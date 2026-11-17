A kínai Tienkung űrállomáson dolgozó tudósok egy atomfelhőt mindössze 9,7 pikokelvinre hűtöttek le, ami a valaha mért legalacsonyabb hőmérséklet. A rekorddöntő kísérlet az állomás mikrogravitációs környezetét használta ki, lehetővé téve a kutatók számára, hogy az abszolút nulla fokhoz közelebbi hőmérsékleten vizsgálják az anyagot, mint valaha.
Az atomokat mindössze 9,7 billiomod fokkal az abszolút nulla fok fölé hűtötték, ami körülbelül 280 milliárdszor hidegebb, mint az univerzum átlaghőmérséklete. Ez a teljesítmény megdönti a korábbi, 38 pikokelvines rekordot, amelyet egy 2021-es földi mikrogravitációs kísérletben értek el.
Minden eddiginél közelebb kerültek a kutatók az abszolút nulla fokhoz
A kutatók szerint az áttörés új távlatokat nyit a kvantumfizika legfurcsább törvényeinek megértésében.
Ez a rekord alacsony hőmérséklet új generációs kísérleteket ösztönözhet a kvantumszimulációban és az űrben végzett precíziós mérésekben
- írta a Pekingi Egyetem és a Kínai Tudományos Akadémia csapata a Science folyóiratban.
A kísérletet a kínai űrállomás Mengtian laboratóriumi moduljában található Hidegatom-fizikai kísérleti egység segítségével végezték. Az űr súlytalan környezete kulcsfontosságú volt, mivel a Földön a gravitáció megnehezíti az ultrahideg atomok hosszú ideig tartó stabilitásának megőrzését.
A létesítményben a tudósok körülbelül 20 000 rubídiumatomot csapdába ejtettek, és addig hűtötték őket, amíg egy egzotikus halmazállapotot, az úgynevezett Bose-Einstein-kondenzátumot nem képeztek.
Hogy a hőmérsékletet még alacsonyabbra szorítsák a csapat az atomokat egy lézerfényből készült csapdába helyezte, és gondosan ellenőrzött körülmények között hagyta, hogy táguljanak.
A kutatók hét másodpercig tudták megfigyelni az atomok fagyos felhőjét, miközben szabadon tágult. Bár a hőmérsékleteket szinte lehetetlen felfogni, technikailag még mindig az abszolút nulla fok felett vannak, amely az az elméleti pont, ahol minden atommozgás megszűnik.
A tudósok évtizedek óta egyre alacsonyabb hőmérsékleteket keresnek, mivel az ultrahideg atomok ideális laboratóriumot biztosítanak az alapvető fizika teszteléséhez. Az ilyen hőmérsékleteken végzett kísérletek segíthetnek olyan rejtélyes kvantumállapotok feltárásában, amelyeket hétköznapi körülmények között nem lehet tanulmányozni.
A munka utat nyithat egy új generációs, ultraérzékeny atominterferométerek előtt is, amelyek képesek rendkívül pontos méréseket végezni. Az ilyen eszközöket egy napon felhasználhatják Einstein gravitációs elméletének tesztelésére, új fizika felfedezésére, sőt, akár a jövőbeli gravitációs hullámok észlelésére irányuló kutatások támogatására is - írta a Daily Mail.
Ez a bizarr állapot akkor fordul elő, amikor az atomok annyira hidegek lesznek, hogy egyetlen óriási kvantumobjektumként kezdenek viselkedni.