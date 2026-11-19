Az akut mieloid leukémia (AML) a csontvelőből kiinduló, gyors lefolyású daganatos betegség. A kóros, éretlen vérsejtek elszaporodnak, és akadályozzák az egészséges sejtek termelődését. Elsősorban az idősebb korosztályt érinti, és nehezen kezelhető. Bár sok idős ember vérében kimutathatók a leukémiával összefüggésbe hozható genetikai mutációk, a legtöbbjüknél soha nem alakul ki a betegség. Brit kutatók most azt vizsgálták, mi állhat a különbség hátterében.
Már fiatalon megjelenhetnek az akut mieloid leukémia első genetikai nyomai
A Cambridge-i Egyetem és a University College London kutatói 47 nő korábbi vérmintáit elemezték, akiknél később akut mieloid leukémia alakult ki. Eredményeiket 46 vérképző szervi daganattól mentes nő mintáival vetették össze. A vérminták egy korábbi, mintegy 50 ezer résztvevővel végzett petefészekrák-szűrési vizsgálatból származtak, és egyes betegeknél már a diagnózis előtti 15 év változásait is megmutatták.
A szakemberek rendkívül érzékeny genetikai vizsgálatokkal és matematikai modellezéssel tárták fel a leukémiát megelőző folyamatokat.
Arra jutottak, hogy a később megbetegedő nők kétharmadánál az első, daganatképződést elősegítő mutáció már 20 éves koruk előtt kialakult.
Néhány esetben több mint fél évszázad telt el az első mutáció megjelenése és a diagnózis felállítása között.
Egyre gyorsabban szaporodnak a mutációkat hordozó sejtek
A vizsgálatból az is kiderült, hogyan gyorsul fel fokozatosan a kóros sejtek szaporodása. Kezdetben a mutáns vérsejtek száma rendkívül lassan növekedett, olykor évek kellettek a megduplázódásukhoz. Minden további, daganatképződést elősegítő mutáció azonban hozzávetőleg két-háromszorosára gyorsította az osztódásukat.
Négy ilyen genetikai eltérés megjelenése után a sejtek száma akár néhány hét alatt is megkétszereződhetett.
Egy másik fontos összefüggésre is fény derült: a később megbetegedő nők legalább egyharmadánál már évekkel a diagnózis előtt egyetlen mutáns sejtcsoport vált uralkodóvá a vérben. Az egészséges kontrollcsoport tagjainál nem tapasztaltak hasonlót. Ez a folyamat fontos figyelmeztető jel lehet, mivel más egészségügyi adatok is megerősítették, hogy összefügg a leukémia fokozott kockázatával.
Az elváltozások azonban nem mindenkinél jelentkeztek ilyen korán. A betegek körülbelül egyötödénél az érintett sejtek gyorsuló szaporodása csak egy-két évvel a diagnózis előtt volt kimutatható.
Megelőzhető lehet a leukémia kialakulása?
Az eredmények azért fontosak, mert a kutatók szerint a mutáns sejtcsoportok növekedése kiszámítható. Szaporodásuk üteméből akár évekkel előre következtetni lehet arra, hogyan változik a számuk.
Ez a jövőben segíthet azonosítani azokat az embereket, akiknél különösen nagy a leukémia kialakulásának kockázata.
A kutatócsoport matematikai modelljei alapján már az is jelentősen csökkentheti a betegség esélyét, ha csak mérsékelten lassítják a kóros sejtcsoportok szaporodását. Ehhez azonban még további vizsgálatokra van szükség. A szakemberek következő lépésként azt vizsgálják, biztonságosan lassítható-e a károsodott sejtek növekedése az érintetteknél. Ha sikerrel járnak, akár még a tünetek megjelenése előtt megelőzhetővé válhat a leukémia.
- A teljes tanulmány a Nature folyóiratban olvasható.