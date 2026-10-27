Halott csillagra bukkantak a kutatók, hátborzongató titkokat rejt

A Mark Hollands, a Warwicki Egyetem asztrofizikusa által vezetett kutatócsoport egy zöld csillag lehetséges példáját találta meg a WD J1330+6435 fehér törpében. A kutatók a csillag által kibocsátott fény hullámhosszait elemezték, majd kiszámították, milyen színűnek érzékelné azt az emberi szem közelről.

Zöld csillag törheti meg a kozmosz színszabályait.

Fotó: University of Warwick

Zöld csillag lehet a különös fehér törpe

A legtöbb csillag színét elsősorban a hőmérséklete határozza meg. A forróbb égitestek inkább kékes, a hűvösebbek vöröses fényt bocsátanak ki. Még az a csillag is fehérnek vagy sárgának látszhat, amelynek legerősebb látható sugárzása a spektrum zöld részébe esik, mert más hullámhosszakon is jelentős mennyiségű fényt sugároz.

A fehér törpék azonban rendkívül sűrű csillagmaradványok. Légkörükben az atomok olyan közel kerülhetnek egymáshoz, hogy a megszokottnál jóval szélesebb hullámhossztartományban nyelik el a fényt. Ez teremtheti meg a fehér törpék szokatlan színeit.

A WD J1330+6435 fehér törpe felszíni hőmérséklete mindössze 4240 kelvin.

Légkörében a nátrium az orange-sárga fény széles tartományát nyeli el, míg a kalcium az ibolya színt gyengíti. A fennmaradó fény miatt az égitest chartreuse, vagyis élénk sárgászöld árnyalatúnak tűnhet.

A vizsgált fehér törpék között rózsaszínűnek, lilának, élénkkéknek vagy ciánszínűnek látszó objektumokat is találtak. A 152 közeli fehér törpéből azonban csupán ötnek tért el jelentősen a színe attól, amit kizárólag a hőmérséklete alapján várnának.

A különös árnyalat bolygók egykori jelenlétére is utalhat. A csillag légkörében nátriumot, kalciumot és lítiumot mutattak ki, amelyek sziklás törmelékből származhatnak. A kutatók szerint elképzelhető, hogy a zöld csillag a korábbi bolygórendszerének maradványait nyelte el.