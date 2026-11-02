Nagyobb lehet az Alzheimer-kór kockázata ennél a betegségnél

A Curtin Egyetem kutatói 40 korábbi tanulmány eredményeit hasonlították össze. A 2-es típusú cukorbetegséggel élők körében nemcsak az Alzheimer-kór kockázatát vizsgálták, hanem azt is, milyen gyakran jelennek meg új esetek.

A 2-es típusú cukorbetegség növeli az Alzheimer-kór kockázatát

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

A 2-es típusú cukorbetegség növelheti az Alzheimer-kór kockázatát

Az elemzés egyik legfontosabb következtetése, hogy a 2-es típusú cukorbetegeknél 53 százalékkal magasabb korrigált relatív kockázatot mértek, mint azoknál, akik nem szenvedtek ebben a betegségben. Emmanuel Adewuyi, a tanulmány egyik szerzője szerint az eredmények azért fontosak, mert pontosabb képet adnak a két betegség kapcsolatáról. A korábbi áttekintések gyakran többféle cukorbetegséget vagy demenciatípust vizsgáltak együtt. A mostani kutatás ezzel szemben kifejezetten a 2-es típusú cukorbetegségre és az Alzheimer-kórra koncentrált.

Mit jelent valójában az 53 százalékos kockázatnövekedés?

A kutatók hangsúlyozzák, hogy a relatív kockázat két csoport közötti különbséget mutat, és nem azt jelenti, hogy a 2-es típusú cukorbetegek 53 százalékánál Alzheimer-kór alakul ki.

Az új esetek tényleges gyakoriságáról az incidencia ad képet: az elemzés szerint évente 1000 cukorbetegből átlagosan 4,7 embernél jelentkezhet az Alzheimer-kór.

A szisztematikus áttekintés és metaanalízis az Alzheimer’s Research & Therapy folyóiratban jelent meg.