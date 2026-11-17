A kínai Tienkung űrállomáson dolgozó tudósok egy atomfelhőt mindössze 9,7 pikokelvinre hűtöttek le, ami a valaha mért legalacsonyabb hőmérséklet. A rekorddöntő kísérlet az állomás mikrogravitációs környezetét használta ki, lehetővé téve a kutatók számára, hogy az abszolút nulla fokhoz közelebbi hőmérsékleten vizsgálják az anyagot, mint valaha.

Rekordot döntöttek a kínai űrállomáson a kutatók: minden eddiginél közelebb kerültek az abszolút nulla fokhoz. Fotó: ADRIAN MANN / StockTrek Images via AFP

Az atomokat mindössze 9,7 billiomod fokkal az abszolút nulla fok fölé hűtötték, ami körülbelül 280 milliárdszor hidegebb, mint az univerzum átlaghőmérséklete. Ez a teljesítmény megdönti a korábbi, 38 pikokelvines rekordot, amelyet egy 2021-es földi mikrogravitációs kísérletben értek el.

Minden eddiginél közelebb kerültek a kutatók az abszolút nulla fokhoz

A kutatók szerint az áttörés új távlatokat nyit a kvantumfizika legfurcsább törvényeinek megértésében.

Ez a rekord alacsony hőmérséklet új generációs kísérleteket ösztönözhet a kvantumszimulációban és az űrben végzett precíziós mérésekben

- írta a Pekingi Egyetem és a Kínai Tudományos Akadémia csapata a Science folyóiratban.

A kísérletet a kínai űrállomás Mengtian laboratóriumi moduljában található Hidegatom-fizikai kísérleti egység segítségével végezték. Az űr súlytalan környezete kulcsfontosságú volt, mivel a Földön a gravitáció megnehezíti az ultrahideg atomok hosszú ideig tartó stabilitásának megőrzését.

A létesítményben a tudósok körülbelül 20 000 rubídiumatomot csapdába ejtettek, és addig hűtötték őket, amíg egy egzotikus halmazállapotot, az úgynevezett Bose-Einstein-kondenzátumot nem képeztek.

Hogy a hőmérsékletet még alacsonyabbra szorítsák a csapat az atomokat egy lézerfényből készült csapdába helyezte, és gondosan ellenőrzött körülmények között hagyta, hogy táguljanak.

A kutatók hét másodpercig tudták megfigyelni az atomok fagyos felhőjét, miközben szabadon tágult. Bár a hőmérsékleteket szinte lehetetlen felfogni, technikailag még mindig az abszolút nulla fok felett vannak, amely az az elméleti pont, ahol minden atommozgás megszűnik.