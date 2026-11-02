Riasztóan terjed egy májbetegség – a 2-es típusú cukorbetegséggel élők háromszor nagyobb arányban érintettek

Az elmúlt tíz évben ötszörösére emelkedett a 2-es típusú cukorbetegséggel és az elhízással összefüggésbe hozható egyik májbetegség diagnosztizált eseteinek száma – derült ki egy új kutatásból.

2-es típusú cukorbetegség: ötszörösére nőtt a kapcsolódó májbetegség diagnosztizált eseteinek aránya

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Ötszörösére emelkedett a diagnosztizált MASLD-esetek aránya 2012 és 2022 között az Egyesült Királyságban.

A betegség során zsír halmozódik fel a májban, és különösen veszélyeztetettek lehetnek az elhízással vagy 2-es típusú cukorbetegséggel élők.

A tünetek között szerepelhet a tartós fáradtság, a rossz közérzet és a hasi fájdalom.

A kutatás csaknem 12 millió ember egészségügyi adatait vizsgálta, 2022-ben pedig már több mint 283 ezer embernél tartottak nyilván MASLD-diagnózist.

A szakemberek szerint sok eset továbbra is felismeretlen maradhat, ezért a veszélyeztetett csoportok célzott szűrését sürgetik.

2-es típusú cukorbetegség: ötszörösére nőtt a kapcsolódó májbetegség diagnosztizált eseteinek aránya

A metabolikus diszfunkcióval összefüggő zsírmájbetegség (MASLD), korábbi nevén nem alkoholos zsírmájbetegség akkor alakul ki, amikor túlzott mennyiségű zsír halmozódik fel a májban. A kutatók szerint bár egyre nagyobb figyelem irányul erre a krónikus betegségre, továbbra is jelentős azoknak az eseteknek a száma, amelyek diagnózis nélkül maradnak.

A MASLD kialakulásának kockázata nagyobb a túlsúlyos, keveset mozgó, 2-es típusú cukorbetegségben vagy magas vérnyomásban szenvedő embereknél, valamint az 50 év felettieknél. A betegség tünetei közé tartozhat az állandó fáradtság, az általános rossz közérzet és a hasi fájdalom.

A londoni Queen Mary Egyetem és a Glasgow-i Egyetem kutatói csaknem 12 millió brit páciens háziorvosi adatait vizsgálták a 2003 és 2022 közötti időszakból. Eredményeik szerint 2003-ban a felnőttek mindössze 0,02 százalékánál szerepelt MASLD-diagnózis, ami mintegy 1300 embert jelentett. 2012-re ez az arány 0,5 százalékra, vagyis körülbelül 60 ezer emberre emelkedett.

2022-re azonban drámai mértékben, 2,4 százalékra emelkedett ez az arány, ami 283 762 diagnosztizált beteget jelentett. A MASLD újonnan felismert eseteinek száma 2012 és 2022 között megduplázódott, a betegséggel diagnosztizált emberek körében pedig háromszor nagyobb valószínűséggel fordult elő 2-es típusú cukorbetegség.