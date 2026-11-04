Mi történne a Földön, ha egy kisbolygó eltalálná a Holdat?

A 2024 YR4 aszteroidát 2024. december 27-én fedezték fel. A csillagászok kezdetben attól tartottak, hogy az égitest 2032-ben eltalálhatja a Földet. A későbbi megfigyelések azonban jelentősen csökkentették ennek valószínűségét, a Holdba csapódás lehetősége ugyanakkor minimálisan ugyan, de továbbra is fennáll.
Mi történne, ha a 2024 YR4 aszteroida a Holdba csapódna?
Paul Wiegert, a Nyugat-Ontariói Egyetem fizikaprofesszora kutatócsoportjával együtt megvizsgálta, milyen következményekkel járhatna egy ilyen ütközés. Számításaik szerint a becsapódás során 6,5 megatonna TNT felrobbanásával egyenértékű energia szabadulna fel, és körülbelül egy kilométer átmérőjű kráter keletkezne a Hold felszínén.
Statisztikai szempontból ez lehetne az elmúlt mintegy 5000 év legnagyobb holdi becsapódása.
Az ütközés hatalmas mennyiségű, 100 millió kilogrammnyi kőzettörmeléket repítene nagy sebességgel a világűrbe. Egy ekkora becsapódás ugyanakkor nem változtatná meg a Hold Föld körüli pályáját.
Mit látnánk a Földről a becsapódáskor?
Ha az aszteroida a Hold felénk néző oldalát találná el, a becsapódás a Földről is megfigyelhető lenne. Wiegert szerint az ütközés pillanatában rövid, erős fényfelvillanás keletkezne, amelyet porfelhő megjelenése követne. A felkavarodó por néhány perc alatt szétoszlana.
Magát a becsapódást azonban nehéz lenne megfigyelni. A keletkező porfelhő és az egy kilométer átmérőjű kráter ugyanis olyan kicsi lenne, hogy a Földről csak nehezen lehetne tisztán látni őket.
A Hold körül keringő űreszközök sokkal jobb rálátást biztosítanának az eseményre.
Egy esetleges becsapódásnak ugyanakkor egy másik, jóval látványosabb következménye is lehetne. A Holdból kirepülő törmelék egy része a Föld légkörébe jutna, és meteorrajt idézne elő. Egyes nagyobb kőzetdarabok akár a felszínt is elérhetnék.
A műholdakat is veszélyeztethetné a holdi törmelék
Bár a meteorraj kétségtelenül látványos jelenség lenne, a Holdból kirepülő törmelék komoly veszélyt jelentene a Föld körül keringő műholdakra. Számítások szerint a műholdakat rövid idő alatt annyi apró, 0,1–10 milliméteres törmelékdarab találná el, mint máskor több év vagy akár egy évtized alatt. A veszélyes méretű részecskék áramlása átmenetileg a szokásos érték 10–1000-szeresére nőne, ami nemcsak az űreszközöket, hanem az űrhajósokat is veszélyeztetné. A törmelék a tervezett Lunar Gateway holdi űrállomás működésére is hatással lenne. Emellett a Hold felszínére visszahulló kőzetdarabok a felszíni tevékenységeket is akadályoznák. A kutatók ezért arra figyelmeztetnek, hogy a bolygóvédelmi tervezésnek nemcsak a Föld közvetlen környezetére, hanem a Föld és a Hold közötti térségre is ki kell terjednie.
Mikor derülhet ki, hogy valóban bekövetkezik-e az ütközés?
A Holdba csapódás esélye továbbra is alacsony, így egyáltalán nem biztos, hogy 2032-ben bekövetkezik az ütközés. Maga a James Webb űrteleszkóp 2026-os friss megfigyelései tovább csökkentették az esemény bekövetkezésének valószínűségét. A NASA várakozásai szerint 2028-ban nyílhat újabb lehetőség a részletesebb megfigyelésekre, amikor az aszteroida Nap körüli pályáján ismét a Föld közelébe kerül.
- Az újabb adatok segíthetnek pontosabban meghatározni az égitest pályáját, és megállapítani, mekkora eséllyel következhet be a holdi becsapódás.