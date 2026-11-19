Az akut mieloid leukémia (AML) a csontvelőből kiinduló, gyors lefolyású daganatos betegség. A kóros, éretlen vérsejtek elszaporodnak, és akadályozzák az egészséges sejtek termelődését. Elsősorban az idősebb korosztályt érinti, és nehezen kezelhető. Bár sok idős ember vérében kimutathatók a leukémiával összefüggésbe hozható genetikai mutációk, a legtöbbjüknél soha nem alakul ki a betegség. Brit kutatók most azt vizsgálták, mi állhat a különbség hátterében.

Az akut mieloid leukémia kialakulását jelző első elváltozások már korán megjelennek

Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

Már fiatalon megjelenhetnek az akut mieloid leukémia első genetikai nyomai

A Cambridge-i Egyetem és a University College London kutatói 47 nő korábbi vérmintáit elemezték, akiknél később akut mieloid leukémia alakult ki. Eredményeiket 46 vérképző szervi daganattól mentes nő mintáival vetették össze. A vérminták egy korábbi, mintegy 50 ezer résztvevővel végzett petefészekrák-szűrési vizsgálatból származtak, és egyes betegeknél már a diagnózis előtti 15 év változásait is megmutatták.

A szakemberek rendkívül érzékeny genetikai vizsgálatokkal és matematikai modellezéssel tárták fel a leukémiát megelőző folyamatokat.

Arra jutottak, hogy a később megbetegedő nők kétharmadánál az első, daganatképződést elősegítő mutáció már 20 éves koruk előtt kialakult.

Néhány esetben több mint fél évszázad telt el az első mutáció megjelenése és a diagnózis felállítása között.

Egyre gyorsabban szaporodnak a mutációkat hordozó sejtek

A vizsgálatból az is kiderült, hogyan gyorsul fel fokozatosan a kóros sejtek szaporodása. Kezdetben a mutáns vérsejtek száma rendkívül lassan növekedett, olykor évek kellettek a megduplázódásukhoz. Minden további, daganatképződést elősegítő mutáció azonban hozzávetőleg két-háromszorosára gyorsította az osztódásukat.

Négy ilyen genetikai eltérés megjelenése után a sejtek száma akár néhány hét alatt is megkétszereződhetett.

Egy másik fontos összefüggésre is fény derült: a később megbetegedő nők legalább egyharmadánál már évekkel a diagnózis előtt egyetlen mutáns sejtcsoport vált uralkodóvá a vérben. Az egészséges kontrollcsoport tagjainál nem tapasztaltak hasonlót. Ez a folyamat fontos figyelmeztető jel lehet, mivel más egészségügyi adatok is megerősítették, hogy összefügg a leukémia fokozott kockázatával.