Megmagyarázhatatlanul viselkedő objektum jelent meg a Föld közelében

A Hajabusza–2 eredetileg a Ryugu aszteroidát vizsgálta, ahonnan kőzet- és pormintákat hozott a Földre. A mintákat tartalmazó kapszula 2020 decemberében landolt Ausztráliában, az űrszonda viszont nem fejezte be a küldetését. Továbbindult az 1998 KY26 felé, amely jóval kisebb és gyorsabban forgó égitest, mint a Ryugu. Ráadásul furcsa gyorsulását még a szakemberek sem tudják megmagyarázni.

Az 1998 KY26 aszteroida (a két vonal képzeletbeli metszéspontjában látható fénypont) a Subaru Teleszkópra szerelt Hyper Suprime-Cam felvételén. A háttérben látható csillagok elmosódását az okozza, hogy a teleszkóp a felvétel készítése közben az aszteroida mozgását követte

Fotó: NAOJ

Senki sem érti az 1998 KY26 különös viselkedését

A Hajabusza–2 2031-ben érheti el az apró földközeli objektumot, de a találkozás jóval nehezebb lehet, mint korábban gondolták. Egy 2025-ben megjelent tanulmány szerint az égitest mindössze harmadakkora, mint feltételezték, és a forgása is sokkal gyorsabb a vártnál.

A különbség a szonda korábbi célpontjához képest óriási. A Ryugu csaknem 900 méter átmérőjű, az 1998 KY26 viszont mindössze 11 méter széles, vagyis alig kétszer nagyobb, mint a Hajabusza–2 napelemeinek fesztávolsága. Emellett nagyjából ötpercenként fordul meg a saját tengelye körül. Egy ilyen apró és gyorsan forgó égitest megközelítése nagy kihívást jelentő feladat.

Van azonban egy ennél is szokatlanabb tulajdonsága.

A pályaelemzések szerint az 1998 KY26 olyan gyorsulást mutat, amelyet nem lehet kizárólag a gravitáció hatásával magyarázni.

A változás ráadásul nagyobb annál is, mint amit az úgynevezett Jarkovszkij-hatástól várnának.

A Jarkovszkij-hatás a napsugárzáshoz kapcsolódik, és nagyon kis mértékben képes megváltoztatni egy aszteroida mozgását. Az 1998 KY26 esetében azonban a mért eltérés ennél jóval nagyobb mérvűnek bizonyult.

Felmerült, hogy talán nem is aszteroida

A különös gyorsulás miatt a kutatók korábban azt is felvetették, hogy az objektum esetleg egy úgynevezett sötét üstökös lehet. Ezek az égitestek külsőre inkább aszteroidának látszanak, a mozgásuk azonban bizonyos szempontból az üstökösökére emlékeztet. A kutatók még csak most kezdik részletesebben megismerni ezt az égitesttípust. Azt is vizsgálják, lehetett-e szerepük abban, hogy az élet kialakulásához szükséges anyagok eljussanak a Földre.