Szigorú diéta és rendszeres testmozgás kombinációjával jelentős eredményeket értek el a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében. Egy Angliában és Kanadában végzett kutatás során a 24 hetes életmódprogramban részt vevő betegek több mint felénél sikerült elérni, hogy vércukorszintjük gyógyszeres kezelés nélkül is a cukorbetegség diagnosztikai határértéke alatt maradjon.

Vércukormérés a 2-es típusú cukorbetegség jeleinek megjelenése miatt (illusztráció) Fotó: 1234RF

A jelenséget diabéteszremissziónak nevezik, ami nem jelent végleges gyógyulást, azonban a betegek legalább átmenetileg vércukorszint-csökkentő gyógyszerek nélkül élhetnek.

Hogyan szorítható vissza a 2-es típusú cukorbetegség?

A vizsgálatba összesen 96 – 18 és 45 év – közötti felnőttet vontak be. Mindannyian elhízással és legfeljebb hat éve diagnosztizált 2-es típusú cukorbetegséggel éltek, de korábban egyikük sem kapott inzulint. A résztvevőket véletlenszerűen két csoportba osztották. Míg 46 beteg a megszokott orvosi ellátásban részesült, addig 50 résztvevő egy két szakaszból álló életmódprogramot követett.

Az első 12 hétben napi 800–900 kalóriára csökkentették az energiabevitelt. Az első két hétben kizárólag étkezést helyettesítő készítményeket fogyasztottak. A harmadik héttől már naponta egy saját maguk összeállított étkezés is megengedett volt. Ekkor kezdődtek a szakemberek által felügyelt erősítő és állóképességi edzések is.

A 13. és a 24. hét között fokozatosan áttértek a kiegyensúlyozott étrendre, a cél ekkor már az elért testsúly megtartása volt. A rendszeres edzéseket önállóan folytatták.

Milyen eredményeket hozott a diéta és a rendszeres edzés?

A kutatók akkor tekintették sikeresnek a remissziót, ha a résztvevők átlagos vércukorszintjét jelző HbA1c-érték 6,5 százalék alá csökkent, és legalább 12 hétig nem szedtek vércukorszint-csökkentő gyógyszereket.

A 24 hetes vizsgálat végére jelentős különbségek alakultak ki a két csoport között:

Az életmódprogramot követők 54 százaléka ért el remissziót, szemben a kontrollcsoport 4 százalékával.

Átlagosan 7,5 kilogrammal többet fogytak.

Zsírtömegük 6,5 kilogrammal nagyobb mértékben csökkent.

Testsúlyukhoz viszonyított állóképességük 10,3 százalékkal javult.

A kéz szorítóereje a kontrollcsoporthoz képest 7,6 százalékkal javult.

A kutatók különösen figyelemre méltónak tartják, hogy a jelentős fogyás ellenére a résztvevők nagyrészt megőrizték izomtömegüket. A szigorú diéta ugyanis gyakran izomvesztéssel is jár, ami különösen problémás lehet a cukorbetegeknél, mivel a betegség önmagában is ronthatja az izmok működését.

Az izmokban és az izmok között felhalmozódott zsír mennyisége szintén csökkent. Ezek a zsírlerakódások ronthatják az izmok minőségét és az inzulin hatását.

A kutatás eredményei azért is biztatók, mert a fiatalabb korban kialakuló cukorbetegség gyakran súlyosabb lefolyású, és nagyobb a szövődmények kialakulásának kockázata. A rendkívül alacsony kalóriabevitellel járó programot ugyanakkor nem ajánlott orvosi felügyelet nélkül elkezdeni.

Cikkünk a Fitbook.de írása alapján készült.