye annak, hogy a következő száz évben bekövetkezik egy 7-es magnitúdójú kitörés. Ez gyakorlatilag olyan, mintha kockát dobnánk

– fogalmazott.

A kutató szerint a múltban az ilyen óriási kitörések hirtelen éghajlatváltozást idéztek elő, sőt egész civilizációk összeomlásához is hozzájárultak.

Évente több százmillió dollárt fordítanak az aszteroidák jelentette veszélyek kezelésére, miközben a vulkánkitörésekre való felkészüléshez súlyosan hiányzik mind a nemzetközi finanszírozás, mind az összehangolt fellépés.

Dr. Mani szerint ezen sürgősen változtatni kell, ugyanis a társadalmak jelentősen alábecsülik a vulkánok jelentette veszélyt.

A tongai kitörés vulkanológiai értelemben olyan volt, mintha egy aszteroida éppen csak elkerülte volna a Földet. Ezt komoly figyelmeztetésként kell kezelnünk

– hangsúlyozta.

Hozzátette: „Egyszerűen felelőtlenség, hogy jelenleg ilyen kevés forrást fordítunk az efféle kockázatokra való felkészülésre”.

A tanulmány szerzője, Dr. Mike Cassidy arra figyelmeztetett, hogy napjainkban egy hasonló méretű vulkánkitörés következményei még súlyosabbak lehetnek, mint két évszázaddal ezelőtt.

A legutóbbi 7-es magnitúdójú kitörés 1815-ben történt Indonéziában. Ma már nyolcszor annyian élünk a Földön, a világkereskedelem volumene pedig több mint negyvenszeresére nőtt az akkorihoz képest

– mondta.

 

Cassidy szerint a világot behálózó, összetett gazdasági és kereskedelmi rendszerek miatt az emberiség különösen sebezhetővé vált egy nagy erejű vulkánkitörés következményeivel szemben.

A kutató arra is rámutatott, hogy akár a viszonylag közelmúltban történt kitörések egy részéről sem feltétlenül van tudomásunk. Ennek egyik oka, hogy a tengeri és tavi üledékmagok vizsgálata számos térségben hiányos, különösen az ebből a szempontból kevésbé kutatott Délkelet-Ázsiában.

A vulkánok rendkívül hosszú ideig szunnyadhatnak, ez azonban nem jelenti azt, hogy veszélytelenek. Akár hosszú nyugalmi időszak után is képesek hirtelen, rendkívüli pusztítást okozni

– figyelmeztetett a Daily Star szerint. 

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