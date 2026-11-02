Több mint hat percre sötétségbe borul a világ egy része

A NASA szerint a 2027-es napfogyatkozás teljes fázisát Dél-Spanyolország, Észak-Afrika és az Arab-félsziget egyes területeiről lehet majd megfigyelni. Európa nagy részén, így Magyarországon is csak a Nap egy részét fedi el a Hold. A látvány azonban itthon sem lesz mindenhol egyforma: délen és délnyugaton a napkorong nagyobb része kerül takarásba, mint az északkeleti országrészben.

Teljes napfogyatkozás Spanyolország északnyugati részéről 2026. augusztus 12-én. A 2027-es napfogyatkozás szintén teljes lesz az ország déli területein

Fotó: MANUEL BALLES / NurPhoto

Mikor látható majd a 2027-es napfogyatkozás Magyarországon?

A 2027 Eclipse Map adatai szerint Budapesten délelőtt 10 óra 17 perc körül kezdődik a fogyatkozás. A takarás 11 óra 21 perc körül lesz a legnagyobb: ekkor a Hold a napkorong területének mintegy 47,5 százalékát elfedi. A jelenség 12 óra 27 perc körül ér véget, így összesen nagyjából két óra tíz percig tart.

Pécsett és Szegeden a napkorong több mint fele eltűnik majd a Hold mögött. Pécsett a legnagyobb takarás megközelíti az 53,4 százalékot, Szegeden pedig az 51 százalékot. Győrben 48, Debrecenben 45,1, Miskolcon pedig 43,9 százalék körüli lesz ez az arány.

Egyiptomban több mint hat percig tart a teljes fázis

A teljes fogyatkozás Egyiptomban tart majd a legtovább. A NASA számításai szerint

a legkedvezőbb helyen körülbelül 6 perc 23 másodpercre tűnik el a Nap fényes korongja a Hold mögött.

A teljes árnyék sávja ebben a térségben mintegy 258 kilométer széles lesz.

A teljes fogyatkozás sávja Dél-Spanyolország mellett Marokkó, Algéria, Tunézia, Líbia és Egyiptom egyes területeit is érinti, majd Szaúd-Arábián és Jemenen halad át. Aki a teljes takarást szeretné látni, annak ezen a sávon belül kell megfigyelőhelyet keresnie. A sávon kívül már csak részleges fogyatkozás látszik.

Miért teljes a fogyatkozás az egyik helyen, és részleges a másikon?

Napfogyatkozáskor a Hold a Nap és a Föld közé kerül, és árnyékot vet bolygónk felszínére. A teljes árnyék sávjából nézve a Hold az egész napkorongot eltakarja. A környező területeken, a félárnyékban azonban a Nap egy része továbbra is látható marad. Ezért figyelhetjük meg ugyanazt az eseményt másként a Föld különböző pontjairól. A teljes takarás idején az ég úgy elsötétül, mintha hajnal vagy alkonyat lenne. Derült időben előtűnik a napkorona, vagyis a Nap külső légköre is, amelynek fényét máskor elnyomja a napkorong ragyogása.