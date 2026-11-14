Megmagyarázhatatlanul viselkedő objektum jelent meg a Föld közelében

A Hajabusza–2 eredetileg a Ryugu aszteroidát vizsgálta, ahonnan kőzet- és pormintákat hozott a Földre. A mintákat tartalmazó kapszula 2020 decemberében landolt Ausztráliában, az űrszonda viszont nem fejezte be a küldetését. Továbbindult az 1998 KY26 felé, amely jóval kisebb és gyorsabban forgó égitest, mint a Ryugu. Ráadásul furcsa gyorsulását még a szakemberek sem tudják megmagyarázni.
Senki sem érti az 1998 KY26 különös viselkedését
A Hajabusza–2 2031-ben érheti el az apró földközeli objektumot, de a találkozás jóval nehezebb lehet, mint korábban gondolták. Egy 2025-ben megjelent tanulmány szerint az égitest mindössze harmadakkora, mint feltételezték, és a forgása is sokkal gyorsabb a vártnál.
A különbség a szonda korábbi célpontjához képest óriási. A Ryugu csaknem 900 méter átmérőjű, az 1998 KY26 viszont mindössze 11 méter széles, vagyis alig kétszer nagyobb, mint a Hajabusza–2 napelemeinek fesztávolsága. Emellett nagyjából ötpercenként fordul meg a saját tengelye körül. Egy ilyen apró és gyorsan forgó égitest megközelítése nagy kihívást jelentő feladat.
Van azonban egy ennél is szokatlanabb tulajdonsága.
A pályaelemzések szerint az 1998 KY26 olyan gyorsulást mutat, amelyet nem lehet kizárólag a gravitáció hatásával magyarázni.
A változás ráadásul nagyobb annál is, mint amit az úgynevezett Jarkovszkij-hatástól várnának.
A Jarkovszkij-hatás a napsugárzáshoz kapcsolódik, és nagyon kis mértékben képes megváltoztatni egy aszteroida mozgását. Az 1998 KY26 esetében azonban a mért eltérés ennél jóval nagyobb mérvűnek bizonyult.
Felmerült, hogy talán nem is aszteroida
A különös gyorsulás miatt a kutatók korábban azt is felvetették, hogy az objektum esetleg egy úgynevezett sötét üstökös lehet. Ezek az égitestek külsőre inkább aszteroidának látszanak, a mozgásuk azonban bizonyos szempontból az üstökösökére emlékeztet. A kutatók még csak most kezdik részletesebben megismerni ezt az égitesttípust. Azt is vizsgálják, lehetett-e szerepük abban, hogy az élet kialakulásához szükséges anyagok eljussanak a Földre.
A sötét üstökös elmélete azért tűnt vonzónak, mert könnyen megmagyarázhatta volna a furcsa gyorsulást. Ha az égitest felszíne alatt jég rejtőzik, az a felmelegedés hatására gázzá alakulhat. A kiáramló gáz ilyenkor apró lökést ad az objektumnak, és kissé módosítja a pályáját.
Az Icarus szakfolyóiratban megjelent új kutatás szerint azonban éppen ezzel van a probléma. Az 1998 KY26 valószínűleg túl meleg ahhoz, hogy a jég hosszú időn keresztül megmaradjon a felszíne alatt.
Ha valóban üstökös lenne, a jégkészletének már jóval korábban el kellett volna tűnnie.
Leghamarabb 2031-ben kaphatunk magyarázatot a rejtélyre
A kutatók korábbi mérések alapján modellezték az objektum hőmérsékletét. A számítások szerint még a leghidegebb részeinek átlaghőmérséklete is legalább 212 kelvin, vagyis mínusz 61 Celsius-fok. Ahhoz viszont, hogy a felszín alatt hosszú időn át megmaradhasson a jég, nagyjából 145 kelvin, azaz mínusz 128 Celsius-fok alatti hőmérsékletre lenne szükség.
A kutatók szerint az égitest felszínén és belsejében egyaránt túl magas a hőmérséklet ahhoz, hogy az illékony anyagok tartósan fennmaradjanak. A modell alapján a víz túl gyorsan távozna az objektumból, így nem maradhatna számottevő jégkészlet eltemetve a felszín alatt.
Ez alapján az 1998 KY26 inkább az aszteroidák egy olyan csoportjába tartozhat, amelynek tagjai nagyrészt vízmentesek. Csakhogy ezzel a kiinduló probléma továbbra is fennáll: nem tudni, mi okozza az objektum szokatlan gyorsulását.
- A kérdésre várhatóan a Hajabusza–2 ad majd választ. Ha minden a tervek szerint alakul, az űrszonda 2031-ben eléri az 1998 KY26-ot.