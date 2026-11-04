Mi történne a Földön, ha egy kisbolygó eltalálná a Holdat?

A 2024 YR4 aszteroidát 2024. december 27-én fedezték fel. A csillagászok kezdetben attól tartottak, hogy az égitest 2032-ben eltalálhatja a Földet. A későbbi megfigyelések azonban jelentősen csökkentették ennek valószínűségét, a Holdba csapódás lehetősége ugyanakkor minimálisan ugyan, de továbbra is fennáll.

A 2024 YR4 kisbolygó 2032-ben közelíti meg veszélyesen a Holdat

Fotó: PATRICK PLEUL / DPA

Mi történne, ha a 2024 YR4 aszteroida a Holdba csapódna?

Paul Wiegert, a Nyugat-Ontariói Egyetem fizikaprofesszora kutatócsoportjával együtt megvizsgálta, milyen következményekkel járhatna egy ilyen ütközés. Számításaik szerint a becsapódás során 6,5 megatonna TNT felrobbanásával egyenértékű energia szabadulna fel, és körülbelül egy kilométer átmérőjű kráter keletkezne a Hold felszínén.

Statisztikai szempontból ez lehetne az elmúlt mintegy 5000 év legnagyobb holdi becsapódása.

Az ütközés hatalmas mennyiségű, 100 millió kilogrammnyi kőzettörmeléket repítene nagy sebességgel a világűrbe. Egy ekkora becsapódás ugyanakkor nem változtatná meg a Hold Föld körüli pályáját.

Mit látnánk a Földről a becsapódáskor?

Ha az aszteroida a Hold felénk néző oldalát találná el, a becsapódás a Földről is megfigyelhető lenne. Wiegert szerint az ütközés pillanatában rövid, erős fényfelvillanás keletkezne, amelyet porfelhő megjelenése követne. A felkavarodó por néhány perc alatt szétoszlana.

Magát a becsapódást azonban nehéz lenne megfigyelni. A keletkező porfelhő és az egy kilométer átmérőjű kráter ugyanis olyan kicsi lenne, hogy a Földről csak nehezen lehetne tisztán látni őket.

A Hold körül keringő űreszközök sokkal jobb rálátást biztosítanának az eseményre.

Egy esetleges becsapódásnak ugyanakkor egy másik, jóval látványosabb következménye is lehetne. A Holdból kirepülő törmelék egy része a Föld légkörébe jutna, és meteorrajt idézne elő. Egyes nagyobb kőzetdarabok akár a felszínt is elérhetnék.

A műholdakat is veszélyeztethetné a holdi törmelék

Bár a meteorraj kétségtelenül látványos jelenség lenne, a Holdból kirepülő törmelék komoly veszélyt jelentene a Föld körül keringő műholdakra. Számítások szerint a műholdakat rövid idő alatt annyi apró, 0,1–10 milliméteres törmelékdarab találná el, mint máskor több év vagy akár egy évtized alatt. A veszélyes méretű részecskék áramlása átmenetileg a szokásos érték 10–1000-szeresére nőne, ami nemcsak az űreszközöket, hanem az űrhajósokat is veszélyeztetné. A törmelék a tervezett Lunar Gateway holdi űrállomás működésére is hatással lenne. Emellett a Hold felszínére visszahulló kőzetdarabok a felszíni tevékenységeket is akadályoznák. A kutatók ezért arra figyelmeztetnek, hogy a bolygóvédelmi tervezésnek nemcsak a Föld közvetlen környezetére, hanem a Föld és a Hold közötti térségre is ki kell terjednie.