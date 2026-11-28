Az agyféltekék és a test ellentétes oldali irányítása régóta foglalkoztatja az idegtudósokat. Bár jól ismert, hogy az agy bal oldala a test jobb felét, a jobb agyfélteke pedig a bal oldalt irányítja, ennek evolúciós eredetére eddig nem született minden részletre kiterjedő magyarázat. Két amerikai kutató most egy új elmélettel állt elő, amely szerint a különös idegrendszeri elrendeződés már több mint félmilliárd évvel ezelőtt kialakulhatott.

Az agyféltekék és a test ellentétes oldali irányítása régóta foglalkoztatja az idegtudósokat

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Martin Wessendorf és Daniel Wang, a Minnesotai Egyetem kutatói a Frontiers in Neuroanatomy című tudományos folyóiratban publikált tanulmányukban az állatvilág evolúciós történetét vizsgálták. A kétéltűektől az emlősökig több gerincescsoport korábbi kutatási eredményeit elemezték, hogy feltárják, miként alakulhatott ki az úgynevezett keresztezett idegi szerveződés.

A látás lehetett a kiindulópont

A kutatók szerint az idegpályák első kereszteződése nagy valószínűséggel a látórendszerben alakult ki, mégpedig az állkapocs nélküli halaknál, több mint 500 millió évvel ezelőtt.

Ezeknek a halaknak a szemlencséje megfordította a beérkező fényt, a két szemből érkező idegi jelek pedig az agy ellenkező oldalára jutottak, egy optikai tectumnak nevezett agyterületre. Ez az emlősöknél a felső ikertestnek (colliculus superior) felel meg.

Az evolúció nem akarta újraírni a már kialakult rendszert

Később, ahogy a tapintással, a rezgések érzékelésével és a fájdalommal kapcsolatos idegi információk feldolgozása is kialakult, ezek az idegpályák lényegében a látórendszerben már meglévő kereszteződési mintát követték.

Mire az emlősök fejlettebb agykérge megjelent, a kutatók szerint evolúciós szempontból már az volt a legegyszerűbb megoldás, hogy az új idegrendszeri struktúrák is a meglévő, ellenoldali elrendeződésre épüljenek,

ahelyett, hogy az evolúció teljesen átrendezze az idegpályákat, és visszaállítsa az azonos oldali kapcsolódást – írja a Science Alert.

A tudósok korábban más magyarázatokat is felvetettek: egyes elméletek szerint a keresztezett idegpályák hatékonyabb működést tesznek lehetővé, mások pedig azt feltételezték, hogy az ősi gerincesek testének fejlődése során bekövetkezett elfordulás vezethetett a különös elrendeződéshez. Wessendorf és Wang szerint azonban ezek a magyarázatok nem veszik figyelembe az idegrendszer teljes evolúciós történetét.