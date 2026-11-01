Váratlan felfedezést tettek a kutatók az A-vitaminról: megdőlt egy 30 éves elmélet

A Johns Hopkins Egyetem kutatói meglepő felfedezést tettek az emberi látás fejlődésével kapcsolatban. Az A-vitamin egyik származéka és a pajzsmirigyhormonok együttesen fontos szerepet játszhatnak az éles látás kialakulásában, ami egy harmincéves tudományos elméletet is megkérdőjelezhet.

A-vitamin: megoldhatták az éles látás egyik legnagyobb rejtélyét.

Az A-vitaminból képződő retinsav a korábban feltételezettnél összetettebb szerepet játszhat a szem fejlődésében. A Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban megjelent tanulmány szerint a retinsav és a pajzsmirigyhormonok együttműködése hozzájárul a retina azon területének kialakulásához, amely a legélesebb központi látásért felelős.

Az A-vitamin szerepe az éles látás kialakulásában

A kutatók a retina központjában található apró területet, a foveolát vizsgálták, amely nélkülözhetetlen az olvasáshoz, az arcfelismeréshez és a finom részletek megkülönböztetéséhez.

A vizsgálat középpontjában a színlátásért felelős csapok álltak. Ezeknek három fő típusa van, amelyek a kék, a zöld, illetve a vörös fényre a legérzékenyebbek. A foveolában azonban kizárólag vörös és zöld csapok találhatók, kékek nem.

A tudósokat régóta foglalkoztatja, hogyan alakul ki ez a sajátos elrendeződés. Ennek megértéséhez laboratóriumban tenyésztett, emberi retinaszöveteket, úgynevezett organoidokat használtak, amelyek segítségével hónapokon át követhették a sejtek fejlődését.

Meglepő átalakulást figyeltek meg

A kutatók megállapították, hogy a magzati fejlődés 10–12. hetében még kis számban kék fényre érzékeny csapok is jelen vannak a retina központjában. A 14. hétre azonban ezek a sejtek látszólag vörös és zöld fényre érzékeny csapokká alakulnak át.

A folyamatban két tényező játszhat meghatározó szerepet. Az A-vitaminból képződő retinsav lebomlása korlátozza a kék csapok kialakulását, míg a pajzsmirigyhormonok elősegíthetik a megmaradt sejtek átalakulását.

A felfedezés egy mintegy harmincéves tudományos elképzelést kérdőjelez meg. Korábban ugyanis úgy vélték, hogy a kék csapok egyszerűen elvándorolnak a retina központjából, miközben sejttípusuk változatlan marad.

Az új eredmények ezzel szemben arra utalnak, hogy egyes sejtek fejlődésük során megváltoztathatják a típusukat. A kutatók ugyanakkor nem zárták ki teljesen a sejtek vándorlásának lehetőségét.