Halottak zsírját ültetik az élőkbe – ezért vállalják sokan az eljárást

A The Guardian magazin márciusi cikkében számolt be egy szokatlan esetről: egy 68 éves, jó fizikai állapotban lévő férfi arra készült, hogy 100 milliliter feldolgozott donorszövetet fecskendeztessen a mellkasa felső részébe. A beavatkozás célja nem a valódi izom tömegének növelése volt, hanem az, hogy a beadott anyaggal kidolgozottabbnak és izmosabbnak tűnjön. A férfit kezelő sebész elmondása szerint több olyan páciense is van, akinél a hagyományos zsírátültetéshez nincs elegendő saját testzsír.

Egyre népszerűbb a zsírátültetés egy bizarr formája, melynek során elhunyt donorok zsírszövetét alkalmazzák (a kép illusztráció)

Fotó: OLIVER BERG / DPA

Zsírátültetés halottak segítségével

A megszokott eljárás során a páciens saját testéből – általában zsírleszívással – nyerik ki a zsírszövetet, majd azt fecskendezik be a kívánt területre, például a mell vagy a fenék térfogatának növelésére. Az alloClae nevű készítmény alkalmazásakor azonban ez a lépés kihagyható, hiszen az orvos előre feldolgozott, elhunyt donoroktól származó anyaggal dolgozik. A Guardiannek nyilatkozó plasztikai sebész, Douglas Steinbrech megjegyezte, hogy a kezelés akár altatás nélkül is elvégezhető.

A szövetbankokból származó zsírszövetet a felhasználás előtt megtisztítják és sterilizálják.

A feldolgozás során lecsökkentik a donor örökítőanyagának (DNS) mennyiségét is, hogy a befogadó szervezet immunrendszere ne indítson ellene felesleges védekező reakciót.

A beavatkozás mindezek ellenére sem tekinthető teljesen kockázatmentesnek.

Alkalmazás fogyás vagy sérülés után

A halottakból származó zsírszövet iránti keresletet a modern fogyókúrás gyógyszerek terjedése is növeli. Jelentős súlyvesztést követően ugyanis a bőr meglazulhat, és a zsír olyan területekről is eltűnhet, ahol korábban esztétikus kontúrt adott. Emellett sérülések vagy műtétek utáni rekonstrukció során is alkalmazzák az eljárást az eredeti testforma helyreállítására.

A kezelés ugyanakkor rendkívül költséges. A Guardian által bemutatott New York-i klinikán

25 milliliter készítményért akár 5000 dollárt is elkérnek.

Így a mellkasformálásra készülő férfinak egyedül az alapanyagért 20 ezer dollárt kellene fizetnie, amiben a felmerülő egyéb orvosi költségek még nincsenek benne.