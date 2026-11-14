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agy

Te is gyakran elfelejted, miért mentél be a szobába? Ez lehet az oka!

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Veled is előfordult már, hogy elindultál valamiért, beléptél egy másik helyiségbe, majd hirtelen fogalmad sem volt, mit akartál ott csinálni? Nem feltétlenül a figyelmetlenség vagy a rossz memória áll a háttérben: egy kutatás szerint már az ajtón való áthaladás is elég lehet ahhoz, hogy az agyad nehezebben idézze fel, miért indultál útnak.
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agymemóriaemlékezés

Sokan ismerik azt a bosszantó helyzetet, amikor bemennek egy szobába, de mire odaérnek, elfelejtik, miért is indultak el. A jelenségre a Notre Dame Egyetem pszichológiaprofesszora, Gabriel Radvansky és kutatócsoportja kereste a magyarázatot. Vizsgálataik szerint a helyiségek közötti ajtón való áthaladás valóban megzavarhatja az emlékezést.

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Már az ajtón való áthaladás is elég lehet ahhoz, hogy az agyad nehezebben idézze fel, miért indultál útnak
Fotó: Pixabay

A kutatók ezt a hatást eseményhatárnak nevezik.

Az elmélet szerint az agyunk az ajtón való átlépést egyfajta határként érzékeli, amely elválasztja egymástól a különböző tevékenységeket és helyzeteket. Az előző helyiségben megfogalmazott szándék így mintegy külön emlékezeti egységbe kerül, ezért nehezebbé válhat annak felidézése az új környezetben – írja a Notre Dame News.

Három kísérletben vizsgálták az ajtón áthaladást

Radvansky és munkatársai három kísérletet végeztek, valódi és virtuális környezetben egyaránt. A résztvevőknek különböző tárgyakat kellett kiválasztaniuk, megjegyezniük, majd egy másik helyen kicserélniük.

A feladatot úgy is elvégezték, hogy egyszerűen átsétáltak egy helyiségen, és úgy is, hogy ugyanakkora távolság megtétele közben átléptek egy ajtón.

Az eredmények szerint a résztvevők gyakrabban felejtették el a korábban kiválasztott tárgyakat, amikor ajtón haladtak át, mint amikor ugyanakkora távolságot tettek meg egyetlen szobán belül. A valódi környezetben végzett kísérlet is hasonló eredményt hozott, vagyis a jelenség nem csupán a virtuális tér sajátossága.

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Fotó: Pixabay

A harmadik kísérletben a kutatók azt vizsgálták, hogy az emlékezet javul-e, ha a résztvevők több ajtón áthaladva visszatérnek abba a helyiségbe, ahol eredetileg megjegyeztek valamit. Az eredmények nem mutattak javulást. Ez arra utalt, hogy maga az ajtón való áthaladás is fontos szerepet játszhat az emlékek elkülönítésében.

Nem feltétlenül rossz a memóriád

A kutatás alapján tehát az ajtókon való áthaladás olyan mentális választóvonalat jelenthet, amely miatt az előző helyiségben megfogalmazott gondolat vagy szándék nehezebben hozzáférhetővé válik. Ez magyarázatot adhat arra, miért felejtjük el olykor, hogy miért mentünk be egy szobába.

A vizsgálat eredményeit a Quarterly Journal of Experimental Psychology című tudományos folyóiratban publikálták.

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