Riasztóan terjed egy májbetegség – a 2-es típusú cukorbetegséggel élők háromszor nagyobb arányban érintettek

Az elmúlt tíz évben ötszörösére emelkedett a 2-es típusú cukorbetegséggel és az elhízással összefüggésbe hozható egyik májbetegség diagnosztizált eseteinek száma – derült ki egy új kutatásból.
- Ötszörösére emelkedett a diagnosztizált MASLD-esetek aránya 2012 és 2022 között az Egyesült Királyságban.
- A betegség során zsír halmozódik fel a májban, és különösen veszélyeztetettek lehetnek az elhízással vagy 2-es típusú cukorbetegséggel élők.
- A tünetek között szerepelhet a tartós fáradtság, a rossz közérzet és a hasi fájdalom.
- A kutatás csaknem 12 millió ember egészségügyi adatait vizsgálta, 2022-ben pedig már több mint 283 ezer embernél tartottak nyilván MASLD-diagnózist.
- A szakemberek szerint sok eset továbbra is felismeretlen maradhat, ezért a veszélyeztetett csoportok célzott szűrését sürgetik.
2-es típusú cukorbetegség: ötszörösére nőtt a kapcsolódó májbetegség diagnosztizált eseteinek aránya
A metabolikus diszfunkcióval összefüggő zsírmájbetegség (MASLD), korábbi nevén nem alkoholos zsírmájbetegség akkor alakul ki, amikor túlzott mennyiségű zsír halmozódik fel a májban. A kutatók szerint bár egyre nagyobb figyelem irányul erre a krónikus betegségre, továbbra is jelentős azoknak az eseteknek a száma, amelyek diagnózis nélkül maradnak.
A MASLD kialakulásának kockázata nagyobb a túlsúlyos, keveset mozgó, 2-es típusú cukorbetegségben vagy magas vérnyomásban szenvedő embereknél, valamint az 50 év felettieknél. A betegség tünetei közé tartozhat az állandó fáradtság, az általános rossz közérzet és a hasi fájdalom.
A londoni Queen Mary Egyetem és a Glasgow-i Egyetem kutatói csaknem 12 millió brit páciens háziorvosi adatait vizsgálták a 2003 és 2022 közötti időszakból. Eredményeik szerint 2003-ban a felnőttek mindössze 0,02 százalékánál szerepelt MASLD-diagnózis, ami mintegy 1300 embert jelentett. 2012-re ez az arány 0,5 százalékra, vagyis körülbelül 60 ezer emberre emelkedett.
2022-re azonban drámai mértékben, 2,4 százalékra emelkedett ez az arány, ami 283 762 diagnosztizált beteget jelentett. A MASLD újonnan felismert eseteinek száma 2012 és 2022 között megduplázódott, a betegséggel diagnosztizált emberek körében pedig háromszor nagyobb valószínűséggel fordult elő 2-es típusú cukorbetegség.
A kutatók azt is megállapították, hogy a dél-ázsiai származású emberek aránya az átlagosnál magasabb volt a MASLD-diagnózissal rendelkezők körében. Ennek ellenére náluk végezték el a legritkábban azt az állapotfelmérést, amellyel megbecsülhető a máj hegesedésének mértéke, noha körükben a 2-es típusú cukorbetegség is gyakoribb volt.
A kutatók szerint „további előrelépésekre van szükség ahhoz, hogy e betegség esetében elérjük a kitűzött népegészségügyi célokat”.
Hozzátették:
Ugyanilyen sürgető további kutatások elvégzése annak feltárására és csökkentésére, hogy milyen tényezők mélyíthetik tovább a különböző etnikai csoportok közötti egészségügyi egyenlőtlenségeket, különösen most, amikor egyre több, kifejezetten erre a betegségre alkalmazható gyógyszer válik elérhetővé.
A kutatócsoport szerint az előrehaladott májfibrózis felismerésében fontos szerepet játszhatnak azok a vérvizsgálatok, amelyek segítségével az orvosok megbecsülhetik a máj hegesedésének mértékét.
A tanulmány arra is rámutatott, hogy az Egyesült Királyságban jelentős „diagnosztikai rés” áll fenn: az európai előfordulási adatok alapján ugyanis a MASLD ténylegesen érintett betegeinek száma jóval magasabb lehet annál, mint ahány esetet jelenleg diagnosztizálnak.
A kutatók így fogalmaztak: „A jelenlegi adatok azt mutatják, hogy bár az Egyesült Királyságban a diagnosztizált esetek aránya jelentősen, 2,42 százalékra emelkedett, a várható előfordulási arányhoz képest továbbra is jelentős a diagnosztikai rés.”
A szakemberek szerint ennek csökkentéséhez célzottan kellene szűrni a veszélyeztetett csoportokat.
Azonosítani kell a fokozott kockázatnak kitett embereket, például a 2-es típusú cukorbetegséggel és elhízással élőket, és körükben aktívan fel kell kutatni a még fel nem ismert eseteket
– hangsúlyozták.
Becslések szerint az Egyesült Királyságban csaknem hatmillió ember él cukorbetegséggel, közülük közel 1,3 millióan úgy lehetnek 2-es típusú cukorbetegek, hogy még nem diagnosztizálták náluk a betegséget. A brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) legfrissebb adatai szerint 2024-ben a 16 éves vagy annál idősebb felnőttek 30 százaléka elhízottnak számított – írja cikkében a Mirror.