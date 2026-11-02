Több mint hat percre sötétségbe borul a világ egy része

A NASA szerint a 2027-es napfogyatkozás teljes fázisát Dél-Spanyolország, Észak-Afrika és az Arab-félsziget egyes területeiről lehet majd megfigyelni. Európa nagy részén, így Magyarországon is csak a Nap egy részét fedi el a Hold. A látvány azonban itthon sem lesz mindenhol egyforma: délen és délnyugaton a napkorong nagyobb része kerül takarásba, mint az északkeleti országrészben.
Mikor látható majd a 2027-es napfogyatkozás Magyarországon?
A 2027 Eclipse Map adatai szerint Budapesten délelőtt 10 óra 17 perc körül kezdődik a fogyatkozás. A takarás 11 óra 21 perc körül lesz a legnagyobb: ekkor a Hold a napkorong területének mintegy 47,5 százalékát elfedi. A jelenség 12 óra 27 perc körül ér véget, így összesen nagyjából két óra tíz percig tart.
Pécsett és Szegeden a napkorong több mint fele eltűnik majd a Hold mögött. Pécsett a legnagyobb takarás megközelíti az 53,4 százalékot, Szegeden pedig az 51 százalékot. Győrben 48, Debrecenben 45,1, Miskolcon pedig 43,9 százalék körüli lesz ez az arány.
Egyiptomban több mint hat percig tart a teljes fázis
A teljes fogyatkozás Egyiptomban tart majd a legtovább. A NASA számításai szerint
a legkedvezőbb helyen körülbelül 6 perc 23 másodpercre tűnik el a Nap fényes korongja a Hold mögött.
- A teljes árnyék sávja ebben a térségben mintegy 258 kilométer széles lesz.
A teljes fogyatkozás sávja Dél-Spanyolország mellett Marokkó, Algéria, Tunézia, Líbia és Egyiptom egyes területeit is érinti, majd Szaúd-Arábián és Jemenen halad át. Aki a teljes takarást szeretné látni, annak ezen a sávon belül kell megfigyelőhelyet keresnie. A sávon kívül már csak részleges fogyatkozás látszik.
Miért teljes a fogyatkozás az egyik helyen, és részleges a másikon?
Napfogyatkozáskor a Hold a Nap és a Föld közé kerül, és árnyékot vet bolygónk felszínére. A teljes árnyék sávjából nézve a Hold az egész napkorongot eltakarja. A környező területeken, a félárnyékban azonban a Nap egy része továbbra is látható marad. Ezért figyelhetjük meg ugyanazt az eseményt másként a Föld különböző pontjairól. A teljes takarás idején az ég úgy elsötétül, mintha hajnal vagy alkonyat lenne. Derült időben előtűnik a napkorona, vagyis a Nap külső légköre is, amelynek fényét máskor elnyomja a napkorong ragyogása.
A sima napszemüveg nem elegendő a megfigyeléshez
A Magyarországról is látható fogyatkozás egyetlen szakaszában sem szabad megfelelő szemvédelem nélkül közvetlenül a Napba nézni. A hagyományos napszemüveg még akkor sem nyújt megfelelő védelmet, ha nagyon sötét a lencséje.
A megfigyeléshez sérülésmentes, az ISO 12312-2 szabványnak megfelelő napfogyatkozás-néző szemüveget vagy kézi napszűrőt kell használni!
Távcső, binokulár vagy fényképezőgép használatakor különösen körültekintőnek kell lenni. Ezekhez az eszközökhöz megfelelő napszűrőre van szükség, amelyet az optika Nap felőli végére kell rögzíteni. A napfogyatkozás-néző szemüveg önmagában nem teszi biztonságossá a szűrő nélküli távcső használatát. Az összegyűjtött napfény ugyanis károsíthatja a szemüveg szűrőjét, és súlyos szemsérülést okozhat.
A fogyatkozást egyszerű lyukkamerával is követhetjük. Az apró nyíláson áthaladó napfény világos felületre vetíti a Nap képét, amelyen megfigyelhetjük a takarás változását. Ennél a módszernél háttal kell állni a Napnak, és kizárólag a kivetített képet szabad nézni! A nyíláson át sem szabad a Napba tekinteni!
A több mint hat perc nem az egész jelenség hosszát jelenti, hanem csak azt az időszakot, amikor a Hold teljesen eltakarja a Nap fényes korongját. Előtte és utána ezeken a helyeken is részleges fogyatkozás figyelhető meg.